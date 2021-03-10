Епідзонування України: Черкащина перейшла в "помаранчеву" зону, рівень госпіталізації перевищено у восьми регіонах, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 10 березня у восьми областях перевищено норму госпіталізації пацієнтів із COVID-19.
Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
Так, у "червоній" зоні залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська та Чернівецька області. Там перевищено епідеміологічний поріг (в Івано-Франківській, Закарпатській та Житомирській областях), коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, а також рівень госпіталізацій. У Закарпатській області перевищено рівень завантаженості лікарняних ліжок із киснем - 71,5% (за норми менш ніж 65%).
До "помаранчевої" зони потрапили Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька і Черкаська області. Порівняно з минулою добою, з "помаранчевої" зони вийшли Запорізька та Миколаївська області, але увійшла Черкаська область.
Решта регіонів України - в "жовтій" зоні.
При цьому станом на 9 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено у восьми регіонах - у Києві (68,8 на 100 тисяч населення за норми 60), в Івано-Франківській (132,8), Вінницькій (111,5), Чернівецькій (89,1), Закарпатській (86,5), Житомирській (82,8), Миколаївській (68,1) та Хмельницькій (63,4) областях.
Епідпоріг перевищено у восьми областях: Донецькій (119,4%), Житомирській (141,3%), Закарпатській (139,0%), Київській (100,1%), Івано-Франківській (209,1%), Сумській ( 109,7%), Тернопільській (147,1%) та Черкаській (101,9%).
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Досить поширювати цю антинаукову маячню.
Це так в методичці Свідків Секти Ртуті та аутизму кажуть?
Працівників, які можуть працювати віддалено теж.
діти не відіграють якусь відчутну роль у поширенні вірусу
А ну ж обгрунтуй, Дідовик.