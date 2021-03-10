Накопительная пенсионная система позволит украинцам получать достойные выплаты, - Шмыгаль
Для кардинального увеличения пенсионных выплат необходимо введение накопительного уровня пенсионной системы.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Правительства 10 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Чтобы пенсионные выплаты выросли в 2-3 раза, нужно кардинально изменить подход, прежде всего введя накопительный уровень пенсионной системы, считает премьер-министр.
"Часть налогов, которые человек платит, должна идти на личный пенсионный счет. Далее эти средства будут инвестироваться в надежные финансовые инструменты. И когда человек выходит на пенсию - у него будет и общая солидарная пенсионная выплата, и выплата с его личного пенсионного накопительного счета. Мы сделаем такую систему, и украинские пенсионеры наконец смогут получать действительно достойные выплаты", - отметил Шмыгаль.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал три этапа повышения пенсий в текущем году
Тем временем, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышены для 7,91 млн пенсионеров.
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Я, вже деякій час мешкаю у Німеччині й постійно чую від своїх друзів з Київа. Та корочше - якій сенс в німеччині жити, якщо там все дорого, оренда, пальне, продукти й 50% із ЗП забирають у податки.
На що я відповідаю. Тай й добре що забирають, бо сам би я їх розтринькав на всякі айфони й айпеди тощо... )
Але якщо відверто, то не 50% в податкі, а 5%.
Й якщо відверто, то якщо ти фрилансер на голері аутсорсі - отримаеш в Київі 3К долл по курсу - то це БРУТТО зп. Тому що з ціх 3К треба, як ви вірно написали - самостійно вкладати в надійні фін інструменти.
Як це тут реалізовано - а просто - нема ніякого пенсійного фонду - є пенсійне страхування. Й ти 10% від зп, що в мене забирают - взагалі й не податок, а страховий внесок, такий самий як за автокаско. Дожили до пенсії - отримали страховку - пенсію, частинами аж до самої смерті.
От що треба в Україні запроваджувати. А параллелнь до цього - викорінить оті всі ФОП аутсорсери й схеми з 5% від доходу, й ЕСВ з НДФЛ теж. А перейти на те, що давно вже існує й перевіренно десятиріччами - десятини:
10% - пенс страх
10% - мед страх
10% - подохідний податок (чи не единий податок, якій у найманих працівників утримують)
1% - безробіт страх
1% - соц страх.
Доречі подохідний податок - подаєте декларацію наступного року, за минулий - кажете - я на работу на машині їздив - вам компенсували, кажете - я батькам фін допомогав - вам компенсували, я купив ноутбук - бо хомофіс, а ще й стіл й стул - компенсували й т.д.
Під смугою в загальному рахону з утриманних 10% подохідного вам дес 7% повернули.
От й виходить що податків не 50% а 5%
Та й продукти тут не дорожче київських, проте якісніще. Пиво те ж 79 центів пляшка, мюнхенського августінер лагер бір. )))
Пальне да - трохі дорожче, а от оренда - в невеликіх містах майжи київська
от тількі зп брутто не 3 й не 5 тис долл... а більше...
Ясне діло - що 10% від такої зп дадуть й пенсію потім накштал 80% від вашої нетто ЗП - то б то на рівня так скажем 2 тис евро на сьогодні...
Й ніхто, повірте ніхто краще за державу вам інвестиції не гарантує - я про нім державу. Допокі вона існує. Надійно як в швейцарському банку.
И второе: валюта единственный инструмент доступный населению. Ну ещё недвига - но это не всем по карману.
Поступово дедалі більше українців розуміють, як треба вимагати свої права й захищати себе.
Працюють громадські організації. Це займе ще багато часу, але якщо нічого не робити. то нічого не буде. Вважается німці розумніші за нас? Ні! не розумніші! Їх просто привчили десятиріччями до порядку, до сплати податків й зупинятися на червоне на переході в 3 годин ночі посеред порожньго міста й вулиць. Привчила штрафами й законами, які вони ж самі коллективно й вигадали для себе.
