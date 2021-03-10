УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11408 відвідувачів онлайн
Новини
92 559 51

Шмигаль анонсував три етапи підвищення пенсій у поточному році

Шмигаль анонсував три етапи підвищення пенсій у поточному році

У 2021 році планується провести три етапи підвищення пенсій для різних категорій пенсіонерів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Політика підвищення пенсій продовжиться. Тільки цього року в нас передбачено ще три етапи підвищення для різних категорій пенсіонерів. Адже для того, щоб виплати зросли в два-три рази, нам потрібен кардинально інший підхід, і ми передовсім говоримо про накопичувальну пенсійну системі", - заявив Шмигаль.

Він нагадав про те, що в Україні в березні почалася індексація пенсій.

Як повідомлялося раніше, планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року провели для 9,76 мільйонів пенсіонерів. З перераховано розмір пенсій підвищено для 7,91 мільйонів пенсіонерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лазебна розробила систему, за якою дефіцит ПФ рости не буде, а пенсії збільшаться до 7 тис. грн, - ОП

Автор: 

пенсія (1581) Шмигаль Денис (4547)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Сплошной обман, говорят про повышение на 11%, в среднем якобы на 300 грн, а по факту для половины пенсионеров повышение составит менее 100 грн.
показати весь коментар
10.03.2021 14:31
+10
Такого геноцида пенсов,как при этой власти ещё не было!Раньше пенсы хоть недоедали,а теперь ещё и мёрзнут голодными.
показати весь коментар
10.03.2021 14:46
+10
Зато марадьора скінулі, ага!😁
показати весь коментар
10.03.2021 15:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ай да маладец!!!
АДАБРЯЕМММ!
показати весь коментар
10.03.2021 14:29 Відповісти
Уже ему огромное спасибо за повышение пенсий в этом месяце. И ему, и Зеленскому, и Лазебной. Кому повысили на 100 грн - сняли субсидию на 100 грн. Кому повысили на 200 грн то сняли субсидию 200 грн. Кто знает математику пусть посчитают, что получится в результате. Маладцы.
показати весь коментар
10.03.2021 15:05 Відповісти
Ще "цікавіше " вийшло з підвищенням зарплат педагогам з 1 січня! Скільки було галасу- величезний резонанс: а насправді всім бюджетникам підняли мінімалку ( але про вчителів тільки й розмов було )-але додавши 20 % мз-зняли в більшості регіонів доплату за "престижність педагогічної праці "(Юліну до речі (було 25 %- 20 %)) - і вийшла цікава математика - аж в п'ять відсотків! Ось така турбота ( особливо від новостворених громад-в бюджеті яких сплошні нулі)! Ось так профіт від діяльності уряду і новомодних громад ! Громади налаштовані на "оптимізіцію)-а насправді закривають все підряд-від ФОПів до лікарень-шкіл-клубів-дитсадків ! А собі по 60 тисяч гривень зарплати голови громад та родичам понапризначували!
показати весь коментар
10.03.2021 17:06 Відповісти
Шлях до щастя в нас не буває простим. Ще треба потерпіти. Я багато мав надій у 2002 році, отримав вищу освіту. Зараз точно знаю, буде ще поганіше.
показати весь коментар
10.03.2021 17:24 Відповісти
Опыт Зимбабве будем перенимать!
показати весь коментар
10.03.2021 14:29 Відповісти
Вам ,рашистам, надо опыт Габона перенимать ,уже Габон выше по уровню доходов на душу ...
показати весь коментар
10.03.2021 15:03 Відповісти
Инструкцию к мозгам потеряла?
показати весь коментар
10.03.2021 16:00 Відповісти
Три этапа по 1 %?)
показати весь коментар
10.03.2021 14:29 Відповісти
Сплошной обман, говорят про повышение на 11%, в среднем якобы на 300 грн, а по факту для половины пенсионеров повышение составит менее 100 грн.
показати весь коментар
10.03.2021 14:31 Відповісти
Так это как обычно, взять ту же зарплату, у половины минималка а у чинуш и судей сотни тысяч, по итогу нам рисуют 12-13 тыс среднюю.
показати весь коментар
10.03.2021 14:44 Відповісти
да да капуста с мясом из анекдота.. 90% населения кушают капусту гнилую каждый день или через день или 2-3 раза в неделю..... а некоторые кушают только мясом 3 раза в сутки и каждый день а по статистике вся страна кушает капусту с мясом...
показати весь коментар
10.03.2021 15:17 Відповісти
Дык, 10 процентов пенсионеров едят мясо, 90 - едят капусту, а в среднем - 50 процентов едят голубцы
показати весь коментар
10.03.2021 15:20 Відповісти
На лурці є навіть спеціальна стаття:
https://lurkmore.to/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5 Средняя температура по больнице (Lurkmore)
показати весь коментар
10.03.2021 19:14 Відповісти
да не будет никакого "повышения", даже по 1%...
показати весь коментар
10.03.2021 14:33 Відповісти
Посмотрим!
показати весь коментар
10.03.2021 14:33 Відповісти
В кого з знайомих не запитаю хто вже отримав пенсії, всі кажуть 100 грн добавили. А шуму булоооо...
показати весь коментар
10.03.2021 14:36 Відповісти
Я військовий пенс - куй добавили!
показати весь коментар
10.03.2021 15:16 Відповісти
бестолковая работа, инфляция все сожрет за пару недель, еще и должны пенсионеры останутся в итоге! Я уже был миллионером в 90х , толку от повышения никакого, один вред!
