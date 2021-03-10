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Накопительная пенсионная система позволит украинцам получать достойные выплаты, - Шмыгаль

Накопительная пенсионная система позволит украинцам получать достойные выплаты, - Шмыгаль

Для кардинального увеличения пенсионных выплат необходимо введение накопительного уровня пенсионной системы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Правительства 10 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Чтобы пенсионные выплаты выросли в 2-3 раза, нужно кардинально изменить подход, прежде всего введя накопительный уровень пенсионной системы, считает премьер-министр.

Также читайте: Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА

"Часть налогов, которые человек платит, должна идти на личный пенсионный счет. Далее эти средства будут инвестироваться в надежные финансовые инструменты. И когда человек выходит на пенсию - у него будет и общая солидарная пенсионная выплата, и выплата с его личного пенсионного накопительного счета. Мы сделаем такую ​​систему, и украинские пенсионеры наконец смогут получать действительно достойные выплаты", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал три этапа повышения пенсий в текущем году

Тем временем, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышены для 7,91 млн пенсионеров.

пенсия (2159) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+16
Накопительная пенсионная система позволит и дальше увеличивать пенсии судей, мусоров, прокуроров и др. гос. ворья. Людишек как всегда кинут обнулив все накопления несколькими девальвациями!
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10.03.2021 15:51
+10
Бла-бла-бла.
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10.03.2021 15:47
+8
Афера! Владельцы этих "фондов" бабло скрысят и свалят в великобританию или Израиль, а там с баблом не выдают.
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10.03.2021 15:56
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Правила форума Совет форумчан
Убирайте ЕСВ, и вводите уже накопительную пенсию с 18 лет.
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10.03.2021 15:46 Ответить
Поверніть відрахування до Пенсійного фонду з фонду заробітної плати великих підприємств до рівня 2013 року і піднімайте пенсії два рази. У Рижого і в Бєні вже достатні колекції королівських вілл по всьому світу. Що мордазєлєнківська слабо ?
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10.03.2021 15:51 Ответить
Бла-бла-бла.
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10.03.2021 15:47 Ответить
Шмыгаль сейчас несет все, что угодно, он хорошо понимает, к тому времени уже не будет ни Шмыгаля, ни пенсий, ни (не исключаю) и Украины.
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10.03.2021 16:01 Ответить
Зрозуміло, що Шмигало таке саме тупе як і його шеф, а от його здібності так швидко стати видатним брехуном і демагогом чомусь насторожують. Чекаємо "покращення!"
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10.03.2021 16:16 Ответить
А давайте я какнить сам буду вкладывать в надёжные финансовые инструменты, а?
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10.03.2021 15:50 Ответить
В тому то й справа, що дуже невелика кількість людей здатна це адекватно вчасно усвідомити й головне пересилити себе й вкладати (я не тількі про Українців, а взагалі). Друге питання вже до вас особисто - а якщо не секрет, що ви вважаете за надійні фін інструменти?
Я, вже деякій час мешкаю у Німеччині й постійно чую від своїх друзів з Київа. Та корочше - якій сенс в німеччині жити, якщо там все дорого, оренда, пальне, продукти й 50% із ЗП забирають у податки.
На що я відповідаю. Тай й добре що забирають, бо сам би я їх розтринькав на всякі айфони й айпеди тощо... )
Але якщо відверто, то не 50% в податкі, а 5%.
Й якщо відверто, то якщо ти фрилансер на голері аутсорсі - отримаеш в Київі 3К долл по курсу - то це БРУТТО зп. Тому що з ціх 3К треба, як ви вірно написали - самостійно вкладати в надійні фін інструменти.
Як це тут реалізовано - а просто - нема ніякого пенсійного фонду - є пенсійне страхування. Й ти 10% від зп, що в мене забирают - взагалі й не податок, а страховий внесок, такий самий як за автокаско. Дожили до пенсії - отримали страховку - пенсію, частинами аж до самої смерті.
От що треба в Україні запроваджувати. А параллелнь до цього - викорінить оті всі ФОП аутсорсери й схеми з 5% від доходу, й ЕСВ з НДФЛ теж. А перейти на те, що давно вже існує й перевіренно десятиріччами - десятини:
10% - пенс страх
10% - мед страх
10% - подохідний податок (чи не единий податок, якій у найманих працівників утримують)

1% - безробіт страх
1% - соц страх.

