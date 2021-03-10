Національні інтереси та економічний суверенітет: Кабмін затвердив проєкт стратегії економбезпеки
Кабінет Міністрів України погодив проєкт президентського указу про Стратегію економічної безпеки до 2025 року.
Відповідний документ уряд прийняв з дводенним доопрацюванням на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"В результаті виконання стратегії буде введено прозору систему постійного моніторингу економічної стабільності і щорічну оцінку стану економічної безпеки", - сказав міністр економіки Ігор Петрашко, представляючи документ.
За його словами, в складі стратегії пропонується затвердити "табло індикаторів економічної безпеки".
Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту, стратегія базується на пріоритетах національних економічних інтересів і визначає цілі, напрями, завдання та механізми державної політики в сфері забезпечення економічної безпеки, а також цільові орієнтири і критичні межі індикаторів економічної безпеки, пише РБК-Україна.
"Метою державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки є досягнення основних національних економічних інтересів та забезпечення економічного суверенітету", - йдеться в документі.
Стратегія визначає взаємоузгоджені поняття "економічна безпека", "національні економічні інтереси", "економічна стійкість" та "економічний суверенітет".
"Досягнення основних національних економічних інтересів та економічного суверенітету вимагає формування та реалізації державної політики, спрямованої як на стале нарощення конкурентоспроможності економіки України, так і на поступове зміцнення показників економічної стійкості і, відповідно, невразливості національної економіки до зовнішніх і внутрішніх загроз", - зазначається в пояснювальній записці до проекту.
Відтак, державна політика у сфері забезпечення економічної безпеки має два взаємопов'язані напрями - напрям розвитку та безпековий напрям. За кожним з напрямів, на основі оцінки стану економічної безпеки та Стратегією визначаються завдання і механізми їх виконання (за напрямом розвитку завдання конкретизовані за основними складовими економічної безпеки).
У складі Стратегії затверджується табло індикаторів економічної безпеки, яким визначено критичні межі та цільові орієнтири за індикаторами основних складових економічної безпеки.
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Такі дані https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=19bb7ab0-cd7d-4cfd-ba09-ee2f96258725&title=OgliadEkonomichnoiAktivnosti-pidsumkiSichnia2021-Roku- наводить Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.
Зазначається, що обмеження січневого карантину (з 8 по 24 січня включно) спричинили певне затухання виробничої активності більшості суб'єктів економічної діяльності, посиливши песимістичні настрої бізнесу.
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