УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13193 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Окупація Криму
7 219 88
безпека (661) Крим (12746) США (14501) Донбас (21703) підтримка (392) Блінкен (942)

США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен

Сполучені Штати добре обізнані про виклики, які сьогодні стоять перед Україною, і готові посилити її підтримку в різних сферах.

Про це заявив у середу в Конгресі Сполучених Штатів державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми виступаємо рішуче проти спроб Росії анексувати Крим, ми рішуче проти агресії РФ на Донбасі, на сході України. І ми твердо підтримуємо Україну та маємо намір посилити цю підтримку – чи то у сфері безпеки, економіки, або ж у зусиллях щодо зміцнення власної демократії", - зауважив глава Держдепартаменту.

Він підкреслив, що Україна відповідає на виклики агресії ззовні, з боку Росії, а також на власні виклики, включно з проблемою корупції.

"Ми налаштовані працювати над усім цим", - зауважив Блінкен.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен виступив у середу на слуханнях у Комітеті в міжнародних справах Палати представників США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США обмірковують можливі додаткові санкції проти "Північного потоку-2", - Блінкен

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Если Украина Слита,то где сраная НовоОтсоссия от Харькова до Одессы? США намерены усилить поддержку Украины, - госсекретарь Блинкен - Цензор.НЕТ 1613
показати весь коментар
11.03.2021 07:28
+9
В 1987-1988 годах я служил на Балтии ПВО СССр дохлого и позорного...туфта о вяличии дерьма придумана Мавзолейными баранами... США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен - Цензор.НЕТ 5095Простой летчик из Германии Матиас Руст вскрыл всю оборону ПВО ссср что 2 пальца об асфальт и приземлился у Мавзолея чЛенина в Москве...Вяликие пля бараны...сел в 28 мая на день Пограничника... США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен - Цензор.НЕТ 5095 США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен - Цензор.НЕТ 5095
показати весь коментар
11.03.2021 07:53
+8
они сначала на Лондон пошли.. бабушку Захарченко из концлагеря в Рейкъявике вызволять)))
показати весь коментар
11.03.2021 07:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
причем у обоих вов
- у Зе-ничтожества и у *****.. США намерены усилить поддержку Украины, - госсекретарь Блинкен - Цензор.НЕТ 8410
показати весь коментар
11.03.2021 07:13 Відповісти
Згідно з Будапештським договором підтримка США, це вигнати кацапську нечисть з України, а не висловлювати занепокоєння.
показати весь коментар
11.03.2021 07:41 Відповісти
в Будапеште был меморандум, а не договор - со всеми вытекающими
показати весь коментар
11.03.2021 07:50 Відповісти
Вы считаете, это в духе США разводить партнёров, как когда-то туземцев: золото та зеркальце? В смысле ядерный арсенал в обмен на глупую, ничего не стоящую бумажку?
Я думаю, нет. Всё зависит от президента. Для Рейгана это был бы важнейший документ, согласно которому надо было защитить территориальную целостность Украины, как минимум, мощнейшими санкциями, блокадой и т.д.
А для временщиков, типа Обамы или Трампа, это - писулька, не более - к сожалению.
Возможно, для Байдена, который занимался Украиной, как вице-президент, и который видел бездействие Обамы, это будет важным вызовом - исправление ошибок, и он сможет сделать более решительные шаги против агрессора.
показати весь коментар
11.03.2021 11:01 Відповісти
к сожалению это так - меморандум это развод

