Шмыгаль анонсировал три этапа повышения пенсий в текущем году

В 2021 году планируется провести три этапа повышения пенсий для разных категорий пенсионеров.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Политика повышения пенсий продолжится. Только в этом году у нас предусмотрено еще три этапа повышения для разных категорий пенсионеров. Ведь для того, чтобы выплаты выросли в два-три раза, нам нужен кардинально другой подход, и мы в первую очередь говорим о накопительной пенсионной системе", - заявил Шмыгаль.

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Он напомнил о том, что в Украине в марте началась индексация пенсий.

Как сообщалось ранее, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышены для 7,91 млн пенсионеров.