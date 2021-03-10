Марцинкив против ограничений "красной зоны": "Такой карантин до одного места!"

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив раскритиковал действующие в городе ограничения "красной зоны".

Свою позицию Марцинкив озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Карантин по-украински: в троллейбусе ездить нельзя, но автобусам в режиме спецперевозки - можно; маленьким магазинам надо закрыться, но в больших супермаркетах без расстояния и с большим скоплением можно; промышленному рынку на улице нельзя работать, а горнолыжным курортам можно; коммунальным садам нельзя работать, но частным, если очень надо, можно; ломбардам можно работать, а тапочки продавать нет", - написал Марцинкив.

Городской голова считает, что ограничения нужно отменить.

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"Такой карантин до одного места и ничего не дает! Лучше отменить и дать людям работать, а концентрировать усилия на вакцинации и дополнительных кроватях в медицинских учреждениях! Резервы есть, но кто бы это слушал!!!" - написал мэр.

Марцинкив назвал ограничения "красной зоны" "имитацией бурной деятельности" и предложил "прекращать этот фарс".