Марцинкив против ограничений "красной зоны": "Такой карантин до одного места!"
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив раскритиковал действующие в городе ограничения "красной зоны".
Свою позицию Марцинкив озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Карантин по-украински: в троллейбусе ездить нельзя, но автобусам в режиме спецперевозки - можно; маленьким магазинам надо закрыться, но в больших супермаркетах без расстояния и с большим скоплением можно; промышленному рынку на улице нельзя работать, а горнолыжным курортам можно; коммунальным садам нельзя работать, но частным, если очень надо, можно; ломбардам можно работать, а тапочки продавать нет", - написал Марцинкив.
Городской голова считает, что ограничения нужно отменить.
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"Такой карантин до одного места и ничего не дает! Лучше отменить и дать людям работать, а концентрировать усилия на вакцинации и дополнительных кроватях в медицинских учреждениях! Резервы есть, но кто бы это слушал!!!" - написал мэр.
Марцинкив назвал ограничения "красной зоны" "имитацией бурной деятельности" и предложил "прекращать этот фарс".
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По словам врачей.
Особенность этой волны - госпитализации сильно омолодились. Большинство поступивших значительно младше пятидесяти. Мест в палатах опять нет. ИВЛ и кислород опять на счёт.
Аналогичная ситуация практически по всем частным и коммунальные ковидным отделениям.
Свободных мест нет. Не важно, какую мотивацию вы выберете для себя на этот раз.
Может ваши близкие все ещё в зоне риска.
Может вы не хотите, чтобы опять ввели карантин и закрыли ваш бизнес.
Может у вас нет в планах пополнить список тех 27'000 украинцев, кто уже умер от COVID.
Но пришло врем снова тщательно мыть руки, носить маски и избегать тесных контактов.
По-видимому, третья волна коронавируса уже по полной программе добралась до Киева с Западной Украине, где она началась ранее.. (с)
Зазначається, що у Львові оглянуть п'ять міських поліклінік і визначать ті, де можна тимчасово облаштувати госпіталі для хворих.
«Якщо ми не будемо приймати ургентні рішення, то нас чекає непроста ситуація щодо наявності вільних ліжок. Тому ми підготували ухвалу про відповідну міську комісію, яка має дослідити всі п'ять великих поліклінік міста з точки зору готовності їх до можливого перепрофілювання з денного стаціонару на тимчасові шпиталі»
Міський голова наголосив, що наразі у Львові є запас ліжок для хворих на коронавірус, але їх не вистачить надовго.
«Ситуація з кількістю ліжок, при тому що ми маємо резерв 1300, а заповнення вже дійшло до 500, критична. Якщо такі темпи будуть, ми за два тижні не будемо мати, де класти хворих» .
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але дурантинофіли Цензора,особливо бл...ді з Лахта,продовжують свою сволочну роботу