тем более что Украина по факту не владела ЯО в полном смысле, хоть и получила достаточно материальных ресурсов взамен.
показати весь коментар
11.03.2021 11:39 Відповісти
США свою часть меморандума честно выполняют. Ни о каких "выгнать кацапскую нечисть" там не идёт речь, там речь про "не покушаться на суверенитет". США на суверенитет Украины не покушаются, следовательно, все они выполняют. Предусмотренная мера реагирования по тому же меморандуму, это консультации. Тоже в целом выполняется, так что США даже значительно превышают взятые на себя обязательства.
показати весь коментар
11.03.2021 17:32 Відповісти
читай текст меморандума - и будет тебе счастье
показати весь коментар
11.03.2021 08:56 Відповісти
Коли в тебе в хаті сміття, то ти також кличеш друзів, щоб повимітали?
показати весь коментар
11.03.2021 09:12 Відповісти
Mr. Блинкэнко дайте пожалуйста Мавзоленым Хмырям Путлера тушонки Рузвельта,помойки и свалки РАБссии забиты радиоактивными отходами,а не колбасой и сыром США намерены усилить поддержку Украины, - госсекретарь Блинкен - Цензор.НЕТ 4434Спасите РАБссию,хотя бы ножками Буша
показати весь коментар
11.03.2021 07:17 Відповісти
США вже рятували росію, якби не харчі, пальне і інша допомога американців у 2 світовій війні, то вона хрен би святкувала Пабєду.
показати весь коментар
11.03.2021 09:19 Відповісти
свежо предание, но вериться с трудом.
Два месяца Байден на троне (это тот Байден вице=президент у Обамы, при котором в 2014 была слита Украина) и что мы видим супротив СП-2?
Да ничего, какие то закулисные переговоры-идет банальная торговля и мы в этой торговле разменная монета.
Так что особо надеяться на Байдена нечего, пора уже и самим закатать рукава и показать миру кто оккупировал Крым, кто агрессор, а не токо голосовать за это в Раде!
Ибо Россия сама никогда не уйдет с Донбасса и никогда не отдаст Крым! Их задача заговорить проблему типа они не причем, а мы своей политикой токо помогаем им в этом!
показати весь коментар
11.03.2021 07:18 Відповісти
Если Украина Слита,то где сраная НовоОтсоссия от Харькова до Одессы? США намерены усилить поддержку Украины, - госсекретарь Блинкен - Цензор.НЕТ 1613
показати весь коментар
11.03.2021 07:28 Відповісти
они сначала на Лондон пошли.. бабушку Захарченко из концлагеря в Рейкъявике вызволять)))
показати весь коментар
11.03.2021 07:46 Відповісти
Україна "сліта" але у лайні по макуху чомусь рабоКацапи завжди
показати весь коментар
11.03.2021 10:18 Відповісти
всё ок, но что такое "токо"? США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен - Цензор.НЕТ 3512
показати весь коментар
11.03.2021 07:50 Відповісти
Это неграмотные кацапы, сэр, они такие - дичь редкостная ...
показати весь коментар
11.03.2021 08:51 Відповісти
Не надо инсценировать раздумья.
показати весь коментар
11.03.2021 08:28 Відповісти
США намерены усилить поддержку Украины, - госсекретарь Блинкен - Цензор.НЕТ 5566 США намерены усилить поддержку Украины, - госсекретарь Блинкен - Цензор.НЕТ 4699
показати весь коментар
11.03.2021 07:19 Відповісти
Есть на РАБссии в Нижегородской области городок Саров,закрытый с времен СССра дохлого,а знаете что там производят? Ядренные бонбы и прочую радиактивную хрень...,один Томагавк и это дермо взлетит на воздух... США намерены усилить поддержку Украины, - госсекретарь Блинкен - Цензор.НЕТ 9027птичкой вертикального взлета...
показати весь коментар
11.03.2021 07:22 Відповісти
Мой отец строил похожие городки....Он строил под рекой Енисеем.....Не знаю где это - но знаю что строилась база в гранитной горе - строили круглосуточно -гранит брал только алмазный бур -Тоесть база под самой рекой 13 этажей в гранитной горе....Прямое попадание атомной бомбы эта база выдерживала( по расчетам)...Провода от этой базы запитывали военный городок...Тоесть внути была атомная станция....Некоторые работы велись только офицерами...25 лет подписывалась бумага о нерасглашении...Не нужно считать противника слабым и глупым - он таким не является....
показати весь коментар
11.03.2021 07:38 Відповісти
Мой Батя Сенатор,умер в сентябре 2017 года,тоже строил это дерьмо в свое время...у каждого моста есть слабое звено..даже Бункера Путлера на горе Ямантау... США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен - Цензор.НЕТ 1974 США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен - Цензор.НЕТ 9970
показати весь коментар
11.03.2021 07:41 Відповісти
Даже Северную Корею не трогают....понимают что может случиться....А в России на боевом дежурстве самолеты с ядерными ракетами и подлодки (тоже с ядерными ракетами) в перескоп рассматривают Калифорнию....Никто с Рассией воевать не станет если она не нападет первой...
показати весь коментар
11.03.2021 07:46 Відповісти
Болван,никакой Северной Кореи нет в природе...живешь мифами совковыми... США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен - Цензор.НЕТ 5144
показати весь коментар
11.03.2021 07:47 Відповісти
не нужно воевать! нужно обьявить мордор страной террористом и не покупать нефть , газ, отключить от свифта, арестовать активы российских олигархов ... И ВСЕ!
показати весь коментар
11.03.2021 08:01 Відповісти
и выдворить всех русских из Европы и США...)
показати весь коментар
11.03.2021 11:04 Відповісти
называется это место "Красноярск-45" или "Девятка"
показати весь коментар
11.03.2021 08:29 Відповісти
Красноярск 26
показати весь коментар
11.03.2021 09:43 Відповісти
есть Зеленогорск (Заозерный-13, Красноярск-45)

