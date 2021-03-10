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Новини Коронавірус і карантин
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Висока смертність від СOVID-19 на Закарпатті зберігатиметься ще щонайменше тиждень, - ОДА

Висока смертність від СOVID-19 на Закарпатті зберігатиметься ще щонайменше тиждень, - ОДА

У Закарпатській області висока смертність від коронавірусу зберігатиметься ще щонайменше тиждень через велику кількість важких хворих і брак місць у реанімаційних відділеннях.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ця цифра, яка з'явилася сьогодні в статистиці Закарпаття — про рекордну смертність з початку пандемії, 20 померлих за добу, це дані, насправді, за понеділок. Я вам скажу, що на завтра за інформацією з лікарень області ми матимемо таку ж сумну цифру. І така тенденція зберігатиметься ще протягом тижня як мінімум," - зазначив Пшеничний.

За його словами, така ситуація пов'язана з важкістю пацієнтів, які перебувають на лікуванні в медзакладах області, та завантаженістю реанімацій.

"Ми бачимо вже другий тиждень поспіль ситуацію, коли через переповнені реанімації людям не можуть надати належну меддопомогу. Раніше у нас в реанімації потрапляли хворі із сатурацією 80, зараз через нестачу місць таким людям пробують організувати лікування в палатах терапії, а в реанімаціях у нас хворі з сатурацією нижче 60, навіть 40," - розповів Пшеничний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті зафіксували найбільшу кількість смертей від COVID-19 з початку пандемії, - ОДА

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2044)


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Да пофегу както, не впечатляет уже
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10.03.2021 11:48 Відповісти
Чому школи не перевели на дистанційну форму навчання??
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10.03.2021 11:55 Відповісти
А де госпіталі тимчасові, додаткові місця в відділеннях лікарень, чи все був пі....ж.
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10.03.2021 11:58 Відповісти
А может это и к лучшему , что в реанимации нет мест - после ИВЛ выживают 10% .
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10.03.2021 12:02 Відповісти
Ти ***** дурний? Люди просто задихаються без кисню.
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10.03.2021 12:38 Відповісти
Ты сам дурний . Це не я видумав . І зовсім не бажаю , щоб хто не будь задихнувся . Я розумію , який це жах , коли задихаєшся . Але факти свідчать саме про таке відношення 90х10 . І в Україні і за кордоном .
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10.03.2021 13:41 Відповісти
2020: ковід-ковід-ковід-ковід-ковід-...
2021: вакцина-вакцина-вакцина-вакцина-....
2022: чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-...
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10.03.2021 12:11 Відповісти
2023: хайль-хайль-хайль-хайль..
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10.03.2021 14:11 Відповісти
 
 