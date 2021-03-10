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Национальные интересы и экономический суверенитет: Кабмин утвердил проект стратегии экономбезопасности

Национальные интересы и экономический суверенитет: Кабмин утвердил проект стратегии экономбезопасности

Кабинет Министров Украины согласовал проект президентского указа о Стратегии экономической безопасности до 2025 года.

Соответствующий документ правительство приняло с двухдневной доработкой на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В результате выполнения стратегии будет введена прозрачная система постоянного мониторинга экономической стабильности и ежегодная оценка состояния экономической безопасности", – сказал министр экономики Игорь Петрашко, представляя документ.

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По его словам, в составе стратегии предлагается утвердить "табло индикаторов экономической безопасности".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, стратегия базируется на приоритетах национальных экономических интересов и определяет цели, направления, задачи и механизмы государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, а также целевые ориентиры и критические границы индикаторов экономической безопасности, пишет РБК-Украина.

"Целью государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности является достижение основных национальных экономических интересов и обеспечение экономического суверенитета", - говорится в документе.

Стратегия определяет взаимосогласованные понятие "экономическая безопасность", "национальные экономические интересы", "экономическая устойчивость" и "экономический суверенитет".

"Достижение основных национальных экономических интересов и экономического суверенитета требует формирования и реализации государственной политики, направленной как на постоянное наращивание конкурентоспособности экономики Украины, так и на постепенное укрепление показателей экономической устойчивости и, соответственно, неуязвимости национальной экономики к внешним и внутренним угрозам", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Следовательно, государственная политика в сфере обеспечения экономической безопасности имеет два взаимосвязанных направления - направление развития и безопасное направление. По каждому из направлений, на основе оценки состояния экономической безопасности, Стратегией определяются задачи и механизмы их выполнения.

В составе Стратегии утверждается табло индикаторов экономической безопасности, которым определены критические границы и целевые ориентиры по индикаторам основных составляющих экономической безопасности.

Автор: 

безопасность (1101) Кабмин (14025) нацбезопасность (226) Петрашко Игорь (84)


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Стратегія це сила. Податки та акцизи для 90% простих українців підвищать?
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10.03.2021 13:56 Ответить
Один Кабмін вже малював плани світового масштабу, а потім втік на самокатах.
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10.03.2021 13:58 Ответить
Проект без цифр - це реферат на вільну тему. Напишіть хоч 40% ВВП за 5 років і всі зрадіють як у 2019 році.))
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10.03.2021 14:04 Ответить
В січні 2021 року реальний валовий внутрішній продукт України скоротився на 2,6-2,8%. Економіка падає другий рік поспіль. Темпи падіння зростають.

Такі дані https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=19bb7ab0-cd7d-4cfd-ba09-ee2f96258725&title=OgliadEkonomichnoiAktivnosti-pidsumkiSichnia2021-Roku- наводить Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.
Зазначається, що обмеження січневого карантину (з 8 по 24 січня включно) спричинили певне затухання виробничої активності більшості суб'єктів економічної діяльності, посиливши песимістичні настрої бізнесу.
Водночас скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) у січні 2021 року становило 4,0% (у січні 2020 року - падіння на 2,5%).
Основний негативний внесок у динаміку ЗІВ сформували такі виробничі ВЕД як: промислове виробництво, будівництво та сільське господарство.
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10.03.2021 14:19 Ответить
Економбезпека,-це коли вже немає бажаючих купувати ОВДЗ під високі відсотки ?
https://biz.censor.net/news/3252383/kabmin_rasshiril_krug_uchastnikov_auktsionov_po_prodaje_obligatsiyi_goszayima
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10.03.2021 14:50 Ответить
стратеги недоделанные
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10.03.2021 15:30 Ответить
жалко не найду стразу гениальную табличку, где правительтво новых лицц писало стратегию, по медицине - меньше больных больше здоровых, по экономике - меньше бедных больше богатых, и так далее... стратеги
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10.03.2021 15:32 Ответить
 
 