есть Железногорск (Красноярск-26)

но тут ты прав - скорее всего речь идет о "26" а не о "45"
показати весь коментар
11.03.2021 09:49 Відповісти
Человек пишет о Енисее,а 45 ка расположен на берегу реки Кан.так что скорее всего
показати весь коментар
11.03.2021 10:04 Відповісти
так и 26-ка расположена не на енисее формально

Город расположен на берегах небольших рек Кантат и Байкал (в правобережной части бассейна реки Енисея) в предгорьях Атамановского хребта - отрога Саян, в 25 км к северо-востоку от Красноярска[2].
показати весь коментар
11.03.2021 10:07 Відповісти
Та вроде как на Енисее.когда строили город даже русло меняли
показати весь коментар
11.03.2021 10:24 Відповісти
фотки не сохранились. много времени прошло
на берегу гора огромная. вход в нее с другой стороны - противоположной от Енисея. За горой - Красноярск-26. чуть дальше - Красноярск-45
показати весь коментар
11.03.2021 10:28 Відповісти
но согласись Зеленогорск от Енисея далековато https://www.google.com/maps/@56.2420029,93.4356379,12z
а Железногорск,куда еще ближе
показати весь коментар
11.03.2021 10:30 Відповісти
так я не спорю. просто думал что это один комплекс. не важно в целом. мы поняли про что мы
показати весь коментар
11.03.2021 10:32 Відповісти
я почему перепутал - с реки видно гору и башню на верхушке. местные называют "девятка"
было много разговоров про "красноярск-45" (даже аудио и видео кассеты продавались оттуда). отдельно про "26-ку" я разговоров не слышал. считал это общим комплексом
показати весь коментар
11.03.2021 10:10 Відповісти
они рядом. расстояние 60 км
просто "45" перерабатывает то что производит "26"
показати весь коментар
11.03.2021 09:51 Відповісти
то что рядом это хорошо. бомбить удобно
показати весь коментар
11.03.2021 10:32 Відповісти
и база не под рекой
на берегу большая гора. внутри комбинат и часть города (промышленные предприятия). Дома находятся за горой на огороженной территории. С воды ничего не видно.
показати весь коментар
11.03.2021 08:31 Відповісти
Таких укреплений много и действительно они выдерживают прямое попадание ЯО ,но не любой мощности.
показати весь коментар
11.03.2021 08:48 Відповісти
Не является, это точно. и с этими козломордыми репоедами не будут воевать. Напомнить тебе, как Рональд Рейган без единого выстрела разогнал совок. А ссср действительно был второй страной в мире по экономической мощи и по армии.
А развал самой расеи в то время остановили штаты. По одной простой причине, они не хотели, что-бы вместо совка образовалось 100 стран с ядренным оружием. А сейчас нет такой задачи и Куйло умелой рукой ведет свой быдлостан к развалу.
показати весь коментар
11.03.2021 08:46 Відповісти
Да ты не угомонишься никак, тупой пугальщик голой сракой
показати весь коментар
11.03.2021 08:54 Відповісти
Цей противник не слабкий, він несамовитий маніяк, і його треба знищити будь-яким способом для безпеки людства.
показати весь коментар
11.03.2021 09:32 Відповісти
Красноярск 26,он же Железногорск. Родина советской атомной бомбы.
https://www.youtube.com/watch?v=EaeuEs4GbwM
показати весь коментар
11.03.2021 09:41 Відповісти
Во всем виноваты Порошенко,Турчинов и Гройсман и немного Яценюк,продались Госдепу и Конгрессу,а рюсский мир предали как Гитлер СССР в 1941 году напав на дохлятину... США намерены усилить поддержку Украины, - госсекретарь Блинкен - Цензор.НЕТ 2454
показати весь коментар
11.03.2021 07:34 Відповісти
А до них где были всякие кравчуки , кучмы, ющенки, януковичи, ну и избератели которые их выбирали
показати весь коментар
11.03.2021 07:46 Відповісти
В 1987-1988 годах я служил на Балтии ПВО СССр дохлого и позорного...туфта о вяличии дерьма придумана Мавзолейными баранами... США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен - Цензор.НЕТ 5095Простой летчик из Германии Матиас Руст вскрыл всю оборону ПВО ссср что 2 пальца об асфальт и приземлился у Мавзолея чЛенина в Москве...Вяликие пля бараны...сел в 28 мая на день Пограничника... США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен - Цензор.НЕТ 5095 США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен - Цензор.НЕТ 5095
показати весь коментар
11.03.2021 07:53 Відповісти
Подобных событий было несколько и то о котором вы пишите нЕбыло неожиданностью. Если честно то это просто цветочки , а вот ягодки , те впечатляют.
показати весь коментар
11.03.2021 08:35 Відповісти
Говорили, що він пролетів на низькій висоті. Це було, як сніг у спеку на голову влади.
показати весь коментар
11.03.2021 09:54 Відповісти
Это не значит что ВВС и ПВО были слабые. Конечно были слабые места, были предатели. Но я бы тебе напомнил что кроме Матиаса Руста был так же американский летчик Гэри Пауэрс... и ещё очень много всего.... раз ты такой умный , думаю ты справишься и найдешь в инете информацию о нём. Если не знал до сих пор.
