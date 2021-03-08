У "Слузі народу" створюється рух "Зе!Жінки"

У політичній партії "Слуга народу" запускають рух "Зе!Жінки" для впровадження політики рівності на національному та місцевому рівнях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Слуги народу", про це повідомив голова партії Олександр Корнієнко.

"У межах руху Зе!Жінки депутати парламенту та місцевих рад, а також прихильники партії працюватимуть над посиленням політичної участі жінок, становленням рівних прав і можливостей в Україні та реалізацією національної політики з гендерної рівності, зокрема урядової програми "Партнерство Біарріц", ініційованої першою леді України", – сказав він.

Як розповіла учасниця руху, народна депутатка "Слуги народу" Марина Бардіна, "Зе! Жінки" – це об’єднання депутаток партії "Слуга народу", які працюють у парламенті та місцевих радах задля реалізації політики рівності, збільшення жіночого представництва в політиці та втілення національної програми з гендерної рівності.

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У нинішньому парламенті - 20,8% жінок, це найбільша кількість жінок за весь час незалежності України.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила новий Виборчий кодекс, який передбачає гендерну квоту на виборах 40%. Так, у кожній п'ятірці партійного виборчого списку мають бути як чоловіки, так і жінки (не менше двох кандидатів кожної статі).

На минулих місцевих виборах збільшилася кількість обраних жінок до місцевих рад (обласні - 28,2%, районні - 33,7%, ради з понад 10 тис. виборців - 32,8%, ради до 10 тис. виборців - 41,6 %).

Окрім того, з ініціативи першої леді України Олени Зеленської уряд ухвалив рішення приєднатися до "Партнерства Біарріц" щодо становлення рівності чоловіків та жінок у різних сферах. Восени 2020 року Україна стала повноправною учасницею цієї програми, яку запровадили країни Групи Семи.

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