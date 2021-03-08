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В "Слуге народа" создается движение "Зе!Женщины"

В

В политической партии "Слуга Народа" запускают движение "Зе!Женщины" для внедрения политики равенства на национальном и местном уровнях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Слуги народа", об этом сообщил председатель партии Александр Корниенко.

"В рамках движения Зе!Женщины депутаты парламента и местных советов, а также сторонники партии будут работать над усилением политического участия женщин, установлением равных прав и возможностей в Украине и реализацией национальной политики гендерного равенства, в частности правительственной программы "Партнерство Биарриц", инициированной первой леди Украины", - сказал он.

Как рассказала участница движения, народный депутат "Слуги Народа" Марина Бардина, Зе! Женщины - это объединение женщин-депутатов партии "Слуга Народа", которые работают в парламенте и местных советах для реализации политики равенства, увеличения женского представительства в политике и воплощения национальной программы по гендерному равенству.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Подаруй мені рівність": в центре Киева проходит Марш женщин*. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В нынешнем парламенте - 20,8% женщин, это самое большое количество женщин за все время независимости Украины.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс, который предусматривает гендерную квоту на выборах 40%. Так, в каждой пятерке партийного избирательного списка должны быть как мужчины, так и женщины (не менее двух кандидатов каждого пола).

На прошлых местных выборах увеличилось количество избранных женщин в местные советы (областные - 28,2%, районные - 33,7%, в советы с более 10 тыс. избирателей - 32,8%, советы до 10 тыс. избирателей - 41,6%) .

Кроме того, по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской правительство приняло решение присоединиться к "Партнерству Биарриц" относительно установления равенства мужчин и женщин в различных сферах. Осенью 2020 года Украина стала полноправной участницей этой программы, которую инициировали страны Группы Семи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил женщин с 8 Марта: "Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности"

Автор: 

женщины (884) Слуга народа (2628) Корниенко (658)


