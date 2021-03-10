Міськрада Слов'янська не може зібратися, щоб ухвалити бюджет на 2021 рік

Через відсутність кворуму не відбулася сесія міської ради Слов'янська Донецької області, тому місто залишається без бюджету на 2021 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Слов’янської міськради.

"Чергове засідання IV сесії Слов’янської міської ради, призначене на 10 березня, не відбулося через відсутність кворуму. У сесійній залі були присутні 16 депутатів із 38-ми", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що не з’явилися на засідання депутати фракцій ОПЗЖ, "Партія миру та розвитку", "Наш край".

Перед початком сесії представники ОПЗЖ принесли звернення до міського голови від керівників трьох фракцій з проханням перенести засідання на 17 березня. Причиною стали зміни, внесені у проєкт бюджету на поточний рік. Як вказано у зверненні, це потребує обговорення у комісіях.

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У міськраді констатували, що замість депутатів на сесію прийшли представники громадськості, які висловили свої думки стосовно роботи депутатського корпусу.

Чергове засідання сесії призначене на завтра, 11 березня. Тільки з початку березня це буде вже третя спроба провести сесію міськради.

За даними Укрінформу, у Слов'янську не змогли ухвалити бюджет-2021 до нового року через розбіжності в депутатському корпусі. У 2021 році ухвалити бюджет кілька разів не змогли через відсутність кворуму.

Проєкт бюджету Слов'янська на 2021 рік ще з 4 грудня 2020 року доступний на сайті міськради, і всі депутати давно могли б його вивчити, але місто продовжує жити за формулою "1/12".

Міський голова Слов'янська повідомляв, що через неухвалення міського бюджету вже виникають проблеми з наданням медичної допомоги населенню, страждають й інші напрямки життєдіяльності міста - ремонт доріг, ухвалення інвестпроєктів.

Окрім того, у Слов'янську через низьку оплату за водопостачання з 1 березня скорочено на 15% подачу питної води, мер пояснив це теж неприйняттям міського бюджету.