показати весь коментар
11.03.2021 10:02 Відповісти
...и корейский Боинг
показати весь коментар
11.03.2021 11:11 Відповісти
первое что нужно сделать это убрать вову и его пророссийскую свиту.
показати весь коментар
11.03.2021 07:58 Відповісти
РАБссию от системы глобального финансового рынка по имени SWIFT не отключат по нескольким причинам,главная из них это движение РАБссиянских долларов по Миру,кому сколько и куда сливают бабло Мавзолейные бараны... США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен - Цензор.НЕТ 9037
показати весь коментар
11.03.2021 08:04 Відповісти
было бы не плохо, если бы вооружили население, можнл было бы провести судебную реформу и не только ...
показати весь коментар
11.03.2021 08:17 Відповісти
Спасибо штатам за поддержку. Это единственная страна, которая нам реально помогает. Даже не взирая на то, что Украиной руководит ЗЕлена шмаркля.
показати весь коментар
11.03.2021 08:34 Відповісти
лучше меньше говорить, да больше делать
показати весь коментар
11.03.2021 08:55 Відповісти
так вот легко и разрушается ложь агентов кремля лысого гордона с илларионовым что США наоброт забили на Украину и помогают росии США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен - Цензор.НЕТ 4000
показати весь коментар
11.03.2021 08:56 Відповісти
Спасибо штатам за поддержку. Это единственная страна, которая нам реально помогает. Украинцы с большой симпатией относятся к американскому народу, который построил свободную, демократическую страну. Пришлите на следующие выборы президента в Украине своего кандидата, победа гарантирована.
показати весь коментар
11.03.2021 09:01 Відповісти
Ну вот есть реформатор Саакашвили, а рейтинг низкий (я просто отказываюсь это понимать - почему). Такое впечатление, что весь народ работает у олигархов. Хотят "украинца" - пусть хоть и вор - но он свой?
показати весь коментар
11.03.2021 10:33 Відповісти
Ніякий він не реформатор, просто ламав через коліно і відбирав гроші. А реформи насправді робили без нього. Ріст економіки у маленькій Грузії відбувся більше завдяки допомозі з Заходу. А Саак просто балабол, брехун і заколотник.
показати весь коментар
11.03.2021 14:06 Відповісти
Якщо б "допомоги". На заході філантропи, є але не в такій кількості. За свої гроші вони отримали майже все узбережжя Батумі під нерухомість. Яку зараз намагаються втюхати кому не ліньки. Гроші в держави скінчилися, земля в приватній власності крупних корпорацій, а ****** на наворовані всім розповідає про "рехворми"
показати весь коментар
11.03.2021 17:03 Відповісти
Реформы в Грузии фактически сделал Бендукидзе. Саакашвили на них только пиарился. Ну и команду ему подобрали годную и их там никто не зажимал, с полицией у Эки получилось неплохо. Здесь же Рюкзакян её быстро слил, чтоб не дай бог дальше пепсов не нареформировала.
показати весь коментар
11.03.2021 17:40 Відповісти
Весь нормальний світ хоче допомогти Україні. Тільки наша влада як не зливає спецоперацію, то відверто допомогає колаборантам і зрадникам. Біда.
показати весь коментар
11.03.2021 09:06 Відповісти
Самая надежная поддержка - это принятие западом ответственности за внешнее управление страной. Без этого - кирдык Украине.
показати весь коментар
11.03.2021 09:53 Відповісти
лучше югом!
показати весь коментар
11.03.2021 17:34 Відповісти
Може, теперішній Президент США наведе світовий порядок, бо останніми роками Росія зовсім розперезалася і знахабніла, вже не лише на Кубі моститься, а й на Штати рот роззявила, та на всю Україну.
показати весь коментар
11.03.2021 10:11 Відповісти
Главным союзником США надо стать вне НАТО!!!
показати весь коментар
11.03.2021 12:15 Відповісти
Нужно в ютубе закрыть федеральные каналы России, которые ведут пропаганду и психологические операции.
показати весь коментар
11.03.2021 12:16 Відповісти
ИМХО. Меньшее что устроило бы Украину это статус ОСВН «основной союзник (США) вне НАТО», надеюсь это дипломатическое превью, в этом направлении ветерок. Союзники США, статус этих союзников разный, он зависит от внутренних интересов и приоритетов США, самый лучший вариант если мы подпишем с американцами договор ОСНВ.
показати весь коментар
11.03.2021 12:28 Відповісти
Будь-який договір примарний і ненадійний. Лише статус члена НАТО чогось вартий.
показати весь коментар
11.03.2021 14:24 Відповісти
Вы путаете договора с кацапами с договорами с ответственными людьми.
показати весь коментар
11.03.2021 17:35 Відповісти
Підтримувати стануть ще сильніше, а занепокоєність висловоюватимуть ще рішучіше? США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен - Цензор.НЕТ 446
показати весь коментар
11.03.2021 14:34 Відповісти
В США вчера был шикарный день