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Топ комментарии
+68
В "Слуге народа" создается движение "Зе!Женщины" - Цензор.НЕТ 6975
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08.03.2021 16:20
+50
В "Слуге народа" создается движение "Зе!Женщины" - Цензор.НЕТ 9043
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08.03.2021 16:22
+35
У "Слузі народу" створюється рух "Зе!Жінки" - Цензор.НЕТ 5112
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08.03.2021 16:27
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Страница 2 из 2
Потом будут ЗЕпенсы?
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08.03.2021 18:57 Ответить
В политической партии "Слуга Народа" запускают движение "зе мандельки"
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08.03.2021 17:02 Ответить
Зе!Верф
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08.03.2021 17:02 Ответить
нічого не вийде: немає чим на роялі зіграти
вибачте за сексизм
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08.03.2021 17:03 Ответить
Яка ж х..ня.
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08.03.2021 17:07 Ответить
Требую выделить квоты для новой ориентации-ЗеАналТабу. Основоположник и идейный вдохновитель - Яременко.
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08.03.2021 17:07 Ответить
Квоти це чистий соціалізм.От жінок по статистиці більше.Також на вибори більше ходять жінки.Голосують за чоловіків.Які можуть бути квоти? І чому це всі кажуть за права і рівності і ніхто не каже за обов'язки?
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08.03.2021 17:13 Ответить
Это какой-то позор...
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08.03.2021 17:21 Ответить
зєбидлу вже пора саморозпускатись.
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08.03.2021 17:23 Ответить
Зесранцы
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08.03.2021 17:33 Ответить
И ЗЕписюны
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08.03.2021 18:58 Ответить
Мужики так заигрались в равноправие с бабами что и не заметили как прав у них стало меньше чем у баб )))
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08.03.2021 17:33 Ответить
####ЗЕкорабельні сосни
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08.03.2021 17:39 Ответить
рух "Знижки"
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08.03.2021 17:44 Ответить
Корабельные сосны двинулись и стали ЗЕлядями.
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08.03.2021 17:47 Ответить
Усе це- повна дурня, як на мене. І справа не в тому, що цим займається СН, а в штучному збільшенні кількості жінок у виборчих органах влади.
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08.03.2021 17:50 Ответить
Там попереду "День літніх людей". Проголосять рух "ЗЕ-пенсіонерів"... От тільки, чи встигнуть до Майдану?...
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08.03.2021 17:53 Ответить
Перед цим була мова і за "ЗЕ!Молодь". Краще б в своїй партії навели порядок з фінансами.
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08.03.2021 20:23 Ответить
Собственно, нельзя забывать и про сексуальные меньшинства, они тоже заслуживают на свое движение "Зе. ******", или уже есть такое?
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08.03.2021 17:54 Ответить
Там вони всі 3.14дори незалежно від квот!)
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08.03.2021 22:06 Ответить
В Конча-Заспе началась акция сторонников Стерненко
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08.03.2021 17:57 Ответить
Зе!Идиоты и Зе!Идиотки... какая разница какого пола!
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08.03.2021 18:03 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/4335366-pod-koncha-zaspu-stiahyvauit-sylovykov Под Конча-Заспу стягивают силовиков
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08.03.2021 18:04 Ответить
Как сообщает наш журналист, в 17:00 здесь должна начаться акция протеста с требованием "отменить репрессии" в отношении Сергея Стерненко и Андрея Антоненко.
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08.03.2021 18:05 Ответить
Главный ЗЕбанько, бубочка, понял, что мужики в его зьобнутой популяции в ВР обосрались и он решил баб подтянуть. Главное, что-бы верещучку поставин старшей над ними. Она самая тупая и все бубочкины команды будет выполнять безпрекословно.
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08.03.2021 18:12 Ответить
Тре подовжити цей ряд:
- Зє шавки...
- Зє кішки...
- Зє **********...
- ...
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08.03.2021 18:14 Ответить
Корабельные сосны
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08.03.2021 18:45 Ответить
Я про новосад не плохо думал. Но после 4355_ д. Где с ее подачи зачитали проект что только бляхери могут растаможить. А на остальных насрать, стала такой же зеленой соснй
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08.03.2021 18:18 Ответить
Любое движение в "слуге народа" должно быть с вектором "на выход"
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08.03.2021 18:25 Ответить
и "Встать! Суд идет!"
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08.03.2021 18:26 Ответить
Верещук, Мендель, Безуглая. Чудная партия "СН" . Как не сосна корабельнаяя, так дура набитая
У "Слузі народу" створюється рух "Зе!Жінки" - Цензор.НЕТ 4671
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08.03.2021 18:25 Ответить
Да им надо уже потихоньку сворачиваться, а не созидать.То крылья решили создать, то
женское движение...заняться больше нечем?
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08.03.2021 18:26 Ответить
Делом займитесь,херней страдаете,время нашли...
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08.03.2021 18:28 Ответить
У "Слузі народу" створюється рух "Зе!Жінки" - Цензор.НЕТ 5608
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08.03.2021 18:29 Ответить
1. Q: Как называют ЗЕ-женщину с половиной мозга?
A: Одаренной
2. Q: Как погибают клетки мозга ЗЕ-женщины?
A: В одиночестве
6. Q: Как добиться, чтобы у ЗЕ-женщины загорелись глаза?
A: Посветить фонариком в ухо.
7. Q: Почему ЗЕ-женщинам не дают обеденного перерыва?
A: Слишком долго учить их заново.
38. Q: Как называется, когда 10 блондинок стоят ухо к уху?
A: Аэродинамическая труба.
40. Q: Зачем ЗЕ-женщина перелезает через стеклянную стену?
A: Посмотреть, что за ней.
41. Q: Что делать, когда ЗЕ-женщина кидает в вас гранату?
A: Выдернуть кольцо и бросить назад.
54. Q: Почему ЗЕ-женщина так обрадуется, когда закончит головоломку за 6 месяцев?
A: Потому что на коробке было написано "От 2 до 4 лет"
56. Q: Чем можно занять ЗЕ-женщину на несколько часов?
A: Написать на листке бумаги с обеих сторон "Переверни".
59. Q: Как заставить ЗЕ-женщину смеяться в понедельник утром?
A: Рассказать ей анекдот в пятницу вечером.
67. Q: Что ответит ЗЕ-женщина, если спросить, работает ли мигалка?
A: Работает. Не работает. Работает. Не работает.
77. Q: Почему ЗЕ-женщины не могут написать число 11?
A: Не знают какая единица должна стоять первой.Ну і т.п.
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08.03.2021 18:29 Ответить
Копіює партію регіонів! Там теж жіночі рухи створювали...
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08.03.2021 18:30 Ответить
зеленые, перестаньте уничтожать страну и население, уже не смешно
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08.03.2021 18:41 Ответить
У Путина есть "Отряды Путина". Там тоже, в основном, тетки
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08.03.2021 18:47 Ответить
У "Слузі народу" створюється рух "Зе!Жінки" - Цензор.НЕТ 5578
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08.03.2021 18:56 Ответить
Навіщо множитися, усі ці Зерухи уже давно входять в один всеукраїнський рух:

