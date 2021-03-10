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Новини
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"Слуга народу" вирішила впровадити нову організаційну структуру партії, - Корнієнко

Політична партія "Слуга народу" планує на з'їзді 13 березня впровадити нову організаційну структуру своєї політсили і зафіксувати її в новій редакції статуту.

Про це повідомив у коментарі "Інтерфакс-Україна" голова партії Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Після місцевих виборів чисельність партії зросла до 7000 представників у кожному регіоні країни. Завершився етап виборів, а, значить, час переорієнтуватися зі штабної електоральної роботи на системний вплив на державну і місцеву політику всіх рівнів. На з'їзді ми плануємо вирішити два ключові завдання. По-перше, впровадити нову організаційну структуру партії та зафіксувати її в новій редакції статуту", - зазначив Корнієнко.

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Також, за його словами, з'їзд має намір розглянути партійну доктрину, яка підтвердить основні принципи партії, розширить і деталізує її цілі та завдання.

"Цей документ не змінить партійну програму або ідеологію. Він забезпечить єдине розуміння цілей і завдань всередині великої команди: Президента, парламентської монобільшості, уряду, місцевих депутатів і голів рад від "Слуги народу", - уточнив політик.

Крім того, на з'їзді "Слуги народу" планують вирішити низку організаційних питань.

Автор: 

з’їзд (120) Слуга народу (2810) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+3
Мальчики-девочки! Вы - сброд. Вы фотографы, Юзики и прочие дилетанты. Вас дядя Беня собирал в пожарном порядке без учета ваших морально-деловых качеств. В украинскій мові есть точное слово - мішанка. Это почти помои, это скармливают свиньям. Так вот вы - мишанка, круто сдобренная бениными деньгами. Какая нахрен реструктуризация поможет мишанке перестать быть мишанкой?
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10.03.2021 11:52
+3
Ні форми, ідеології, стратегії-нічого подібного в цьому збіговиську випадкових людей немає.
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10.03.2021 12:03
+2
Сосни до сосен,любителі аналу до любителів оралу?
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10.03.2021 11:41
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Сосни до сосен,любителі аналу до любителів оралу?
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10.03.2021 11:41 Відповісти
Таки да

"Слуга народу" вирішила впровадити нову організаційну структуру партії, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4921
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10.03.2021 11:55 Відповісти
Здається партія це колектив однодумців, обьєднаних певними ідеями. А вибачте, які ідеї, та де однодумці?
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10.03.2021 12:00 Відповісти
Идея у них есть. И способная объединить их в стаю товарищей.

"Слуга народу" вирішила впровадити нову організаційну структуру партії, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1132
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10.03.2021 12:26 Відповісти
Новий фейковий фейк фейка?😂
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10.03.2021 11:42 Відповісти
Кровати переставляют... (с)
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10.03.2021 12:50 Відповісти
шо то вспомнилась фраза из бастни крылова "квартет" - "А вы, друзья, как ни садитесь ..."
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10.03.2021 11:45 Відповісти
совет корабельных сосен что ли?)
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10.03.2021 11:47 Відповісти
Менять надо не структуру, а когда обосрамшись - название. Поучились бы у БПП
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10.03.2021 11:48 Відповісти
И как?
Помогло?
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10.03.2021 11:49 Відповісти
Ну пролезли же в Раду
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10.03.2021 11:51 Відповісти
Кровати будете переставлять?
А шлюхи всё те же.
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10.03.2021 11:49 Відповісти
Мальчики-девочки! Вы - сброд. Вы фотографы, Юзики и прочие дилетанты. Вас дядя Беня собирал в пожарном порядке без учета ваших морально-деловых качеств. В украинскій мові есть точное слово - мішанка. Это почти помои, это скармливают свиньям. Так вот вы - мишанка, круто сдобренная бениными деньгами. Какая нахрен реструктуризация поможет мишанке перестать быть мишанкой?
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10.03.2021 11:52 Відповісти
Ні форми, ідеології, стратегії-нічого подібного в цьому збіговиську випадкових людей немає.
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10.03.2021 12:03 Відповісти
Та й бути не може. Це симулякр, призначення якого бути ширмою для брудних справ Бєні та членів його банди. Щойно до влади прийде притомна людина, ця зграя розлетиться по кущах, як горобці.
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10.03.2021 12:18 Відповісти
ввести новую организационную структуру мафии...Источник: https://censor.net/ru/n3252341
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10.03.2021 11:55 Відповісти
Ага, ага! "А Вы друзья как не садитесь, все в музыканты не годитесь…"
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10.03.2021 12:10 Відповісти
лучшая структура для "слуг народа": хорошие слуги - в хороших деревянных макинтошах, плохие - в плохих...
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10.03.2021 12:16 Відповісти
О!
" съезд намерен рассмотреть партийную доктрину"
О-о-о-о!!!
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10.03.2021 12:19 Відповісти
Хотелось бы узнать общую численность "членов" этой виртуальной партии, а не только их по 7000 в каждом регионе, да и количество партячеек на местных уровнях, а не только об "подпольной партячейки" в оккупированной Горловке.
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10.03.2021 12:27 Відповісти
Давно пара слуг разделить структурно , так сказать кастово по размеру шершавости языка 🙂
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10.03.2021 12:29 Відповісти
нужно внедрить структуру "фанеры" ,которая уже имеет место
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10.03.2021 12:42 Відповісти
Нда! Наш дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, бутылку в задницу направил, и лучше выдумать не смог.
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10.03.2021 17:05 Відповісти
 
 