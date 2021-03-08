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У "Слузі народу" створюється рух "Зе!Жінки"

У

У політичній партії "Слуга народу" запускають рух "Зе!Жінки" для впровадження політики рівності на національному та місцевому рівнях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Слуги народу", про це повідомив голова партії Олександр Корнієнко.

"У межах руху Зе!Жінки депутати парламенту та місцевих рад, а також прихильники партії працюватимуть над посиленням політичної участі жінок, становленням рівних прав і можливостей в Україні та реалізацією національної політики з гендерної рівності, зокрема урядової програми "Партнерство Біарріц", ініційованої першою леді України", – сказав він.

Як розповіла учасниця руху, народна депутатка "Слуги народу" Марина Бардіна, "Зе! Жінки" – це об’єднання депутаток партії "Слуга народу", які працюють у парламенті та місцевих радах задля реалізації політики рівності, збільшення жіночого представництва в політиці та втілення національної програми з гендерної рівності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Подаруй мені рівність": у центрі Києва відбувається Марш жінок*. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У нинішньому парламенті - 20,8% жінок, це найбільша кількість жінок за весь час незалежності України.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила новий Виборчий кодекс, який передбачає гендерну квоту на виборах 40%. Так, у кожній п'ятірці партійного виборчого списку мають бути як чоловіки, так і жінки (не менше двох кандидатів кожної статі).

На минулих місцевих виборах збільшилася кількість обраних жінок до місцевих рад (обласні - 28,2%, районні - 33,7%, ради з понад 10 тис. виборців - 32,8%, ради до 10 тис. виборців - 41,6 %).

Окрім того, з ініціативи першої леді України Олени Зеленської уряд ухвалив рішення приєднатися до "Партнерства Біарріц" щодо становлення рівності чоловіків та жінок у різних сферах. Восени 2020 року Україна стала повноправною учасницею цієї програми, яку запровадили країни Групи Семи.

Також читайте: Зеленський привітав жінок із 8 Березня: "Без вас ми просто біологічні істоти. З вами - люди і особистості"

Автор: 

жінки (623) Слуга народу (2810) Корнієнко (666)


