Шмигаль анонсував три етапи підвищення пенсій у поточному році
У 2021 році планується провести три етапи підвищення пенсій для різних категорій пенсіонерів.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Політика підвищення пенсій продовжиться. Тільки цього року в нас передбачено ще три етапи підвищення для різних категорій пенсіонерів. Адже для того, щоб виплати зросли в два-три рази, нам потрібен кардинально інший підхід, і ми передовсім говоримо про накопичувальну пенсійну системі", - заявив Шмигаль.
Він нагадав про те, що в Україні в березні почалася індексація пенсій.
Як повідомлялося раніше, планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року провели для 9,76 мільйонів пенсіонерів. З перераховано розмір пенсій підвищено для 7,91 мільйонів пенсіонерів.
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теперь протютюкали гречу,масло,муку,сахар,яйца...
ну надо ж как то удешевление цибуля компенсировать