У "Слузі народу" створюється рух "Зе!Жінки" - Цензор.НЕТ 4525
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08.03.2021 19:00 Ответить
Є таке українське слово: курви.
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08.03.2021 20:49 Ответить
Ви такий вибагливий. То тримайте https://picua.org/images/2021/03/08/238ccdd266443ee28f2ead01006898bf.png курв
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08.03.2021 21:29 Ответить
А це вже так, це вже по-темі! Дякую!
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09.03.2021 07:25 Ответить
Ківа зрадіє
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08.03.2021 19:28 Ответить
зебланы...
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08.03.2021 19:29 Ответить
Дебилизм, еще гитлерюген надо и боевые ******** за пискоигруна.


Артисты - элита этой страны
Мнения / Общество 08-мар, 07:209 4 019 0

При Зеленском артисты стали действительной элитой страны.

Не медики, не ученые, не учителя, не писатели, не военные - артисты.

Причем не все из них действительно те, кто является примером величайшего таланта.

А уж какого качества эти личности, вообще дело десятое.

Именно при Зеленском одними из первых вакцинируют артистов.

Им дают должности, их делают депутатами.

Их ставят выше военного парада в воюющей стране в день ее Независимости.

Да понятно, что, вакцинируя артистов, пытаются подтолкнуть народ к добровольному согласию на укол индийской субстанцией. Но это проблему не решает.

Все дело в том, что если ты не сдал анализы на стадионе, хотя сам их инициировал, то почему тебе впредь должен кто-то верить?

Если ты пообещал многое и сам это не выполнил, то что ты теперь пытаешься доказать?

Что вы все, артистический бомонд, пытаетесь теперь сказать электорату?

Что вы самые честные?

Что вы самые последовательные?

Что вы самые законопослушные?

Люди, привыкшие делать шоу из ничего, живущие этим шоу, витающие в облаках и оторванные от реальности.

Сдай анализы, Зе! Те самые. Расскажи, с кем ты встречался в Омане. Кто заработал на вакцине, ввезенной через прокладку?

Объясни, зачем ты врал учителям про зарплату, а всем вместе - про цены на коммуналку.

Потому что там, где нет честности с самого начала, хорошего результата не будет.

Ни в одном аспекте.

Елена Кудренко
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08.03.2021 19:52 Ответить
Зе!жінка.. Зе!пі3dець.. назвіться ще Зе!мами.. ні самоповаги, ні інтелекту..
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08.03.2021 19:55 Ответить
Следующее движение у клоунов = "ЗеСобаки", а его руководителем назначат дпутата СН, что предлагал рассчитываться собаками за коммуналку.
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08.03.2021 20:23 Ответить
А что, с недорослями (молодёжью), не получилось?
Скоро собак в группы собирать будут))))
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08.03.2021 20:43 Ответить
А Зе!Сосни будуть? Бо однієї Алахвердієвої якось замало.
Та й Арахамія тако-о-о-ого був наобіцяв...

У "Слузі народу" створюється рух "Зе!Жінки" - Цензор.НЕТ 5588
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08.03.2021 21:17 Ответить
сегодня у ЗЕлени "День лесника"
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08.03.2021 21:45 Ответить
У "Слузі народу" створюється рух "Зе!Жінки" - Цензор.НЕТ 5832
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08.03.2021 21:20 Ответить
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08.03.2021 21:46 Ответить
Прес-секретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що наступна велика прес-конференція глави держави може відбутися до річниці інавгурації.
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08.03.2021 21:41 Ответить
чиєї нагурації?
Петра Олексійовича ?
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08.03.2021 21:47 Ответить
а нельзя ли попроще -
ЗЕньщины с зелеными перепончатыми ножками лапками ?
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08.03.2021 21:44 Ответить
Ну, что-бы быть справедливыми и толерантными, тогда ждем Зе!Пид... Там походу все подходят.
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08.03.2021 22:24 Ответить
ЭТО ВСЁ ОТ НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЯ !)
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09.03.2021 00:25 Ответить
Насмотрелись "Великолепный век" и создали Зе-гарем.
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09.03.2021 07:09 Ответить
У "Слузі народу" створюється рух "Зе!Жінки" - Цензор.НЕТ 9448
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09.03.2021 07:28 Ответить
А когда покажут выпуск "95" - "Зе!Женщины"??? Заинтриговало...
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09.03.2021 09:50 Ответить
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