Национальные интересы и экономический суверенитет: Кабмин утвердил проект стратегии экономбезопасности

Кабинет Министров Украины согласовал проект президентского указа о Стратегии экономической безопасности до 2025 года.

Соответствующий документ правительство приняло с двухдневной доработкой на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В результате выполнения стратегии будет введена прозрачная система постоянного мониторинга экономической стабильности и ежегодная оценка состояния экономической безопасности", – сказал министр экономики Игорь Петрашко, представляя документ.

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По его словам, в составе стратегии предлагается утвердить "табло индикаторов экономической безопасности".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, стратегия базируется на приоритетах национальных экономических интересов и определяет цели, направления, задачи и механизмы государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, а также целевые ориентиры и критические границы индикаторов экономической безопасности, пишет РБК-Украина.

"Целью государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности является достижение основных национальных экономических интересов и обеспечение экономического суверенитета", - говорится в документе.

Стратегия определяет взаимосогласованные понятие "экономическая безопасность", "национальные экономические интересы", "экономическая устойчивость" и "экономический суверенитет".

"Достижение основных национальных экономических интересов и экономического суверенитета требует формирования и реализации государственной политики, направленной как на постоянное наращивание конкурентоспособности экономики Украины, так и на постепенное укрепление показателей экономической устойчивости и, соответственно, неуязвимости национальной экономики к внешним и внутренним угрозам", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Следовательно, государственная политика в сфере обеспечения экономической безопасности имеет два взаимосвязанных направления - направление развития и безопасное направление. По каждому из направлений, на основе оценки состояния экономической безопасности, Стратегией определяются задачи и механизмы их выполнения.

В составе Стратегии утверждается табло индикаторов экономической безопасности, которым определены критические границы и целевые ориентиры по индикаторам основных составляющих экономической безопасности.