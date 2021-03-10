Найманці РФ обстріляли українські позиції поблизу Троїцького, Південного, Авдіївки і Водяного, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", в передмісті селищ Південне і Троїцьке окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських воїнів з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля Авдіївки і Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

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"Українські захисники на провокаційні дії з боку збройних формувань РФ не піддавалися, вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів немає", - сказано в повідомленні.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань РФ Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.