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Новости Коронавирус и карантин
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Марцинкив против ограничений "красной зоны": "Такой карантин до одного места!"

Марцинкив против ограничений

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив раскритиковал действующие в городе ограничения "красной зоны".

Свою позицию Марцинкив озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Карантин по-украински: в троллейбусе ездить нельзя, но автобусам в режиме спецперевозки - можно; маленьким магазинам надо закрыться, но в больших супермаркетах без расстояния и с большим скоплением можно; промышленному рынку на улице нельзя работать, а горнолыжным курортам можно; коммунальным садам нельзя работать, но частным, если очень надо, можно; ломбардам можно работать, а тапочки продавать нет", - написал Марцинкив.

Городской голова считает, что ограничения нужно отменить.

Также на Цензор.НЕТ: Весенняя волна COVID-19 может стать национальной катастрофой, - прогноз НАН Украины

"Такой карантин до одного места и ничего не дает! Лучше отменить и дать людям работать, а концентрировать усилия на вакцинации и дополнительных кроватях в медицинских учреждениях! Резервы есть, но кто бы это слушал!!!" - написал мэр.

Марцинкив назвал ограничения "красной зоны" "имитацией бурной деятельности" и предложил "прекращать этот фарс".

Марцинкив против ограничений красной зоны: Такой карантин до одного места! 01

Автор: 

Ивано-Франковск (827) карантин (16729) мэр (1648) Марцинкив Руслан (99) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Марцинкив 200% прав ! Конченым Епіцентрам работать можно, а меленьким магазинам - нельзя! БРЕД!
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11.03.2021 00:00
+7
Козліна то твій папік,а свиня то твоя мамця,жуй сраку кацапа тупорила
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11.03.2021 00:03
+6
Марцінків проти обмежень "червоної зони": "Такий карантин до одного місця!" - Цензор.НЕТ 7505
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11.03.2021 00:39
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і янєлох с зєбидлом до одного мєста.
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10.03.2021 23:41 Ответить
В Киеве уже не хватает коек, кислорода и ИВЛ для больных коронавирусом . Каждые 10 минут в течении всей ночи поступают пациенты с коронавирусом, требующие срочной госпитализации. И так происходит уже которые сутки подряд.
По словам врачей.
Особенность этой волны - госпитализации сильно омолодились. Большинство поступивших значительно младше пятидесяти. Мест в палатах опять нет. ИВЛ и кислород опять на счёт.
Аналогичная ситуация практически по всем частным и коммунальные ковидным отделениям.
Свободных мест нет. Не важно, какую мотивацию вы выберете для себя на этот раз.
Может ваши близкие все ещё в зоне риска.
Может вы не хотите, чтобы опять ввели карантин и закрыли ваш бизнес.
Может у вас нет в планах пополнить список тех 27'000 украинцев, кто уже умер от COVID.
Но пришло врем снова тщательно мыть руки, носить маски и избегать тесных контактов.

По-видимому, третья волна коронавируса уже по полной программе добралась до Киева с Западной Украине, где она началась ранее.. (с)
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10.03.2021 23:44 Ответить
То біжи вакцинуйся -шанси померти від комбіяду набагато вищі ніж від фейковірусу в руках докторів менґелє.
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11.03.2021 07:18 Ответить
я и не собирался вакцинироваться бодягой да и не только, знакомый заболел и пошел в поликлинику - врачей нет, все почти уволились(это Киев)..
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11.03.2021 14:15 Ответить
Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про критичну ситуацію в лікарнях з ліжками для хворих на коронавірус.
Зазначається, що у Львові оглянуть п'ять міських поліклінік і визначать ті, де можна тимчасово облаштувати госпіталі для хворих.
«Якщо ми не будемо приймати ургентні рішення, то нас чекає непроста ситуація щодо наявності вільних ліжок. Тому ми підготували ухвалу про відповідну міську комісію, яка має дослідити всі п'ять великих поліклінік міста з точки зору готовності їх до можливого перепрофілювання з денного стаціонару на тимчасові шпиталі»

