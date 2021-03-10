Марцінків проти обмежень "червоної зони": "Такий карантин до одного місця!"

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розкритикував діючі в місті обмеження "червоної зони".

Свою позицію Марцінків озвучив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Карантин по-українськи: в тролейбусі їздити не можна, але автобусам у режимі спецперевезення - можна; маленьким магазинам треба закритися, але у великих супермаркетах без відстані і з великим скупченням можна; промисловому ринку на вулиці не можна працювати, а гірськолижним курортам можна; комунальним садочкам не можна працювати, але приватним, якщо дуже треба, можна; ломбардам можна працювати, а тапочки продавати ні", - написав Марцінків.

Міський голова вважає, що обмеження потрібно скасувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з COVID-19 в Івано-Франківську критична: найбільша захворюваність і смертність за весь час пандемії, - Марцінків

"Такий карантин до одного місця і нічого не дає! Краще скасувати і дати людям працювати, а концентрувати зусилля на вакцинації і додаткових ліжках у медичних установах! Резерви є, але хто б це слухав!!!" - написав мер.

Марцінків назвав обмеження "червоної зони" "імітацією бурхливої ​​діяльності" та запропонував "припиняти цей фарс".