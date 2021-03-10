Марцінків проти обмежень "червоної зони": "Такий карантин до одного місця!"
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розкритикував діючі в місті обмеження "червоної зони".
Свою позицію Марцінків озвучив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Карантин по-українськи: в тролейбусі їздити не можна, але автобусам у режимі спецперевезення - можна; маленьким магазинам треба закритися, але у великих супермаркетах без відстані і з великим скупченням можна; промисловому ринку на вулиці не можна працювати, а гірськолижним курортам можна; комунальним садочкам не можна працювати, але приватним, якщо дуже треба, можна; ломбардам можна працювати, а тапочки продавати ні", - написав Марцінків.
Міський голова вважає, що обмеження потрібно скасувати.
"Такий карантин до одного місця і нічого не дає! Краще скасувати і дати людям працювати, а концентрувати зусилля на вакцинації і додаткових ліжках у медичних установах! Резерви є, але хто б це слухав!!!" - написав мер.
Марцінків назвав обмеження "червоної зони" "імітацією бурхливої діяльності" та запропонував "припиняти цей фарс".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По словам врачей.
Особенность этой волны - госпитализации сильно омолодились. Большинство поступивших значительно младше пятидесяти. Мест в палатах опять нет. ИВЛ и кислород опять на счёт.
Аналогичная ситуация практически по всем частным и коммунальные ковидным отделениям.
Свободных мест нет. Не важно, какую мотивацию вы выберете для себя на этот раз.
Может ваши близкие все ещё в зоне риска.
Может вы не хотите, чтобы опять ввели карантин и закрыли ваш бизнес.
Может у вас нет в планах пополнить список тех 27'000 украинцев, кто уже умер от COVID.
Но пришло врем снова тщательно мыть руки, носить маски и избегать тесных контактов.
По-видимому, третья волна коронавируса уже по полной программе добралась до Киева с Западной Украине, где она началась ранее.. (с)
Зазначається, що у Львові оглянуть п'ять міських поліклінік і визначать ті, де можна тимчасово облаштувати госпіталі для хворих.
«Якщо ми не будемо приймати ургентні рішення, то нас чекає непроста ситуація щодо наявності вільних ліжок. Тому ми підготували ухвалу про відповідну міську комісію, яка має дослідити всі п'ять великих поліклінік міста з точки зору готовності їх до можливого перепрофілювання з денного стаціонару на тимчасові шпиталі»
Міський голова наголосив, що наразі у Львові є запас ліжок для хворих на коронавірус, але їх не вистачить надовго.
«Ситуація з кількістю ліжок, при тому що ми маємо резерв 1300, а заповнення вже дійшло до 500, критична. Якщо такі темпи будуть, ми за два тижні не будемо мати, де класти хворих» .
-----------------------------------------
але дурантинофіли Цензора,особливо бл...ді з Лахта,продовжують свою сволочну роботу