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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обстріляли українські позиції поблизу Троїцького, Південного, Авдіївки і Водяного, втрат немає, - пресцентр ОС

Найманці РФ обстріляли українські позиції поблизу Троїцького, Південного, Авдіївки і Водяного, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", в передмісті селищ Південне і Троїцьке окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських воїнів з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля Авдіївки і Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Читайте також: Ворог за добу 21 раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши 120- і 82-мм міномети. Бойових втрат немає, - штаб ОС

"Українські захисники на провокаційні дії з боку збройних формувань РФ не піддавалися, вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів немає", - сказано в повідомленні.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань РФ Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

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обстріл (28263) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Потерь нет это хорошо ! А что на счёт адекватной ответки ?
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10.03.2021 18:23 Відповісти
Украинские защитники на провокационные действия со стороны вооруженных формирований РФ не поддавались, огонь в ответ не открывали.



Защита Украины теперь так выглядит - ловите обстрелы и терпите.
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10.03.2021 18:41 Відповісти
Будешь таке писати, ответишь. Нетреба розжигати тут. (гумор).
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10.03.2021 18:59 Відповісти
Это "Пятнашка" мстит за арестованного абхеза.
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10.03.2021 18:31 Відповісти
Какая-то хрень в сообщении... Такое впечатление, что терпилы какие-то писали.

Должно быть:
"При попытке открыть огонь в сторону ВСУ были уничтожены подразделения ВС РФ в составе ....
Потерь с наней стороны нет"
Сразу было-бы понятно, что ГШ работу работает.
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10.03.2021 18:38 Відповісти
Украинские защитники на провокационные действия со стороны вооруженных формирований РФ не поддавались, огонь в ответ не открывали.

Ну давайте, зебилы, рассказывайте, что ЗЕ не запрещает ВСУ отбиваться от кацапов.
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10.03.2021 18:40 Відповісти
Нужно летального оружия просить у США и Британии и Турции и военной поддержки в войне с РФ!
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10.03.2021 18:44 Відповісти
Щеколд уже просил - на чистом английском у демократов! Лично у Абамаы- не дали((((.... не за шеклада топлю.... Но факт остаётся фактом....
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10.03.2021 19:10 Відповісти
Под Мариком сегодня не только АГС был, но и минометы 82, и СПГ орков, но и стрелкотня, обычная и крупнокалиберная. Под Широкино тоже немного стрелкотни обычной было, но скорее маскировочной, для работы снайпера - хаотично и недолго, несколькими короткими припадками с значительными перерывами.
Вот так точнее будет.
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10.03.2021 19:22 Відповісти
 
 