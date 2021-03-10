Висока смертність від СOVID-19 на Закарпатті зберігатиметься ще щонайменше тиждень, - ОДА

У Закарпатській області висока смертність від коронавірусу зберігатиметься ще щонайменше тиждень через велику кількість важких хворих і брак місць у реанімаційних відділеннях.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ця цифра, яка з'явилася сьогодні в статистиці Закарпаття — про рекордну смертність з початку пандемії, 20 померлих за добу, це дані, насправді, за понеділок. Я вам скажу, що на завтра за інформацією з лікарень області ми матимемо таку ж сумну цифру. І така тенденція зберігатиметься ще протягом тижня як мінімум," - зазначив Пшеничний.

За його словами, така ситуація пов'язана з важкістю пацієнтів, які перебувають на лікуванні в медзакладах області, та завантаженістю реанімацій.

"Ми бачимо вже другий тиждень поспіль ситуацію, коли через переповнені реанімації людям не можуть надати належну меддопомогу. Раніше у нас в реанімації потрапляли хворі із сатурацією 80, зараз через нестачу місць таким людям пробують організувати лікування в палатах терапії, а в реанімаціях у нас хворі з сатурацією нижче 60, навіть 40," - розповів Пшеничний.

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