показати весь коментар
10.03.2021 14:38 Відповісти
Вот вот, лучше бы снижали цены и укрепляли гривну, а так инфляция тут же сьедает их мизерные повышения.
показати весь коментар
10.03.2021 14:46 Відповісти
100 % вірно !!!
показати весь коментар
10.03.2021 17:12 Відповісти
в три раза? ну и сказочники...
показати весь коментар
10.03.2021 14:45 Відповісти
Такого геноцида пенсов,как при этой власти ещё не было!Раньше пенсы хоть недоедали,а теперь ещё и мёрзнут голодными.
показати весь коментар
10.03.2021 14:46 Відповісти
Зато марадьора скінулі, ага!😁
показати весь коментар
10.03.2021 15:04 Відповісти
Ще й собаками ( котами) розраховуються при ЗЕслугах ! Мало їм "барига " субсидії призначав!
показати весь коментар
10.03.2021 17:15 Відповісти
XDDDD
Шмигаль анонсував три етапи підвищення пенсій у поточному році - Цензор.НЕТ 1862
показати весь коментар
10.03.2021 19:18 Відповісти
Пенсії не підвищують а тільки індексують на інфляцію і тут нас дуряять, з 2014 року інфляція була у 3,5рази а пенсія на 50 процентів
показати весь коментар
10.03.2021 14:49 Відповісти
и я о том же.. повысят на 10% а цены следом на 40% взлетают, элементарные азы экономики и эти "дяди" ничего в ней не понимают!(вернее понимают , но только в свой карман)))) Реальным сектором экономики сложно заниматься, да и хлопотно, а станок врубить - элементарно, много ума не нужно иметь!
показати весь коментар
10.03.2021 14:53 Відповісти
У березні 2014 в Луганську купував 3 літри молока за 5 гр-нь, а в березні 2021 в селі на Полтавщині купую таку ж банку молока зо 50 гр-нь. То про які 3,5 рази Ви кажете?
показати весь коментар
10.03.2021 20:13 Відповісти
Номинальную пенсию повысят, реальную понизят.
показати весь коментар
10.03.2021 14:51 Відповісти
и шо? до конца года,к третьему этапу все успеют накопить?
показати весь коментар
10.03.2021 15:02 Відповісти
Как токо накопят, так и отымут, все как в раше, наквпливаете вы не для пенсионеров. Забейте.
показати весь коментар
10.03.2021 15:07 Відповісти
Наизбирали россиян и думаете, что с пенсиями будет по-другому чем в раше.
показати весь коментар
10.03.2021 15:05 Відповісти
погнались в 2019 за дешевой цибулей?
теперь протютюкали гречу,масло,муку,сахар,яйца...
ну надо ж как то удешевление цибуля компенсировать
показати весь коментар
10.03.2021 15:05 Відповісти
Чипполины.
показати весь коментар
10.03.2021 15:08 Відповісти
За зиму продукты подорожали 30-90%. Сейчас поднимутся тарифы. По сути нужно не три, а 33 повышения, чтобы это компенсировать.
показати весь коментар
10.03.2021 15:08 Відповісти
Татаромордва очень возбудилась темой повышения пенсий в Украине! Посасывайте Крым пока ,5 лет трудовых лагерей Тупин вам уже накинул и повышение пЭнсий заморожено навечно ,сцуки позорные ,ожидает вас тотальная нищета
показати весь коментар
10.03.2021 15:11 Відповісти
судьям прекращайте повышать. не знают уже куда деньги девать. пенсии по 100000 гривен.
показати весь коментар
10.03.2021 15:22 Відповісти
А мне почему то катца, что печатный станок не выдержит нагрузки и не даст должного количества туалетного папэру. Потому в результате всё накроется ЖпО. Который и съест этого самого шмыгаля, а народу скажут что он якобы дошмыгался.
показати весь коментар
10.03.2021 15:29 Відповісти
Так повысят или только пообещают?
показати весь коментар
10.03.2021 15:41 Відповісти
три роки на пенсії. відпрацював 42 роки. за цей час жодного підвищення. " спасиба партии и правительству"
показати весь коментар
10.03.2021 15:56 Відповісти
Тобі ще до пенсії як до неба рачки!
показати весь коментар
10.03.2021 17:16 Відповісти
"товарищ майор" не думай що ти все знаєш
показати весь коментар
11.03.2021 21:40 Відповісти
три рази по три копійки добавлять) а от ціни зростуть...ну, ви самі все відчуєте.
показати весь коментар
10.03.2021 18:16 Відповісти
Ціни зростуть? А куди вже далі? Любима депутатами гречка 45 грн за кг у 2018 р була 16 грн, бачите як зелені ******* свій розумний нарід
показати весь коментар
10.03.2021 20:53 Відповісти
всю накопительную систему тех,кто сегодня на пенсиях и зарабатывал эти деньги ,аферисты вывели в офшоры давно
показати весь коментар
10.03.2021 23:29 Відповісти
Реально Укрпочта начинает носить пенсии с 5 числа и по 25 вкл. С учётом того что почтальоны перестали работать по субботам, то пенсии пока мало кто получил. Давайте подождём ещё неделю, картина станет яснее с 15 числа примерно.
показати весь коментар
10.03.2021 23:48 Відповісти
Мне подняли на 100 грн , до этого была чуть больше 4000. Интересно, от чего они проиндексировали 11%. Хотя это событие анонсировалось, как индексация на 11%, но не меньше чем на 100 грн. Вот 100грн и добавили.
показати весь коментар
11.03.2021 01:00 Відповісти
Минимальную (1769грн.) вообще не проиндексировали! Обещают "повысить" в июле - менее, чем на 100грн.!
показати весь коментар
11.03.2021 05:18 Відповісти
Добрались таки до пенсий. Теперь можно начинать новую книжку сказок. А может быть новую книгу лжи?
показати весь коментар
11.03.2021 06:45 Відповісти
 
 