"Слуга народу" вирішила впровадити нову організаційну структуру партії, - Корнієнко
Політична партія "Слуга народу" планує на з'їзді 13 березня впровадити нову організаційну структуру своєї політсили і зафіксувати її в новій редакції статуту.
Про це повідомив у коментарі "Інтерфакс-Україна" голова партії Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.
"Після місцевих виборів чисельність партії зросла до 7000 представників у кожному регіоні країни. Завершився етап виборів, а, значить, час переорієнтуватися зі штабної електоральної роботи на системний вплив на державну і місцеву політику всіх рівнів. На з'їзді ми плануємо вирішити два ключові завдання. По-перше, впровадити нову організаційну структуру партії та зафіксувати її в новій редакції статуту", - зазначив Корнієнко.
Також, за його словами, з'їзд має намір розглянути партійну доктрину, яка підтвердить основні принципи партії, розширить і деталізує її цілі та завдання.
"Цей документ не змінить партійну програму або ідеологію. Він забезпечить єдине розуміння цілей і завдань всередині великої команди: Президента, парламентської монобільшості, уряду, місцевих депутатів і голів рад від "Слуги народу", - уточнив політик.
Крім того, на з'їзді "Слуги народу" планують вирішити низку організаційних питань.
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А шлюхи всё те же.
" съезд намерен рассмотреть партийную доктрину"
О-о-о-о!!!