У нас дедалі більше у владу приходять молоді люди, які налаштовані патріотично й самовідверто й да - супротив старої системи колосальний, але вона паде. От побачите.
А перед тим як вводити накопичуванну систему - треба ввести механізми контролю й гарантій розподілення коштів. А це в руках кожного українця, не окремо, а разом й спільно.
Отже з'явилися всякі прозорро. Так я знаю й не наївний, що воно не так працює, як гадалося, але сам факт, що таке взагалі з'явилося - вже позитивний. Так договорняки й псевдо конкурси залишилися, але не у 100% випадків. Потроху ринок конкуренції виравняє всії.
ВИ от особисто - якщо побачили, як хтось на червоне проїхав чи на підпитку за кермо сів, що зробите? от відверто самі собі дайте відповід на подібне питання?
От вам приклад. Інфляція приблизно 3% на рік - це реальних, а нерухомість у нашему селі росте на 8-10% на рік в ціні. При тому що оренда ні - як була 2к хата на 65м2 - 550 евро в новому будинку тайнхаузі з терассою й галявинкою й підземним гаражем у 2015 так й зараз 550 евро у 2021 )
Але ціна цьої хати на 100м2, як от у мене - була 273000 евро у 2015 - я навмисно дізнавався, у листопаді, 30.11.2015, а вже 30.11.2018 - 337000 евро, а зараз може вже 400 тис.
При цьому іпотека 0,78% на 30 років. Бери. Плати. Живи.
1200 банку кредит, при доході одного з супругів 4К на руки в міс.
Чим вам не інвестиція у майбутне. Да ще з капіталізаціею під 22% на рік.
Можна вкласти в приватні пенс страх - типу альянсу. Мюнхенська фірма - вже 130 чи скількі там років існує й далі буде існувати.
С приводу безумовного доходу - згоден. Я собі забезпечив. Бо чекати від держави неварто.
Є приватні стартапи, як у фінляндії, тут теж - у берліні - хлопці організували.
Можна хоч зараз до них приєднатися й якщо повезе, ти отримаєш шанс.
Але краще як по мені - це нерухомість. Береш дешевий відносно кредит, купляеш в країні, де не 4 й не 5 тис за м2, а 1000 евро - наприклад в Київі (а оренда там 1К так само як й тут мін 400 евро в гарному районі). Яка б не була девольвація - оренда як й їжа, як й туалетний папір, як ї похоронне бюро - в усі часи буде в попити й приносите вам той самий безумовний дохід.
Ага, лет через тридцать. А к тому времени....
Все европейские государства уже отказались от авнтюры "накопительных систем" именно по причине отсутствия "надежных финансовых инструментов", но в Украине Шмыгаль - гений, таковые все таки нашел!
- А далі, просто скасували цю норму. І усім по ...
Таких прикладів дістає. Наша держава кидає нас перманентно. І хто тепер погодиться державі якісь свої гроші давати?
Не має довіри - грошей ніхто не дасть
Найвірніші вклади в банку, 3-літрову банку у вигляді твердої валюти чи цінних металів. Навіть злитки банального алюмінію чи міді більш стабільні і доходні.
Ну де таких розумних Шмигалів беруть?
Оце скіки знаю незалежну Україну, а вже тридцять років, скіки всякі шмигалі і варнякають про "накопителную систему", а воно ніхріна нема і не буде ще років тридцять!
Докеруються Шмигалі, що і України не буде!
Или просто принудиловка как всегда
это офигительная налоговая помощь от государства тем кто решает откладывать
а Украина похоже такой помощи не предлагает
избиратели должны требовать
Что, Коломойский уже 5.5 млрд.дол. украденные через ПриватБанк вернул??? Тоже самое будет с "накопительной" системой в "надёжных" финучреждениях Украины...
Тогда средняя зарплата была 100 грв,сейчас 15000 грв!
Просто у зеленых дыра в бюджете, в долг не дают и кроме как отнять , другого способа они не ведают!