Доречі подохідний податок - подаєте декларацію наступного року, за минулий - кажете - я на работу на машині їздив - вам компенсували, кажете - я батькам фін допомогав - вам компенсували, я купив ноутбук - бо хомофіс, а ще й стіл й стул - компенсували й т.д.
Під смугою в загальному рахону з утриманних 10% подохідного вам дес 7% повернули.
От й виходить що податків не 50% а 5%
Та й продукти тут не дорожче київських, проте якісніще. Пиво те ж 79 центів пляшка, мюнхенського августінер лагер бір. )))
Пальне да - трохі дорожче, а от оренда - в невеликіх містах майжи київська
от тількі зп брутто не 3 й не 5 тис долл... а більше...
Ясне діло - що 10% від такої зп дадуть й пенсію потім накштал 80% від вашої нетто ЗП - то б то на рівня так скажем 2 тис евро на сьогодні...
Й ніхто, повірте ніхто краще за державу вам інвестиції не гарантує - я про нім державу. Допокі вона існує. Надійно як в швейцарському банку.
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10.03.2021 16:14 Ответить
От зачем вы всё это писали если известно на 100% - здесь бабло сопрут!
И второе: валюта единственный инструмент доступный населению. Ну ещё недвига - но это не всем по карману.
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10.03.2021 16:18 Ответить
А зробіть так що б не сперли )
Поступово дедалі більше українців розуміють, як треба вимагати свої права й захищати себе.
Працюють громадські організації. Це займе ще багато часу, але якщо нічого не робити. то нічого не буде. Вважается німці розумніші за нас? Ні! не розумніші! Їх просто привчили десятиріччями до порядку, до сплати податків й зупинятися на червоне на переході в 3 годин ночі посеред порожньго міста й вулиць. Привчила штрафами й законами, які вони ж самі коллективно й вигадали для себе.
У нас дедалі більше у владу приходять молоді люди, які налаштовані патріотично й самовідверто й да - супротив старої системи колосальний, але вона паде. От побачите.
А перед тим як вводити накопичуванну систему - треба ввести механізми контролю й гарантій розподілення коштів. А це в руках кожного українця, не окремо, а разом й спільно.
Отже з'явилися всякі прозорро. Так я знаю й не наївний, що воно не так працює, як гадалося, але сам факт, що таке взагалі з'явилося - вже позитивний. Так договорняки й псевдо конкурси залишилися, але не у 100% випадків. Потроху ринок конкуренції виравняє всії.
ВИ от особисто - якщо побачили, як хтось на червоне проїхав чи на підпитку за кермо сів, що зробите? от відверто самі собі дайте відповід на подібне питання?
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10.03.2021 16:40 Ответить
Ну и как немцы сохранят ваши деньги на старость? Вложат в акции Тесла а та в биткоин? Или напрямую в биткоин? Или гос ценные бумаги под 0,5% когда только за последние 20 лет инфляция 20% доллара и не известно какая будет после всех триллионов розданных карантинных денег. Сохранить накопления при нынешней системе нереально, все правительства обесценивают деньги эмиссией для поддержания экономики и дальше будет хуже. Только переход на безусловный доход.
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10.03.2021 16:40 Ответить
О, все набагато складніше. Держ пенс страх - це фактично стовп нім держави, як золотовалютний резерв. На відміну від України, покі що, тут пенсію (12 млн пенс) отримують не з щомісячних надходженнь у бюджет з податків, які платятся 45 млн армією працівників, а саме за рахунок того, що ті 12 млн за своє життя навідраховували щомісяця страхових внесків. Куди вкладає кошти держ пенс страх німеччини - я думаю ви можете й в мережі пошукати. Але як я це знаю - то вкладають у свої виробничі компанії, якіх тут повно - одних тількі автоіндустріїних - тисячі, бо то же концерн бмв де я працюю, я тут у системі подивився скількі в нас постачальників - та сотні тисяч. А це все фірми, які ростуть, капіталізація їх збільшується. Потім - банкі, нерухоміст, інвестиції.
От вам приклад. Інфляція приблизно 3% на рік - це реальних, а нерухомість у нашему селі росте на 8-10% на рік в ціні. При тому що оренда ні - як була 2к хата на 65м2 - 550 евро в новому будинку тайнхаузі з терассою й галявинкою й підземним гаражем у 2015 так й зараз 550 евро у 2021 )
Але ціна цьої хати на 100м2, як от у мене - була 273000 евро у 2015 - я навмисно дізнавався, у листопаді, 30.11.2015, а вже 30.11.2018 - 337000 евро, а зараз може вже 400 тис.