* Палата представителей приняла План Байдена по спасению Америки на 1,9 трлн долл!
Правда, ни один республиканец в Палате не дал свой голос "За", а история Америки этого не забудет, и республиканцам не простит, ибо План поддерживают 75% американцев и эти деньги нужны, чтобы восстановить и разогнать пострадавшую от пандемии экономику.
Напомню, что этот же план ранее принял Сенат и теперь в пятницу Президент Байден его торжественно подпишет.
Рынок отреагировал просто шикарно - индекс The Dow Jones Industrial на этой новости впервые в истории взлетел до отметки 32,000 пунктов! Рынок знает, что этот План - это то, что нужно, и то, чего экономика ждала.

* Но хорошие новости на этом не закончились.
Вчера Сенат утвердил Меррика Гарланда новым Генпрокурором США!
Черный день для Трампа и его подельников.

* Госсекретарь США Блинкен вчера выступал на слушаниях в Комитете по международным делам Палаты представителей США.
Вот его прямая речь:
"Мы выступаем решительно против попыток России аннексировать Крым, мы решительно против агрессии РФ на Донбассе, на востоке Украины. И мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку - будь-то в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению собственной демократии.
Украина отвечает на вызовы агрессии извне, со стороны России, а также на собственные вызовы, включая проблемы коррупции.
Мы настроены работать над всем этим".
Думаю, это всё, что хотят услышать украинцы, которые за цивилизованную евроатлантическую Украину.
Хорошего дня всем!
О.Пономарь
показати весь коментар
11.03.2021 15:18 Відповісти
США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен - Цензор.НЕТ 3512 Ігор Гладун , Все правильно , только начинать надо с Банковой США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен - Цензор.НЕТ 1639 Скоро дедушка Байден возьмется Ермака и Зеленского , интересно Шмендель пойдет как соучастница США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен - Цензор.НЕТ 2581
показати весь коментар
11.03.2021 15:47 Відповісти
Oleksiy Tym Называйте ,как хотите , но он стал причиной отказа Украины от ЯО и всего сопутствующего , в замен была обещана безопасность и целостность границ . И кто то за это должен отвечать США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен - Цензор.НЕТ 226 Кучма или Кравчук , тот кто подписал и выполнял эту какашку США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен - Цензор.НЕТ 7357
показати весь коментар
11.03.2021 16:40 Відповісти
 
 