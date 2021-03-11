США намерены усилить поддержку Украины, - госсекретарь Блинкен
Соединенные Штаты хорошо осведомлены о вызовах, которые сегодня стоят перед Украиной, и готовы усилить ее поддержку в различных сферах.
Об этом заявил в среду в Конгрессе Соединенных Штатов государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы выступаем решительно против попыток России аннексировать Крым, мы решительно против агрессии РФ на Донбассе, на востоке Украины. И мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку - будь-то в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению собственной демократии", - отметил глава Госдепартамента.
Он подчеркнул, что Украина отвечает на вызовы агрессии извне, со стороны России, а также на собственные вызовы, включая проблемы коррупции.
"Мы настроены работать над всем этим", - отметил Блинкен.
Как сообщалось, государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил в среду на слушаниях в Комитете по международным делам Палаты представителей США.
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- у Зе-ничтожества и у *****..
Я думаю, нет. Всё зависит от президента. Для Рейгана это был бы важнейший документ, согласно которому надо было защитить территориальную целостность Украины, как минимум, мощнейшими санкциями, блокадой и т.д.
А для временщиков, типа Обамы или Трампа, это - писулька, не более - к сожалению.
Возможно, для Байдена, который занимался Украиной, как вице-президент, и который видел бездействие Обамы, это будет важным вызовом - исправление ошибок, и он сможет сделать более решительные шаги против агрессора.
тем более что Украина по факту не владела ЯО в полном смысле, хоть и получила достаточно материальных ресурсов взамен.
Два месяца Байден на троне (это тот Байден вице=президент у Обамы, при котором в 2014 была слита Украина) и что мы видим супротив СП-2?
Да ничего, какие то закулисные переговоры-идет банальная торговля и мы в этой торговле разменная монета.
Так что особо надеяться на Байдена нечего, пора уже и самим закатать рукава и показать миру кто оккупировал Крым, кто агрессор, а не токо голосовать за это в Раде!
Ибо Россия сама никогда не уйдет с Донбасса и никогда не отдаст Крым! Их задача заговорить проблему типа они не причем, а мы своей политикой токо помогаем им в этом!
есть Железногорск (Красноярск-26)
но тут ты прав - скорее всего речь идет о "26" а не о "45"
Город расположен на берегах небольших рек Кантат и Байкал (в правобережной части бассейна реки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9 Енисея ) в предгорьях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82 Атамановского хребта - отрога https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD Саян , в 25 км к северо-востоку от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA Красноярска https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)#cite_note-2 [2] .
на берегу гора огромная. вход в нее с другой стороны - противоположной от Енисея. За горой - Красноярск-26. чуть дальше - Красноярск-45
а Железногорск,куда еще ближе
было много разговоров про "красноярск-45" (даже аудио и видео кассеты продавались оттуда). отдельно про "26-ку" я разговоров не слышал. считал это общим комплексом
просто "45" перерабатывает то что производит "26"
на берегу большая гора. внутри комбинат и часть города (промышленные предприятия). Дома находятся за горой на огороженной территории. С воды ничего не видно.
А развал самой расеи в то время остановили штаты. По одной простой причине, они не хотели, что-бы вместо совка образовалось 100 стран с ядренным оружием. А сейчас нет такой задачи и Куйло умелой рукой ведет свой быдлостан к развалу.
https://www.youtube.com/watch?v=EaeuEs4GbwM
* Палата представителей приняла План Байдена по спасению Америки на 1,9 трлн долл!
Правда, ни один республиканец в Палате не дал свой голос "За", а история Америки этого не забудет, и республиканцам не простит, ибо План поддерживают 75% американцев и эти деньги нужны, чтобы восстановить и разогнать пострадавшую от пандемии экономику.
Напомню, что этот же план ранее принял Сенат и теперь в пятницу Президент Байден его торжественно подпишет.
Рынок отреагировал просто шикарно - индекс The Dow Jones Industrial на этой новости впервые в истории взлетел до отметки 32,000 пунктов! Рынок знает, что этот План - это то, что нужно, и то, чего экономика ждала.
* Но хорошие новости на этом не закончились.
Вчера Сенат утвердил Меррика Гарланда новым Генпрокурором США!
Черный день для Трампа и его подельников.
* Госсекретарь США Блинкен вчера выступал на слушаниях в Комитете по международным делам Палаты представителей США.
Вот его прямая речь:
"Мы выступаем решительно против попыток России аннексировать Крым, мы решительно против агрессии РФ на Донбассе, на востоке Украины. И мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку - будь-то в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению собственной демократии.
Украина отвечает на вызовы агрессии извне, со стороны России, а также на собственные вызовы, включая проблемы коррупции.
Мы настроены работать над всем этим".
Думаю, это всё, что хотят услышать украинцы, которые за цивилизованную евроатлантическую Украину.
Хорошего дня всем!
О.Пономарь