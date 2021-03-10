Найманці РФ обстріляли українські позиції поблизу Троїцького, Південного, Авдіївки і Водяного, втрат немає, - пресцентр ОС
Від початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", в передмісті селищ Південне і Троїцьке окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських воїнів з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля Авдіївки і Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.
"Українські захисники на провокаційні дії з боку збройних формувань РФ не піддавалися, вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів немає", - сказано в повідомленні.
Про всі факти порушень з боку збройних формувань РФ Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.
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Защита Украины теперь так выглядит - ловите обстрелы и терпите.
Должно быть:
"При попытке открыть огонь в сторону ВСУ были уничтожены подразделения ВС РФ в составе ....
Потерь с наней стороны нет"
Сразу было-бы понятно, что ГШ работу работает.
Ну давайте, зебилы, рассказывайте, что ЗЕ не запрещает ВСУ отбиваться от кацапов.
Вот так точнее будет.