Міський голова наголосив, що наразі у Львові є запас ліжок для хворих на коронавірус, але їх не вистачить надовго.
«Ситуація з кількістю ліжок, при тому що ми маємо резерв 1300, а заповнення вже дійшло до 500, критична. Якщо такі темпи будуть, ми за два тижні не будемо мати, де класти хворих» .
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але дурантинофіли Цензора,особливо бл...ді з Лахта,продовжують свою сволочну роботу
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11.03.2021 09:36 Ответить
это показуха только подтверждает то что мест в больницах практически НОЛЬ
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11.03.2021 14:11 Ответить
У зелени всё через одно место.
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10.03.2021 23:44 Ответить
Марцінків проти обмежень "червоної зони": "Такий карантин до одного місця!" - Цензор.НЕТ 7505
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11.03.2021 00:39 Ответить
Що за гном?
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11.03.2021 01:22 Ответить
царь во дворца, царь во дворца...
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11.03.2021 06:18 Ответить
якби було достатньо вакцини, то її б туди треба було кинути. але тут така проблема в України, потягни ковдру на один бік, так другий почервоніє.
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10.03.2021 23:53 Ответить
ЭТа козлина --- провокатор! Повесить падлу!
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10.03.2021 23:54 Ответить
Козліна то твій папік,а свиня то твоя мамця,жуй сраку кацапа тупорила
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11.03.2021 00:03 Ответить
Зоофил? У меня в семье только люди!
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11.03.2021 01:10 Ответить
Збочена свинокозліна,кацапи то не люди,й навіть не тварини.
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11.03.2021 01:53 Ответить
Богдаша, я так понимаю, вырос ты на скотном дворе.... Мои соболезнования!
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11.03.2021 10:14 Ответить
Це тобі так здається бо примати!
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11.03.2021 07:19 Ответить
https://censor.net/ru/user/478525 - искренне желаю каждому рускому, каждому лбителю рускаво мира и ***** - лютой и тяжкой смерти от короновируса. Аминь
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11.03.2021 00:40 Ответить
С таким мером ты здохнишь первый!
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11.03.2021 01:07 Ответить
читати вмієте?===================Карантин по-українськи: в тролейбусі їздити не можна, але автобусам у режимі спецперевезення - можна; маленьким магазинам треба закритися, але у великих супермаркетах без відстані і з великим скупченням можна; промисловому ринку на вулиці не можна працювати, а гірськолижним курортам можна; комунальним садочкам не можна працювати, але приватним, якщо дуже треба, можна; ломбардам можна працювати, а тапочки продавати ні", - написав Марцінків.
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11.03.2021 06:30 Ответить
https://censor.net/ru/user/478525 - свинорус, єто должна быть твоя и твоегок ацапсинного выводка настольная книга.
Марцінків проти обмежень "червоної зони": "Такий карантин до одного місця!" - Цензор.НЕТ 1422
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11.03.2021 00:44 Ответить
Читать книгу от Фарион? Слышал я её реплики , настоящая "провидныця"!
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11.03.2021 01:14 Ответить
Марцинкив 200% прав ! Конченым Епіцентрам работать можно, а меленьким магазинам - нельзя! БРЕД!
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11.03.2021 00:00 Ответить
Особенно умилило слово "конченый".Чем,Вас Эпицентр то обидел?
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11.03.2021 07:44 Ответить
Все просто ! В этой сети неадекватно завышенная наценка на некоторые группы товаров! Которая может разы отличаться от цены в других продавцов.
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12.03.2021 12:03 Ответить
Лучше отменить и дать людям работать, а концентрировать усилия на вакцинации и дополнительных кроватях в медицинских учреждениях! - А может стоит все таки правильно вводить карантинные ограничения? Что бы наказывали всех нарушителей без исключения. И да, можно развернуть хоть миллион кроватей... Только кровати без медиков, это просто койкоместо. Можно с таким же успехом лежать и дома.
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11.03.2021 00:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/484347 - "А может стоит все таки правильно вводить карантинные ограничения? Что бы наказывали всех нарушителей без исключения." - скажи это своему идолу, зеленому говну

Марцінків проти обмежень "червоної зони": "Такий карантин до одного місця!" - Цензор.НЕТ 7120
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11.03.2021 00:48 Ответить
 
 