При цьому іпотека 0,78% на 30 років. Бери. Плати. Живи.
1200 банку кредит, при доході одного з супругів 4К на руки в міс.
Чим вам не інвестиція у майбутне. Да ще з капіталізаціею під 22% на рік.
Можна вкласти в приватні пенс страх - типу альянсу. Мюнхенська фірма - вже 130 чи скількі там років існує й далі буде існувати.
С приводу безумовного доходу - згоден. Я собі забезпечив. Бо чекати від держави неварто.
Є приватні стартапи, як у фінляндії, тут теж - у берліні - хлопці організували.
Можна хоч зараз до них приєднатися й якщо повезе, ти отримаєш шанс.
Але краще як по мені - це нерухомість. Береш дешевий відносно кредит, купляеш в країні, де не 4 й не 5 тис за м2, а 1000 евро - наприклад в Київі (а оренда там 1К так само як й тут мін 400 евро в гарному районі). Яка б не була девольвація - оренда як й їжа, як й туалетний папір, як ї похоронне бюро - в усі часи буде в попити й приносите вам той самий безумовний дохід.
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10.03.2021 17:04 Ответить
Накопительная пенсионная система позволит и дальше увеличивать пенсии судей, мусоров, прокуроров и др. гос. ворья. Людишек как всегда кинут обнулив все накопления несколькими девальвациями!
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10.03.2021 15:51 Ответить
это даже не кидалово, само-собой инфляция сожрёт
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10.03.2021 17:20 Ответить
Ни ............... не пойму, откуда черпают идеи?
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10.03.2021 15:53 Ответить
Из колумбийского кокса.
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10.03.2021 15:56 Ответить
Кирилловская , 103. (бывшая Фрунзе, 103).
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10.03.2021 15:57 Ответить
Оттуда і чєрпают, куда мудрий нарід сходив два роки тому.
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10.03.2021 16:00 Ответить
пускай покажет - математическую модель - а иначе это как при союзе облигации внутреннего займа
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10.03.2021 15:53 Ответить
Накопичувальна пенсійна система дозволить українцям отримувати гідні виплати, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8248
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10.03.2021 15:56 Ответить
Накопичувальна пенсійна система дозволить українцям отримувати гідні виплати, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6438
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10.03.2021 15:56 Ответить
Це таки прорив! Кожен зубожілий, по виходу на пєнцію буде отримувати по 20000 грн пєнції! І не важливо, що курс доляра становитиме 1:500 а пачка сірників коштуватиме 250 гривень. 😁 то всьо закономірно - скаже майбутній Шмигаль...
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10.03.2021 15:56 Ответить
Афера! Владельцы этих "фондов" бабло скрысят и свалят в великобританию или Израиль, а там с баблом не выдают.
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10.03.2021 15:56 Ответить
Никакой аферы. Он же не сказал, что ВСЕМ украинцам.
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10.03.2021 20:30 Ответить
Уже кто-то схему придумал....Че он несет? В украинцев нету денег за комуналку заплатить....нету страховой медицины,да еще много чего нету....А вот тех кто на этой схеме хочет денег заработать - полным полно....В ближайшие лет 10 не будет в Украине никакой накопительной системы....Частная есть и сейчас и кто хочет откладывает уже давно....+ к пенсии государственной...Он хочет как в России ? Там забрали все деньги накопленные россиянами на пенсию и просто потратили не по назначению...
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10.03.2021 15:57 Ответить
мы даже этих "украинцев" можем по фамилиям перечислить ))))))
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10.03.2021 15:59 Ответить
Вы способны только грабить и уничтожать остатки государства Украины. Шмыгаль на содержании Ахметова начал блеять о накопительной пенсионной системе. Разумеется, деньги перетекут к известному предпринимателя г-ну Ахметову? В его бездонный карман?
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10.03.2021 16:00 Ответить
"Мы сделаем такую ​​систему, и украинские пенсионеры наконец смогут получать действительно достойные выплаты"

