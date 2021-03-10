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Новини Коронавірус і карантин
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Марцінків проти обмежень "червоної зони": "Такий карантин до одного місця!"

Марцінків проти обмежень

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розкритикував діючі в місті обмеження "червоної зони".

Свою позицію Марцінків озвучив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Карантин по-українськи: в тролейбусі їздити не можна, але автобусам у режимі спецперевезення - можна; маленьким магазинам треба закритися, але у великих супермаркетах без відстані і з великим скупченням можна; промисловому ринку на вулиці не можна працювати, а гірськолижним курортам можна; комунальним садочкам не можна працювати, але приватним, якщо дуже треба, можна; ломбардам можна працювати, а тапочки продавати ні", - написав Марцінків.

Міський голова вважає, що обмеження потрібно скасувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з COVID-19 в Івано-Франківську критична: найбільша захворюваність і смертність за весь час пандемії, - Марцінків

"Такий карантин до одного місця і нічого не дає! Краще скасувати і дати людям працювати, а концентрувати зусилля на вакцинації і додаткових ліжках у медичних установах! Резерви є, але хто б це слухав!!!" - написав мер.

Марцінків назвав обмеження "червоної зони" "імітацією бурхливої ​​діяльності" та запропонував "припиняти цей фарс".

Марцінків проти обмежень червоної зони: Такий карантин до одного місця! 01

Автор: 

Івано-Франківськ (516) карантин (18172) мер (506) Марцінків Руслан (100) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
Марцинкив 200% прав ! Конченым Епіцентрам работать можно, а меленьким магазинам - нельзя! БРЕД!
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11.03.2021 00:00
+7
Козліна то твій папік,а свиня то твоя мамця,жуй сраку кацапа тупорила
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11.03.2021 00:03
+6
Марцінків проти обмежень "червоної зони": "Такий карантин до одного місця!" - Цензор.НЕТ 7505
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11.03.2021 00:39
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і янєлох с зєбидлом до одного мєста.
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10.03.2021 23:41 Відповісти
В Киеве уже не хватает коек, кислорода и ИВЛ для больных коронавирусом . Каждые 10 минут в течении всей ночи поступают пациенты с коронавирусом, требующие срочной госпитализации. И так происходит уже которые сутки подряд.
По словам врачей.
Особенность этой волны - госпитализации сильно омолодились. Большинство поступивших значительно младше пятидесяти. Мест в палатах опять нет. ИВЛ и кислород опять на счёт.
Аналогичная ситуация практически по всем частным и коммунальные ковидным отделениям.
Свободных мест нет. Не важно, какую мотивацию вы выберете для себя на этот раз.
Может ваши близкие все ещё в зоне риска.
Может вы не хотите, чтобы опять ввели карантин и закрыли ваш бизнес.
Может у вас нет в планах пополнить список тех 27'000 украинцев, кто уже умер от COVID.
Но пришло врем снова тщательно мыть руки, носить маски и избегать тесных контактов.

По-видимому, третья волна коронавируса уже по полной программе добралась до Киева с Западной Украине, где она началась ранее.. (с)
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10.03.2021 23:44 Відповісти
То біжи вакцинуйся -шанси померти від комбіяду набагато вищі ніж від фейковірусу в руках докторів менґелє.
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11.03.2021 07:18 Відповісти
я и не собирался вакцинироваться бодягой да и не только, знакомый заболел и пошел в поликлинику - врачей нет, все почти уволились(это Киев)..
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11.03.2021 14:15 Відповісти
Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про критичну ситуацію в лікарнях з ліжками для хворих на коронавірус.
Зазначається, що у Львові оглянуть п'ять міських поліклінік і визначать ті, де можна тимчасово облаштувати госпіталі для хворих.
«Якщо ми не будемо приймати ургентні рішення, то нас чекає непроста ситуація щодо наявності вільних ліжок. Тому ми підготували ухвалу про відповідну міську комісію, яка має дослідити всі п'ять великих поліклінік міста з точки зору готовності їх до можливого перепрофілювання з денного стаціонару на тимчасові шпиталі»

