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"Слуга народа" решила ввести новую организационную структуру партии, - Корниенко

Политическая партия "Слуга народа" планирует на съезде 13 марта ввести новую организационную структуру своей политсилы и зафиксировать ее в новой редакции устава.

Об этом сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина" председатель партии Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

"После местных выборов численность партии возросла до 7 000 представителей в каждом регионе страны. Завершился этап выборов, а, значит, время переориентироваться со штабной электоральной работы на системное влияние на государственную и местную политику всех уровней. На съезде мы планируем решить два ключевых задачи. Во-первых, ввести новую организационную структуру партии и зафиксировать ее в новой редакции устава", – отметил Корниенко.

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Также, по его словам, съезд намерен рассмотреть партийную доктрину, которая подтвердит основные принципы партии, расширит и детализирует ее цели и задачи.

"Этот документ не изменит партийную программу или идеологию. Он обеспечит единое понимание целей и задач внутри большой команды: Президента, парламентского монобильшинства, правительства, местных депутатов и председателей советов от "Слуг народа", – уточнил политик.

Кроме того, на съезде "Слуги народа" планируют решить ряд организационных вопросов.

Автор: 

съезд (367) Слуга народа (2628) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+3
Мальчики-девочки! Вы - сброд. Вы фотографы, Юзики и прочие дилетанты. Вас дядя Беня собирал в пожарном порядке без учета ваших морально-деловых качеств. В украинскій мові есть точное слово - мішанка. Это почти помои, это скармливают свиньям. Так вот вы - мишанка, круто сдобренная бениными деньгами. Какая нахрен реструктуризация поможет мишанке перестать быть мишанкой?
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10.03.2021 11:52
+3
Ні форми, ідеології, стратегії-нічого подібного в цьому збіговиську випадкових людей немає.
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10.03.2021 12:03
+2
Сосни до сосен,любителі аналу до любителів оралу?
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10.03.2021 11:41
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Сосни до сосен,любителі аналу до любителів оралу?
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10.03.2021 11:41 Ответить
Таки да

"Слуга народу" вирішила впровадити нову організаційну структуру партії, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4921
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10.03.2021 11:55 Ответить
Здається партія це колектив однодумців, обьєднаних певними ідеями. А вибачте, які ідеї, та де однодумці?
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10.03.2021 12:00 Ответить
Идея у них есть. И способная объединить их в стаю товарищей.

"Слуга народу" вирішила впровадити нову організаційну структуру партії, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1132
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10.03.2021 12:26 Ответить
Новий фейковий фейк фейка?😂
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10.03.2021 11:42 Ответить
Кровати переставляют... (с)
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10.03.2021 12:50 Ответить
шо то вспомнилась фраза из бастни крылова "квартет" - "А вы, друзья, как ни садитесь ..."
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10.03.2021 11:45 Ответить
совет корабельных сосен что ли?)
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10.03.2021 11:47 Ответить
Менять надо не структуру, а когда обосрамшись - название. Поучились бы у БПП
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10.03.2021 11:48 Ответить
И как?
Помогло?
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10.03.2021 11:49 Ответить
Ну пролезли же в Раду
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10.03.2021 11:51 Ответить
Кровати будете переставлять?
А шлюхи всё те же.
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10.03.2021 11:49 Ответить
Мальчики-девочки! Вы - сброд. Вы фотографы, Юзики и прочие дилетанты. Вас дядя Беня собирал в пожарном порядке без учета ваших морально-деловых качеств. В украинскій мові есть точное слово - мішанка. Это почти помои, это скармливают свиньям. Так вот вы - мишанка, круто сдобренная бениными деньгами. Какая нахрен реструктуризация поможет мишанке перестать быть мишанкой?
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10.03.2021 11:52 Ответить
Ні форми, ідеології, стратегії-нічого подібного в цьому збіговиську випадкових людей немає.
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10.03.2021 12:03 Ответить
Та й бути не може. Це симулякр, призначення якого бути ширмою для брудних справ Бєні та членів його банди. Щойно до влади прийде притомна людина, ця зграя розлетиться по кущах, як горобці.
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10.03.2021 12:18 Ответить
ввести новую организационную структуру мафии...Источник: https://censor.net/ru/n3252341
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10.03.2021 11:55 Ответить
Ага, ага! "А Вы друзья как не садитесь, все в музыканты не годитесь…"
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10.03.2021 12:10 Ответить
лучшая структура для "слуг народа": хорошие слуги - в хороших деревянных макинтошах, плохие - в плохих...
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10.03.2021 12:16 Ответить
О!
" съезд намерен рассмотреть партийную доктрину"
О-о-о-о!!!
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10.03.2021 12:19 Ответить
Хотелось бы узнать общую численность "членов" этой виртуальной партии, а не только их по 7000 в каждом регионе, да и количество партячеек на местных уровнях, а не только об "подпольной партячейки" в оккупированной Горловке.
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10.03.2021 12:27 Ответить
Давно пара слуг разделить структурно , так сказать кастово по размеру шершавости языка 🙂
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10.03.2021 12:29 Ответить
нужно внедрить структуру "фанеры" ,которая уже имеет место
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10.03.2021 12:42 Ответить
Нда! Наш дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, бутылку в задницу направил, и лучше выдумать не смог.
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10.03.2021 17:05 Ответить
 
 