Ага, лет через тридцать. А к тому времени....
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10.03.2021 16:02 Ответить
Очень интересно, что он имеет в виду под формулировкой "надійні фінансові інструменти"?!
Все европейские государства уже отказались от авнтюры "накопительных систем" именно по причине отсутствия "надежных финансовых инструментов", но в Украине Шмыгаль - гений, таковые все таки нашел!
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10.03.2021 16:28 Ответить
Накопительная пенсионная система очень удобна для отъёма денег у пенсионеров сравнительно законными способами. Посмотрите на расею, Аргентину, всю Латинскую Америку: Украина от этой дикости недалеко ушла. И нечего ссылаться на пенсионные системы в цивилизованных странах.
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10.03.2021 16:30 Ответить
Усе це байки, у які, напевно, уже ніхто не вірить. І не у шмигалі тут справа. Уся наша історія у цій частині - одні обіцянки. От простий приклад. Був такий собі закон "Про науку", по ньому науковцям обіцяли (і до певного періода призначали) підвищену пенсію у розмірі 80-90% від зарплати. Багато хто у 90-ті з науки чи то ВУЗів не пішли на вільні хліба чи не поїхали з України. І що далі?
- А далі, просто скасували цю норму. І усім по ...
Таких прикладів дістає. Наша держава кидає нас перманентно. І хто тепер погодиться державі якісь свої гроші давати?
Не має довіри - грошей ніхто не дасть
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10.03.2021 16:31 Ответить
Принудительный депозит под сомнительное управление Остапов Бендеров от власти ? Нет уж, как-нибудь сами
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10.03.2021 16:32 Ответить
а ніхто не хоче ввести відрахування у ПФУ з ментів??? виходять на пенсію у 40 років, отримують ту пенсію із загального кошика, при тому, що ні копійки у той кошик не поклали?!!
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10.03.2021 16:35 Ответить
цікаво коли це станеться, Штрудель та чи не роз... издите ви зі слугами урода ці кошти?
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10.03.2021 16:36 Ответить
Опять котят разводят.
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10.03.2021 16:45 Ответить
Для того .что бы украинские пенсионеры получали достойную зарплату нужно всю землю,которая пренадлежит народу Украины отдать в подчинение Пенсионного фонда.который должен иметь свой Пенсионный банк и вся земля должна сдаватся в аренду по установленной государством цене.Арендная плата за землю должна идти на пенсионное обеспечение пенсионеров страны,как и на покрытие разнице в цене медпрепаратов для пенсионеров ,которые должны платить копейки за лекарства, а за лечение вообще не должны платить,ровно как сможет надавать дешевые кредиты для пенсионеров страны ,
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10.03.2021 16:50 Ответить
Приблизно те саме розповідали вкладникам банків і новобудов. Країна в якій жоден товстозадий, який пограбував банк чи інвестфонд зовсім не поніс жодного покарання апріорі не може гарантувати збереження вкладів на багато десятків років. І це ще, якщо ваші вклади не з'їсть інфляція чи не прогорять компанії, які позичають гроші у пенсійного фонду.
Найвірніші вклади в банку, 3-літрову банку у вигляді твердої валюти чи цінних металів. Навіть злитки банального алюмінію чи міді більш стабільні і доходні.
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10.03.2021 16:55 Ответить
шмыгаль не боится, что у пенсионеров треснет морда, - смелый!
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10.03.2021 17:09 Ответить
а что в польше от неё отказались? ну я не знал )
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10.03.2021 17:18 Ответить
Офіційна середня зарплата 10000 (брехня у 90% вона менше) відчислення в пенсійний фонд 22% т.е. 2200грн , а на сьгодні мінімальная пенсія 2500. Так нвіщо її копить ?
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10.03.2021 18:24 Ответить
Математика наука не для дебилов. Если даже на стенах КМ это недоразумение напишет 2*2=50 пенсия останется там где была то есть в жопе. Призывать учить таблицу умножения НАПРАСНЫЙ ТРУД, если врач сказал в морг, то можно немного пофантазировать, но клиент однозначно вскоре станет настоящим покойником.
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10.03.2021 18:29 Ответить
Нєеее!
Ну де таких розумних Шмигалів беруть?
Оце скіки знаю незалежну Україну, а вже тридцять років, скіки всякі шмигалі і варнякають про "накопителную систему", а воно ніхріна нема і не буде ще років тридцять!
Докеруються Шмигалі, що і України не буде!
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10.03.2021 19:35 Ответить
А чем накопление в пенсионном фонде будет лучше накопления дома под матрацем?
Или просто принудиловка как всегда
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10.03.2021 19:42 Ответить
я спросил с подтекстом потому что например в штатах для тех кто откладывает в пенсионный фонд деньги берутся до обложения налогом а когда человек на пенсии их забирает он уже находится в меньшем налоговом диапазоне и платит 10-15% вместо 25-35%
это офигительная налоговая помощь от государства тем кто решает откладывать
а Украина похоже такой помощи не предлагает
избиратели должны требовать
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11.03.2021 04:32 Ответить
сам себе накопил, а государство тут при чем...
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10.03.2021 20:38 Ответить
"достойные выплаты"в нашей стране? 😂😂😂
Что, Коломойский уже 5.5 млрд.дол. украденные через ПриватБанк вернул??? Тоже самое будет с "накопительной" системой в "надёжных" финучреждениях Украины...
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10.03.2021 23:41 Ответить
Бред! Накопления в гривне за 20-30 лет превратятся в пыль! В конце 90х бакс был 1.8 грв, а сегодня 1 бакс -28 грв!
Тогда средняя зарплата была 100 грв,сейчас 15000 грв!
Просто у зеленых дыра в бюджете, в долг не дают и кроме как отнять , другого способа они не ведают!
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11.03.2021 00:02 Ответить
Головне що не збрехав. Одні українці віддадуть, а інші - отримають достойні виплати. Чиста правда!
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11.03.2021 10:00 Ответить
 
 