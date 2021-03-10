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Національні інтереси та економічний суверенітет: Кабмін затвердив проєкт стратегії економбезпеки

Національні інтереси та економічний суверенітет: Кабмін затвердив проєкт стратегії економбезпеки

Кабінет Міністрів України погодив проєкт президентського указу про Стратегію економічної безпеки до 2025 року.

Відповідний документ уряд прийняв з дводенним доопрацюванням на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"В результаті виконання стратегії буде введено прозору систему постійного моніторингу економічної стабільності і щорічну оцінку стану економічної безпеки", - сказав міністр економіки Ігор Петрашко, представляючи документ.

За його словами, в складі стратегії пропонується затвердити "табло індикаторів економічної безпеки".

Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту, стратегія базується на пріоритетах національних економічних інтересів і визначає цілі, напрями, завдання та механізми державної політики в сфері забезпечення економічної безпеки, а також цільові орієнтири і критичні межі індикаторів економічної безпеки, пише РБК-Україна.

"Метою державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки є досягнення основних національних економічних інтересів та забезпечення економічного суверенітету", - йдеться в документі.

Стратегія визначає взаємоузгоджені поняття "економічна безпека", "національні економічні інтереси", "економічна стійкість" та "економічний суверенітет".

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"Досягнення основних національних економічних інтересів та економічного суверенітету вимагає формування та реалізації державної політики, спрямованої як на стале нарощення конкурентоспроможності економіки України, так і на поступове зміцнення показників економічної стійкості і, відповідно, невразливості національної економіки до зовнішніх і внутрішніх загроз", - зазначається в пояснювальній записці до проекту.

Відтак, державна політика у сфері забезпечення економічної безпеки має два взаємопов'язані напрями - напрям розвитку та безпековий напрям. За кожним з напрямів, на основі оцінки стану економічної безпеки та Стратегією визначаються завдання і механізми їх виконання (за напрямом розвитку завдання конкретизовані за основними складовими економічної безпеки).

У складі Стратегії затверджується табло індикаторів економічної безпеки, яким визначено критичні межі та цільові орієнтири за індикаторами основних складових економічної безпеки.

Автор: 

безпека (929) Кабмін (14065) нацбезпека (161) Петрашко Ігор (170)


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Стратегія це сила. Податки та акцизи для 90% простих українців підвищать?
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10.03.2021 13:56 Відповісти
Один Кабмін вже малював плани світового масштабу, а потім втік на самокатах.
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10.03.2021 13:58 Відповісти
Проект без цифр - це реферат на вільну тему. Напишіть хоч 40% ВВП за 5 років і всі зрадіють як у 2019 році.))
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10.03.2021 14:04 Відповісти
В січні 2021 року реальний валовий внутрішній продукт України скоротився на 2,6-2,8%. Економіка падає другий рік поспіль. Темпи падіння зростають.

Такі дані https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=19bb7ab0-cd7d-4cfd-ba09-ee2f96258725&title=OgliadEkonomichnoiAktivnosti-pidsumkiSichnia2021-Roku- наводить Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.
Зазначається, що обмеження січневого карантину (з 8 по 24 січня включно) спричинили певне затухання виробничої активності більшості суб'єктів економічної діяльності, посиливши песимістичні настрої бізнесу.
Водночас скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) у січні 2021 року становило 4,0% (у січні 2020 року - падіння на 2,5%).
Основний негативний внесок у динаміку ЗІВ сформували такі виробничі ВЕД як: промислове виробництво, будівництво та сільське господарство.
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10.03.2021 14:19 Відповісти
Економбезпека,-це коли вже немає бажаючих купувати ОВДЗ під високі відсотки ?
https://biz.censor.net/news/3252383/kabmin_rasshiril_krug_uchastnikov_auktsionov_po_prodaje_obligatsiyi_goszayima
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10.03.2021 14:50 Відповісти
стратеги недоделанные
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10.03.2021 15:30 Відповісти
жалко не найду стразу гениальную табличку, где правительтво новых лицц писало стратегию, по медицине - меньше больных больше здоровых, по экономике - меньше бедных больше богатых, и так далее... стратеги
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10.03.2021 15:32 Відповісти
 
 