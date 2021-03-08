В "Слуге народа" создается движение "Зе!Женщины"

В политической партии "Слуга Народа" запускают движение "Зе!Женщины" для внедрения политики равенства на национальном и местном уровнях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Слуги народа", об этом сообщил председатель партии Александр Корниенко.

"В рамках движения Зе!Женщины депутаты парламента и местных советов, а также сторонники партии будут работать над усилением политического участия женщин, установлением равных прав и возможностей в Украине и реализацией национальной политики гендерного равенства, в частности правительственной программы "Партнерство Биарриц", инициированной первой леди Украины", - сказал он.

Как рассказала участница движения, народный депутат "Слуги Народа" Марина Бардина, Зе! Женщины - это объединение женщин-депутатов партии "Слуга Народа", которые работают в парламенте и местных советах для реализации политики равенства, увеличения женского представительства в политике и воплощения национальной программы по гендерному равенству.

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В нынешнем парламенте - 20,8% женщин, это самое большое количество женщин за все время независимости Украины.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс, который предусматривает гендерную квоту на выборах 40%. Так, в каждой пятерке партийного избирательного списка должны быть как мужчины, так и женщины (не менее двух кандидатов каждого пола).

На прошлых местных выборах увеличилось количество избранных женщин в местные советы (областные - 28,2%, районные - 33,7%, в советы с более 10 тыс. избирателей - 32,8%, советы до 10 тыс. избирателей - 41,6%) .

Кроме того, по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской правительство приняло решение присоединиться к "Партнерству Биарриц" относительно установления равенства мужчин и женщин в различных сферах. Осенью 2020 года Украина стала полноправной участницей этой программы, которую инициировали страны Группы Семи.

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