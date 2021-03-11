США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен
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Сполучені Штати добре обізнані про виклики, які сьогодні стоять перед Україною, і готові посилити її підтримку в різних сферах.
Про це заявив у середу в Конгресі Сполучених Штатів державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми виступаємо рішуче проти спроб Росії анексувати Крим, ми рішуче проти агресії РФ на Донбасі, на сході України. І ми твердо підтримуємо Україну та маємо намір посилити цю підтримку – чи то у сфері безпеки, економіки, або ж у зусиллях щодо зміцнення власної демократії", - зауважив глава Держдепартаменту.
Він підкреслив, що Україна відповідає на виклики агресії ззовні, з боку Росії, а також на власні виклики, включно з проблемою корупції.
"Ми налаштовані працювати над усім цим", - зауважив Блінкен.
Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен виступив у середу на слуханнях у Комітеті в міжнародних справах Палати представників США.
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- у Зе-ничтожества и у *****..
Я думаю, нет. Всё зависит от президента. Для Рейгана это был бы важнейший документ, согласно которому надо было защитить территориальную целостность Украины, как минимум, мощнейшими санкциями, блокадой и т.д.
А для временщиков, типа Обамы или Трампа, это - писулька, не более - к сожалению.
Возможно, для Байдена, который занимался Украиной, как вице-президент, и который видел бездействие Обамы, это будет важным вызовом - исправление ошибок, и он сможет сделать более решительные шаги против агрессора.
тем более что Украина по факту не владела ЯО в полном смысле, хоть и получила достаточно материальных ресурсов взамен.
Два месяца Байден на троне (это тот Байден вице=президент у Обамы, при котором в 2014 была слита Украина) и что мы видим супротив СП-2?
Да ничего, какие то закулисные переговоры-идет банальная торговля и мы в этой торговле разменная монета.
Так что особо надеяться на Байдена нечего, пора уже и самим закатать рукава и показать миру кто оккупировал Крым, кто агрессор, а не токо голосовать за это в Раде!
Ибо Россия сама никогда не уйдет с Донбасса и никогда не отдаст Крым! Их задача заговорить проблему типа они не причем, а мы своей политикой токо помогаем им в этом!
есть Железногорск (Красноярск-26)
но тут ты прав - скорее всего речь идет о "26" а не о "45"
Город расположен на берегах небольших рек Кантат и Байкал (в правобережной части бассейна реки Енисея) в предгорьях Атамановского хребта - отрога Саян, в 25 км к северо-востоку от Красноярска[2].
на берегу гора огромная. вход в нее с другой стороны - противоположной от Енисея. За горой - Красноярск-26. чуть дальше - Красноярск-45
а Железногорск,куда еще ближе
было много разговоров про "красноярск-45" (даже аудио и видео кассеты продавались оттуда). отдельно про "26-ку" я разговоров не слышал. считал это общим комплексом
просто "45" перерабатывает то что производит "26"
на берегу большая гора. внутри комбинат и часть города (промышленные предприятия). Дома находятся за горой на огороженной территории. С воды ничего не видно.
А развал самой расеи в то время остановили штаты. По одной простой причине, они не хотели, что-бы вместо совка образовалось 100 стран с ядренным оружием. А сейчас нет такой задачи и Куйло умелой рукой ведет свой быдлостан к развалу.
https://www.youtube.com/watch?v=EaeuEs4GbwM
* Палата представителей приняла План Байдена по спасению Америки на 1,9 трлн долл!
Правда, ни один республиканец в Палате не дал свой голос "За", а история Америки этого не забудет, и республиканцам не простит, ибо План поддерживают 75% американцев и эти деньги нужны, чтобы восстановить и разогнать пострадавшую от пандемии экономику.
Напомню, что этот же план ранее принял Сенат и теперь в пятницу Президент Байден его торжественно подпишет.
Рынок отреагировал просто шикарно - индекс The Dow Jones Industrial на этой новости впервые в истории взлетел до отметки 32,000 пунктов! Рынок знает, что этот План - это то, что нужно, и то, чего экономика ждала.
* Но хорошие новости на этом не закончились.
Вчера Сенат утвердил Меррика Гарланда новым Генпрокурором США!
Черный день для Трампа и его подельников.
* Госсекретарь США Блинкен вчера выступал на слушаниях в Комитете по международным делам Палаты представителей США.
Вот его прямая речь:
"Мы выступаем решительно против попыток России аннексировать Крым, мы решительно против агрессии РФ на Донбассе, на востоке Украины. И мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку - будь-то в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению собственной демократии.
Украина отвечает на вызовы агрессии извне, со стороны России, а также на собственные вызовы, включая проблемы коррупции.
Мы настроены работать над всем этим".
Думаю, это всё, что хотят услышать украинцы, которые за цивилизованную евроатлантическую Украину.
Хорошего дня всем!
О.Пономарь