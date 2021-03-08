В "Слуге народа" создается движение "Зе!Женщины"
В политической партии "Слуга Народа" запускают движение "Зе!Женщины" для внедрения политики равенства на национальном и местном уровнях.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Слуги народа", об этом сообщил председатель партии Александр Корниенко.
"В рамках движения Зе!Женщины депутаты парламента и местных советов, а также сторонники партии будут работать над усилением политического участия женщин, установлением равных прав и возможностей в Украине и реализацией национальной политики гендерного равенства, в частности правительственной программы "Партнерство Биарриц", инициированной первой леди Украины", - сказал он.
Как рассказала участница движения, народный депутат "Слуги Народа" Марина Бардина, Зе! Женщины - это объединение женщин-депутатов партии "Слуга Народа", которые работают в парламенте и местных советах для реализации политики равенства, увеличения женского представительства в политике и воплощения национальной программы по гендерному равенству.
В нынешнем парламенте - 20,8% женщин, это самое большое количество женщин за все время независимости Украины.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс, который предусматривает гендерную квоту на выборах 40%. Так, в каждой пятерке партийного избирательного списка должны быть как мужчины, так и женщины (не менее двух кандидатов каждого пола).
На прошлых местных выборах увеличилось количество избранных женщин в местные советы (областные - 28,2%, районные - 33,7%, в советы с более 10 тыс. избирателей - 32,8%, советы до 10 тыс. избирателей - 41,6%) .
Кроме того, по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской правительство приняло решение присоединиться к "Партнерству Биарриц" относительно установления равенства мужчин и женщин в различных сферах. Осенью 2020 года Украина стала полноправной участницей этой программы, которую инициировали страны Группы Семи.
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вибачте за сексизм
- Зє шавки...
- Зє кішки...
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- ...
женское движение...заняться больше нечем?
A: Одаренной
2. Q: Как погибают клетки мозга ЗЕ-женщины?
A: В одиночестве
6. Q: Как добиться, чтобы у ЗЕ-женщины загорелись глаза?
A: Посветить фонариком в ухо.
7. Q: Почему ЗЕ-женщинам не дают обеденного перерыва?
A: Слишком долго учить их заново.
38. Q: Как называется, когда 10 блондинок стоят ухо к уху?
A: Аэродинамическая труба.
40. Q: Зачем ЗЕ-женщина перелезает через стеклянную стену?
A: Посмотреть, что за ней.
41. Q: Что делать, когда ЗЕ-женщина кидает в вас гранату?
A: Выдернуть кольцо и бросить назад.
54. Q: Почему ЗЕ-женщина так обрадуется, когда закончит головоломку за 6 месяцев?
A: Потому что на коробке было написано "От 2 до 4 лет"
56. Q: Чем можно занять ЗЕ-женщину на несколько часов?
A: Написать на листке бумаги с обеих сторон "Переверни".
59. Q: Как заставить ЗЕ-женщину смеяться в понедельник утром?
A: Рассказать ей анекдот в пятницу вечером.
67. Q: Что ответит ЗЕ-женщина, если спросить, работает ли мигалка?
A: Работает. Не работает. Работает. Не работает.
77. Q: Почему ЗЕ-женщины не могут написать число 11?
A: Не знают какая единица должна стоять первой.Ну і т.п.
Артисты - элита этой страны
Мнения / Общество 08-мар, 07:209 4 019 0
При Зеленском артисты стали действительной элитой страны.
Не медики, не ученые, не учителя, не писатели, не военные - артисты.
Причем не все из них действительно те, кто является примером величайшего таланта.
А уж какого качества эти личности, вообще дело десятое.
Именно при Зеленском одними из первых вакцинируют артистов.
Им дают должности, их делают депутатами.
Их ставят выше военного парада в воюющей стране в день ее Независимости.
Да понятно, что, вакцинируя артистов, пытаются подтолкнуть народ к добровольному согласию на укол индийской субстанцией. Но это проблему не решает.
Все дело в том, что если ты не сдал анализы на стадионе, хотя сам их инициировал, то почему тебе впредь должен кто-то верить?
Если ты пообещал многое и сам это не выполнил, то что ты теперь пытаешься доказать?
Что вы все, артистический бомонд, пытаетесь теперь сказать электорату?
Что вы самые честные?
Что вы самые последовательные?
Что вы самые законопослушные?
Люди, привыкшие делать шоу из ничего, живущие этим шоу, витающие в облаках и оторванные от реальности.
Сдай анализы, Зе! Те самые. Расскажи, с кем ты встречался в Омане. Кто заработал на вакцине, ввезенной через прокладку?
Объясни, зачем ты врал учителям про зарплату, а всем вместе - про цены на коммуналку.
Потому что там, где нет честности с самого начала, хорошего результата не будет.
Ни в одном аспекте.
Елена Кудренко
Скоро собак в группы собирать будут))))
Та й Арахамія тако-о-о-ого був наобіцяв...
Петра Олексійовича ?
ЗЕньщины с зелеными перепончатыми
ножкамилапками ?