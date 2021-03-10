Накопичувальна пенсійна система дозволить українцям отримувати гідні виплати, - Шмигаль

Для кардинального збільшення пенсійних виплат необхідне введення накопичувального рівня пенсійної системи.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду 10 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Щоб пенсійні виплати зросли в 2-3 рази, потрібно кардинально змінити підхід, перш за все ввівши накопичувальний рівень пенсійної системи, вважає прем'єр-міністр.

"Частина податків, які людина сплачує, має йти на особистий пенсійний рахунок. Далі ці кошти будуть інвестуватися у надійні фінансові інструменти. І коли людина виходить на пенсію, то у неї буде і загальна солідарна пенсійна виплата, і виплата з її особистого пенсійного накопичувального рахунку. Ми зробимо таку систему, і українські пенсіонери нарешті зможуть отримувати дійсно гідні виплати", — зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував три етапи підвищення пенсій у поточному році

Тим часом, планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року провели для 9,76 мільйонів пенсіонерів. З перераховано розмір пенсій підвищено для 7,91 мільйона пенсіонерів.