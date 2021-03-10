Національні інтереси та економічний суверенітет: Кабмін затвердив проєкт стратегії економбезпеки

Кабінет Міністрів України погодив проєкт президентського указу про Стратегію економічної безпеки до 2025 року.

Відповідний документ уряд прийняв з дводенним доопрацюванням на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"В результаті виконання стратегії буде введено прозору систему постійного моніторингу економічної стабільності і щорічну оцінку стану економічної безпеки", - сказав міністр економіки Ігор Петрашко, представляючи документ.

За його словами, в складі стратегії пропонується затвердити "табло індикаторів економічної безпеки".

Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту, стратегія базується на пріоритетах національних економічних інтересів і визначає цілі, напрями, завдання та механізми державної політики в сфері забезпечення економічної безпеки, а також цільові орієнтири і критичні межі індикаторів економічної безпеки, пише РБК-Україна.

"Метою державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки є досягнення основних національних економічних інтересів та забезпечення економічного суверенітету", - йдеться в документі.

Стратегія визначає взаємоузгоджені поняття "економічна безпека", "національні економічні інтереси", "економічна стійкість" та "економічний суверенітет".

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"Досягнення основних національних економічних інтересів та економічного суверенітету вимагає формування та реалізації державної політики, спрямованої як на стале нарощення конкурентоспроможності економіки України, так і на поступове зміцнення показників економічної стійкості і, відповідно, невразливості національної економіки до зовнішніх і внутрішніх загроз", - зазначається в пояснювальній записці до проекту.

Відтак, державна політика у сфері забезпечення економічної безпеки має два взаємопов'язані напрями - напрям розвитку та безпековий напрям. За кожним з напрямів, на основі оцінки стану економічної безпеки та Стратегією визначаються завдання і механізми їх виконання (за напрямом розвитку завдання конкретизовані за основними складовими економічної безпеки).

У складі Стратегії затверджується табло індикаторів економічної безпеки, яким визначено критичні межі та цільові орієнтири за індикаторами основних складових економічної безпеки.