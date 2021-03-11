США намерены усилить поддержку Украины, - госсекретарь Блинкен

Соединенные Штаты хорошо осведомлены о вызовах, которые сегодня стоят перед Украиной, и готовы усилить ее поддержку в различных сферах.

Об этом заявил в среду в Конгрессе Соединенных Штатов государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы выступаем решительно против попыток России аннексировать Крым, мы решительно против агрессии РФ на Донбассе, на востоке Украины. И мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку - будь-то в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению собственной демократии", - отметил глава Госдепартамента.

Он подчеркнул, что Украина отвечает на вызовы агрессии извне, со стороны России, а также на собственные вызовы, включая проблемы коррупции.

"Мы настроены работать над всем этим", - отметил Блинкен.

Как сообщалось, государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил в среду на слушаниях в Комитете по международным делам Палаты представителей США.

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