Міський голова наголосив, що наразі у Львові є запас ліжок для хворих на коронавірус, але їх не вистачить надовго.
«Ситуація з кількістю ліжок, при тому що ми маємо резерв 1300, а заповнення вже дійшло до 500, критична. Якщо такі темпи будуть, ми за два тижні не будемо мати, де класти хворих» .
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але дурантинофіли Цензора,особливо бл...ді з Лахта,продовжують свою сволочну роботу
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11.03.2021 09:36 Відповісти
это показуха только подтверждает то что мест в больницах практически НОЛЬ
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11.03.2021 14:11 Відповісти
У зелени всё через одно место.
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10.03.2021 23:44 Відповісти
Марцінків проти обмежень "червоної зони": "Такий карантин до одного місця!" - Цензор.НЕТ 7505
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11.03.2021 00:39 Відповісти
Що за гном?
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11.03.2021 01:22 Відповісти
царь во дворца, царь во дворца...
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11.03.2021 06:18 Відповісти
якби було достатньо вакцини, то її б туди треба було кинути. але тут така проблема в України, потягни ковдру на один бік, так другий почервоніє.
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10.03.2021 23:53 Відповісти
ЭТа козлина --- провокатор! Повесить падлу!
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10.03.2021 23:54 Відповісти
Козліна то твій папік,а свиня то твоя мамця,жуй сраку кацапа тупорила
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11.03.2021 00:03 Відповісти
Зоофил? У меня в семье только люди!
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11.03.2021 01:10 Відповісти
Збочена свинокозліна,кацапи то не люди,й навіть не тварини.
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11.03.2021 01:53 Відповісти
Богдаша, я так понимаю, вырос ты на скотном дворе.... Мои соболезнования!
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11.03.2021 10:14 Відповісти
Це тобі так здається бо примати!
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11.03.2021 07:19 Відповісти
https://censor.net/ru/user/478525 - искренне желаю каждому рускому, каждому лбителю рускаво мира и ***** - лютой и тяжкой смерти от короновируса. Аминь
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11.03.2021 00:40 Відповісти
С таким мером ты здохнишь первый!
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11.03.2021 01:07 Відповісти
читати вмієте?===================Карантин по-українськи: в тролейбусі їздити не можна, але автобусам у режимі спецперевезення - можна; маленьким магазинам треба закритися, але у великих супермаркетах без відстані і з великим скупченням можна; промисловому ринку на вулиці не можна працювати, а гірськолижним курортам можна; комунальним садочкам не можна працювати, але приватним, якщо дуже треба, можна; ломбардам можна працювати, а тапочки продавати ні", - написав Марцінків.
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11.03.2021 06:30 Відповісти
https://censor.net/ru/user/478525 - свинорус, єто должна быть твоя и твоегок ацапсинного выводка настольная книга.
Марцінків проти обмежень "червоної зони": "Такий карантин до одного місця!" - Цензор.НЕТ 1422
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11.03.2021 00:44 Відповісти
Читать книгу от Фарион? Слышал я её реплики , настоящая "провидныця"!
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11.03.2021 01:14 Відповісти
Марцинкив 200% прав ! Конченым Епіцентрам работать можно, а меленьким магазинам - нельзя! БРЕД!
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11.03.2021 00:00 Відповісти
Особенно умилило слово "конченый".Чем,Вас Эпицентр то обидел?
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11.03.2021 07:44 Відповісти
Все просто ! В этой сети неадекватно завышенная наценка на некоторые группы товаров! Которая может разы отличаться от цены в других продавцов.
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12.03.2021 12:03 Відповісти
Лучше отменить и дать людям работать, а концентрировать усилия на вакцинации и дополнительных кроватях в медицинских учреждениях! - А может стоит все таки правильно вводить карантинные ограничения? Что бы наказывали всех нарушителей без исключения. И да, можно развернуть хоть миллион кроватей... Только кровати без медиков, это просто койкоместо. Можно с таким же успехом лежать и дома.
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11.03.2021 00:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/484347 - "А может стоит все таки правильно вводить карантинные ограничения? Что бы наказывали всех нарушителей без исключения." - скажи это своему идолу, зеленому говну

Марцінків проти обмежень "червоної зони": "Такий карантин до одного місця!" - Цензор.НЕТ 7120
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11.03.2021 00:48 Відповісти
 
 