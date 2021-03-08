У "Слузі народу" створюється рух "Зе!Жінки"
У політичній партії "Слуга народу" запускають рух "Зе!Жінки" для впровадження політики рівності на національному та місцевому рівнях.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Слуги народу", про це повідомив голова партії Олександр Корнієнко.
"У межах руху Зе!Жінки депутати парламенту та місцевих рад, а також прихильники партії працюватимуть над посиленням політичної участі жінок, становленням рівних прав і можливостей в Україні та реалізацією національної політики з гендерної рівності, зокрема урядової програми "Партнерство Біарріц", ініційованої першою леді України", – сказав він.
Як розповіла учасниця руху, народна депутатка "Слуги народу" Марина Бардіна, "Зе! Жінки" – це об’єднання депутаток партії "Слуга народу", які працюють у парламенті та місцевих радах задля реалізації політики рівності, збільшення жіночого представництва в політиці та втілення національної програми з гендерної рівності.
У нинішньому парламенті - 20,8% жінок, це найбільша кількість жінок за весь час незалежності України.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила новий Виборчий кодекс, який передбачає гендерну квоту на виборах 40%. Так, у кожній п'ятірці партійного виборчого списку мають бути як чоловіки, так і жінки (не менше двох кандидатів кожної статі).
На минулих місцевих виборах збільшилася кількість обраних жінок до місцевих рад (обласні - 28,2%, районні - 33,7%, ради з понад 10 тис. виборців - 32,8%, ради до 10 тис. виборців - 41,6 %).
Окрім того, з ініціативи першої леді України Олени Зеленської уряд ухвалив рішення приєднатися до "Партнерства Біарріц" щодо становлення рівності чоловіків та жінок у різних сферах. Восени 2020 року Україна стала повноправною учасницею цієї програми, яку запровадили країни Групи Семи.
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женское движение...заняться больше нечем?
A: Одаренной
2. Q: Как погибают клетки мозга ЗЕ-женщины?
A: В одиночестве
6. Q: Как добиться, чтобы у ЗЕ-женщины загорелись глаза?
A: Посветить фонариком в ухо.
7. Q: Почему ЗЕ-женщинам не дают обеденного перерыва?
A: Слишком долго учить их заново.
38. Q: Как называется, когда 10 блондинок стоят ухо к уху?
A: Аэродинамическая труба.
40. Q: Зачем ЗЕ-женщина перелезает через стеклянную стену?
A: Посмотреть, что за ней.
41. Q: Что делать, когда ЗЕ-женщина кидает в вас гранату?
A: Выдернуть кольцо и бросить назад.
54. Q: Почему ЗЕ-женщина так обрадуется, когда закончит головоломку за 6 месяцев?
A: Потому что на коробке было написано "От 2 до 4 лет"
56. Q: Чем можно занять ЗЕ-женщину на несколько часов?
A: Написать на листке бумаги с обеих сторон "Переверни".
59. Q: Как заставить ЗЕ-женщину смеяться в понедельник утром?
A: Рассказать ей анекдот в пятницу вечером.
67. Q: Что ответит ЗЕ-женщина, если спросить, работает ли мигалка?
A: Работает. Не работает. Работает. Не работает.
77. Q: Почему ЗЕ-женщины не могут написать число 11?
A: Не знают какая единица должна стоять первой.Ну і т.п.
Артисты - элита этой страны
Мнения / Общество 08-мар, 07:209 4 019 0
При Зеленском артисты стали действительной элитой страны.
Не медики, не ученые, не учителя, не писатели, не военные - артисты.
Причем не все из них действительно те, кто является примером величайшего таланта.
А уж какого качества эти личности, вообще дело десятое.
Именно при Зеленском одними из первых вакцинируют артистов.
Им дают должности, их делают депутатами.
Их ставят выше военного парада в воюющей стране в день ее Независимости.
Да понятно, что, вакцинируя артистов, пытаются подтолкнуть народ к добровольному согласию на укол индийской субстанцией. Но это проблему не решает.
Все дело в том, что если ты не сдал анализы на стадионе, хотя сам их инициировал, то почему тебе впредь должен кто-то верить?
Если ты пообещал многое и сам это не выполнил, то что ты теперь пытаешься доказать?
Что вы все, артистический бомонд, пытаетесь теперь сказать электорату?
Что вы самые честные?
Что вы самые последовательные?
Что вы самые законопослушные?
Люди, привыкшие делать шоу из ничего, живущие этим шоу, витающие в облаках и оторванные от реальности.
Сдай анализы, Зе! Те самые. Расскажи, с кем ты встречался в Омане. Кто заработал на вакцине, ввезенной через прокладку?
Объясни, зачем ты врал учителям про зарплату, а всем вместе - про цены на коммуналку.
Потому что там, где нет честности с самого начала, хорошего результата не будет.
Ни в одном аспекте.
Елена Кудренко
Скоро собак в группы собирать будут))))
Та й Арахамія тако-о-о-ого був наобіцяв...
Петра Олексійовича ?
ЗЕньщины с зелеными перепончатыми
ножкамилапками ?