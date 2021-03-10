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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: Черкащина перейшла в "помаранчеву" зону, рівень госпіталізації перевищено у восьми регіонах, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: Черкащина перейшла в

Станом на 10 березня у восьми областях перевищено норму госпіталізації пацієнтів із COVID-19.

Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Так, у "червоній" зоні залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська та Чернівецька області. Там перевищено епідеміологічний поріг (в Івано-Франківській, Закарпатській та Житомирській областях), коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, а також рівень госпіталізацій. У Закарпатській області перевищено рівень завантаженості лікарняних ліжок із киснем - 71,5% (за норми менш ніж 65%).

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До "помаранчевої" зони потрапили Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька і Черкаська області. Порівняно з минулою добою, з "помаранчевої" зони вийшли Запорізька та Миколаївська області, але увійшла Черкаська область.

Решта регіонів України - в "жовтій" зоні.

При цьому станом на 9 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено у восьми регіонах - у Києві (68,8 на 100 тисяч населення за норми 60), в Івано-Франківській (132,8), Вінницькій (111,5), Чернівецькій (89,1), Закарпатській (86,5), Житомирській (82,8), Миколаївській (68,1) та Хмельницькій (63,4) областях.

Епідпоріг перевищено у восьми областях: Донецькій (119,4%), Житомирській (141,3%), Закарпатській (139,0%), Київській (100,1%), Івано-Франківській (209,1%), Сумській ( 109,7%), Тернопільській (147,1%) та Черкаській (101,9%).

Епідзонування України: Черкащина перейшла в помаранчеву зону, рівень госпіталізації перевищено у восьми регіонах, - МОЗ 01
Епідзонування України: Черкащина перейшла в помаранчеву зону, рівень госпіталізації перевищено у восьми регіонах, - МОЗ 02
Епідзонування України: Черкащина перейшла в помаранчеву зону, рівень госпіталізації перевищено у восьми регіонах, - МОЗ 03

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Давно треба переводити учнів на дистанційне навчання - тим паче, канікули за два тижні. Діти - найкращі розповсюджувачі вірусу. Непомітно хворіють, але несуть заразу додому!

Эпидзонирование Украины: Черкасщина перешла в "оранжевую" зону, уровень госпитализации превышен в восьми регионах, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3796
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10.03.2021 10:48
+3
"Діти - найкращі розповсюджувачі вірусу. "



Досить поширювати цю антинаукову маячню.
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10.03.2021 11:20
+2
Хорошая штука статистика - хошь победил эпидемию, хошь ужос-ужос наступил.
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10.03.2021 11:11
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Давно треба переводити учнів на дистанційне навчання - тим паче, канікули за два тижні. Діти - найкращі розповсюджувачі вірусу. Непомітно хворіють, але несуть заразу додому!

Эпидзонирование Украины: Черкасщина перешла в "оранжевую" зону, уровень госпитализации превышен в восьми регионах, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3796
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10.03.2021 10:48 Відповісти
Методичку поменяй!
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10.03.2021 11:14 Відповісти
"Діти - найкращі розповсюджувачі вірусу. "



Досить поширювати цю антинаукову маячню.
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10.03.2021 11:20 Відповісти
Антинаукову?
Це так в методичці Свідків Секти Ртуті та аутизму кажуть?
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10.03.2021 12:24 Відповісти
На які наукові дослідження спирається твоя методичка, сраний ти маніпулятор?
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11.03.2021 14:49 Відповісти
Ну, розумно було б перевести навчальні заклади на дистанційку, крім перших і випускних класів шкіл та вишів.
Працівників, які можуть працювати віддалено теж.
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10.03.2021 11:00 Відповісти
Чем отличается учебный процесс в "красных" областях от других?
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10.03.2021 11:06 Відповісти
чим це розумно? можете науково обгрунтувати?
діти не відіграють якусь відчутну роль у поширенні вірусу
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10.03.2021 11:19 Відповісти
Діти не здатні переносити інфекцію?
А ну ж обгрунтуй, Дідовик.
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10.03.2021 12:25 Відповісти
Обгрунтовую. Діти не мають в собі білкових рецепторів АСЕ2, на які чіпляється твій "баранофікус".
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11.03.2021 14:48 Відповісти
В нас чудово при цих всіх карантинах, крім першого, працюють і спортшколи, і дитсадки. Лікувати треба серцево-судинні, особливо у літніх, а це дорого, дешевше в інфекціонку заперти, і помирай там від свого інфаркту під ШВЛ.
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10.03.2021 11:29 Відповісти
І взагалі, коняко, старайся уникати незнайомих лікарів.
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10.03.2021 11:39 Відповісти
Меркава! Сиди у своєму єврейському танку та не мерехти. Вірус вже полює на тебе!!!
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10.03.2021 11:53 Відповісти
Вважай, шо тремчу.
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10.03.2021 12:04 Відповісти
Хорошая штука статистика - хошь победил эпидемию, хошь ужос-ужос наступил.
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10.03.2021 11:11 Відповісти
чекайте повсюдно червоних зон, бо від води з Гангу відмовляються
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10.03.2021 11:18 Відповісти
Дідовик, давненько тебе не було на форумі.
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10.03.2021 12:29 Відповісти
Бардак в країні перейшов і на бардак в епідеміі.Буде як в тропічних садах - одне дерево цвіте,друге плодоносить,третє зав"язується,а на четвертому то все одночасно.І питається - навіщо тоді центральні наші здоровоохоронні органи,які допускають отакий різнобой в областях.Має бути так - десь спалах інфекціі - всі зусиллю туди...Країна має йти рівно,вона єдиний організм...
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10.03.2021 11:29 Відповісти
У українців вибір невеликий: або захворіти, або вколотися китайською чи індійською бормотухою. Не треба сподіватись на те, що вірус мене не торкнеться. Обов'язково торкнеться, він дуже заразний.
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10.03.2021 11:57 Відповісти
У мене на дільниці була сімейка, типу Меркави, не вірили в ковід. Мала зі школи принесла. Батько нічого, мати пневмонія, баба під апаратом, дід благополучно покинув цей грішний світ.
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10.03.2021 12:27 Відповісти
 
 