Накопительная пенсионная система позволит украинцам получать достойные выплаты, - Шмыгаль

Для кардинального увеличения пенсионных выплат необходимо введение накопительного уровня пенсионной системы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Правительства 10 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Чтобы пенсионные выплаты выросли в 2-3 раза, нужно кардинально изменить подход, прежде всего введя накопительный уровень пенсионной системы, считает премьер-министр.

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"Часть налогов, которые человек платит, должна идти на личный пенсионный счет. Далее эти средства будут инвестироваться в надежные финансовые инструменты. И когда человек выходит на пенсию - у него будет и общая солидарная пенсионная выплата, и выплата с его личного пенсионного накопительного счета. Мы сделаем такую ​​систему, и украинские пенсионеры наконец смогут получать действительно достойные выплаты", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал три этапа повышения пенсий в текущем году

Тем временем, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышены для 7,91 млн пенсионеров.