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Топ коментарі
+68
В "Слуге народа" создается движение "Зе!Женщины" - Цензор.НЕТ 6975
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08.03.2021 16:20
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В "Слуге народа" создается движение "Зе!Женщины" - Цензор.НЕТ 9043
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08.03.2021 16:22
+35
У "Слузі народу" створюється рух "Зе!Жінки" - Цензор.НЕТ 5112
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08.03.2021 16:27
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Потом будут ЗЕпенсы?
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08.03.2021 18:57 Відповісти
В политической партии "Слуга Народа" запускают движение "зе мандельки"
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08.03.2021 17:02 Відповісти
Зе!Верф
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08.03.2021 17:02 Відповісти
нічого не вийде: немає чим на роялі зіграти
вибачте за сексизм
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08.03.2021 17:03 Відповісти
Яка ж х..ня.
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08.03.2021 17:07 Відповісти
Требую выделить квоты для новой ориентации-ЗеАналТабу. Основоположник и идейный вдохновитель - Яременко.
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08.03.2021 17:07 Відповісти
Квоти це чистий соціалізм.От жінок по статистиці більше.Також на вибори більше ходять жінки.Голосують за чоловіків.Які можуть бути квоти? І чому це всі кажуть за права і рівності і ніхто не каже за обов'язки?
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08.03.2021 17:13 Відповісти
Это какой-то позор...
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08.03.2021 17:21 Відповісти
зєбидлу вже пора саморозпускатись.
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08.03.2021 17:23 Відповісти
Зесранцы
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08.03.2021 17:33 Відповісти
И ЗЕписюны
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08.03.2021 18:58 Відповісти
Мужики так заигрались в равноправие с бабами что и не заметили как прав у них стало меньше чем у баб )))
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08.03.2021 17:33 Відповісти
####ЗЕкорабельні сосни
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08.03.2021 17:39 Відповісти
рух "Знижки"
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08.03.2021 17:44 Відповісти
Корабельные сосны двинулись и стали ЗЕлядями.
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08.03.2021 17:47 Відповісти
Усе це- повна дурня, як на мене. І справа не в тому, що цим займається СН, а в штучному збільшенні кількості жінок у виборчих органах влади.
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08.03.2021 17:50 Відповісти
Там попереду "День літніх людей". Проголосять рух "ЗЕ-пенсіонерів"... От тільки, чи встигнуть до Майдану?...
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08.03.2021 17:53 Відповісти
Перед цим була мова і за "ЗЕ!Молодь". Краще б в своїй партії навели порядок з фінансами.
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08.03.2021 20:23 Відповісти
Собственно, нельзя забывать и про сексуальные меньшинства, они тоже заслуживают на свое движение "Зе. ******", или уже есть такое?
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08.03.2021 17:54 Відповісти
Там вони всі 3.14дори незалежно від квот!)
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08.03.2021 22:06 Відповісти
В Конча-Заспе началась акция сторонников Стерненко
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08.03.2021 17:57 Відповісти
Зе!Идиоты и Зе!Идиотки... какая разница какого пола!
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08.03.2021 18:03 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4335366-pod-koncha-zaspu-stiahyvauit-sylovykov Под Конча-Заспу стягивают силовиков
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08.03.2021 18:04 Відповісти
Как сообщает наш журналист, в 17:00 здесь должна начаться акция протеста с требованием "отменить репрессии" в отношении Сергея Стерненко и Андрея Антоненко.
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08.03.2021 18:05 Відповісти
Главный ЗЕбанько, бубочка, понял, что мужики в его зьобнутой популяции в ВР обосрались и он решил баб подтянуть. Главное, что-бы верещучку поставин старшей над ними. Она самая тупая и все бубочкины команды будет выполнять безпрекословно.
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08.03.2021 18:12 Відповісти
Тре подовжити цей ряд:
- Зє шавки...
- Зє кішки...
- Зє **********...
- ...
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08.03.2021 18:14 Відповісти
Корабельные сосны
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08.03.2021 18:45 Відповісти
Я про новосад не плохо думал. Но после 4355_ д. Где с ее подачи зачитали проект что только бляхери могут растаможить. А на остальных насрать, стала такой же зеленой соснй
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08.03.2021 18:18 Відповісти
Любое движение в "слуге народа" должно быть с вектором "на выход"
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08.03.2021 18:25 Відповісти
и "Встать! Суд идет!"
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08.03.2021 18:26 Відповісти
Верещук, Мендель, Безуглая. Чудная партия "СН" . Как не сосна корабельнаяя, так дура набитая
У "Слузі народу" створюється рух "Зе!Жінки" - Цензор.НЕТ 4671
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08.03.2021 18:25 Відповісти
Да им надо уже потихоньку сворачиваться, а не созидать.То крылья решили создать, то
женское движение...заняться больше нечем?
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08.03.2021 18:26 Відповісти
Делом займитесь,херней страдаете,время нашли...
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08.03.2021 18:28 Відповісти
У "Слузі народу" створюється рух "Зе!Жінки" - Цензор.НЕТ 5608
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08.03.2021 18:29 Відповісти
1. Q: Как называют ЗЕ-женщину с половиной мозга?
A: Одаренной
2. Q: Как погибают клетки мозга ЗЕ-женщины?
A: В одиночестве
6. Q: Как добиться, чтобы у ЗЕ-женщины загорелись глаза?
A: Посветить фонариком в ухо.
7. Q: Почему ЗЕ-женщинам не дают обеденного перерыва?
A: Слишком долго учить их заново.
38. Q: Как называется, когда 10 блондинок стоят ухо к уху?
A: Аэродинамическая труба.
40. Q: Зачем ЗЕ-женщина перелезает через стеклянную стену?
A: Посмотреть, что за ней.
41. Q: Что делать, когда ЗЕ-женщина кидает в вас гранату?
A: Выдернуть кольцо и бросить назад.
54. Q: Почему ЗЕ-женщина так обрадуется, когда закончит головоломку за 6 месяцев?
A: Потому что на коробке было написано "От 2 до 4 лет"
56. Q: Чем можно занять ЗЕ-женщину на несколько часов?
A: Написать на листке бумаги с обеих сторон "Переверни".
59. Q: Как заставить ЗЕ-женщину смеяться в понедельник утром?
A: Рассказать ей анекдот в пятницу вечером.
67. Q: Что ответит ЗЕ-женщина, если спросить, работает ли мигалка?
A: Работает. Не работает. Работает. Не работает.
77. Q: Почему ЗЕ-женщины не могут написать число 11?
A: Не знают какая единица должна стоять первой.Ну і т.п.
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08.03.2021 18:29 Відповісти
Копіює партію регіонів! Там теж жіночі рухи створювали...
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08.03.2021 18:30 Відповісти
зеленые, перестаньте уничтожать страну и население, уже не смешно
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08.03.2021 18:41 Відповісти
У Путина есть "Отряды Путина". Там тоже, в основном, тетки
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08.03.2021 18:47 Відповісти
У "Слузі народу" створюється рух "Зе!Жінки" - Цензор.НЕТ 5578
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08.03.2021 18:56 Відповісти
Навіщо множитися, усі ці Зерухи уже давно входять в один всеукраїнський рух:

У "Слузі народу" створюється рух "Зе!Жінки" - Цензор.НЕТ 4525
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08.03.2021 19:00 Відповісти
Є таке українське слово: курви.
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08.03.2021 20:49 Відповісти
Ви такий вибагливий. То тримайте https://picua.org/images/2021/03/08/238ccdd266443ee28f2ead01006898bf.png курв
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08.03.2021 21:29 Відповісти
А це вже так, це вже по-темі! Дякую!
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09.03.2021 07:25 Відповісти
Ківа зрадіє
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08.03.2021 19:28 Відповісти
зебланы...
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08.03.2021 19:29 Відповісти
Дебилизм, еще гитлерюген надо и боевые ******** за пискоигруна.


Артисты - элита этой страны
Мнения / Общество 08-мар, 07:209 4 019 0

При Зеленском артисты стали действительной элитой страны.

Не медики, не ученые, не учителя, не писатели, не военные - артисты.

Причем не все из них действительно те, кто является примером величайшего таланта.

А уж какого качества эти личности, вообще дело десятое.

Именно при Зеленском одними из первых вакцинируют артистов.

Им дают должности, их делают депутатами.

Их ставят выше военного парада в воюющей стране в день ее Независимости.

Да понятно, что, вакцинируя артистов, пытаются подтолкнуть народ к добровольному согласию на укол индийской субстанцией. Но это проблему не решает.

Все дело в том, что если ты не сдал анализы на стадионе, хотя сам их инициировал, то почему тебе впредь должен кто-то верить?

Если ты пообещал многое и сам это не выполнил, то что ты теперь пытаешься доказать?

Что вы все, артистический бомонд, пытаетесь теперь сказать электорату?

Что вы самые честные?

Что вы самые последовательные?

Что вы самые законопослушные?

Люди, привыкшие делать шоу из ничего, живущие этим шоу, витающие в облаках и оторванные от реальности.

Сдай анализы, Зе! Те самые. Расскажи, с кем ты встречался в Омане. Кто заработал на вакцине, ввезенной через прокладку?

Объясни, зачем ты врал учителям про зарплату, а всем вместе - про цены на коммуналку.

Потому что там, где нет честности с самого начала, хорошего результата не будет.

Ни в одном аспекте.

Елена Кудренко
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08.03.2021 19:52 Відповісти
Зе!жінка.. Зе!пі3dець.. назвіться ще Зе!мами.. ні самоповаги, ні інтелекту..
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08.03.2021 19:55 Відповісти
Следующее движение у клоунов = "ЗеСобаки", а его руководителем назначат дпутата СН, что предлагал рассчитываться собаками за коммуналку.
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08.03.2021 20:23 Відповісти
А что, с недорослями (молодёжью), не получилось?
Скоро собак в группы собирать будут))))
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08.03.2021 20:43 Відповісти
А Зе!Сосни будуть? Бо однієї Алахвердієвої якось замало.
Та й Арахамія тако-о-о-ого був наобіцяв...

У "Слузі народу" створюється рух "Зе!Жінки" - Цензор.НЕТ 5588
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08.03.2021 21:17 Відповісти
сегодня у ЗЕлени "День лесника"
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08.03.2021 21:45 Відповісти
У "Слузі народу" створюється рух "Зе!Жінки" - Цензор.НЕТ 5832
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08.03.2021 21:20 Відповісти
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08.03.2021 21:46 Відповісти
Прес-секретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що наступна велика прес-конференція глави держави може відбутися до річниці інавгурації.
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08.03.2021 21:41 Відповісти
чиєї нагурації?
Петра Олексійовича ?
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08.03.2021 21:47 Відповісти
а нельзя ли попроще -
ЗЕньщины с зелеными перепончатыми ножками лапками ?
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08.03.2021 21:44 Відповісти
Ну, что-бы быть справедливыми и толерантными, тогда ждем Зе!Пид... Там походу все подходят.
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08.03.2021 22:24 Відповісти
ЭТО ВСЁ ОТ НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЯ !)
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09.03.2021 00:25 Відповісти
Насмотрелись "Великолепный век" и создали Зе-гарем.
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09.03.2021 07:09 Відповісти
У "Слузі народу" створюється рух "Зе!Жінки" - Цензор.НЕТ 9448
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09.03.2021 07:28 Відповісти
А когда покажут выпуск "95" - "Зе!Женщины"??? Заинтриговало...
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09.03.2021 09:50 Відповісти
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