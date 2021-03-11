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Новости Агрессия России против Украины Оккупация Крыма
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США намерены усилить поддержку Украины, - госсекретарь Блинкен

США намерены усилить поддержку Украины, - госсекретарь Блинкен

Соединенные Штаты хорошо осведомлены о вызовах, которые сегодня стоят перед Украиной, и готовы усилить ее поддержку в различных сферах.

Об этом заявил в среду в Конгрессе Соединенных Штатов государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы выступаем решительно против попыток России аннексировать Крым, мы решительно против агрессии РФ на Донбассе, на востоке Украины. И мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку - будь-то в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению собственной демократии", - отметил глава Госдепартамента.

Он подчеркнул, что Украина отвечает на вызовы агрессии извне, со стороны России, а также на собственные вызовы, включая проблемы коррупции.

"Мы настроены работать над всем этим", - отметил Блинкен.

Как сообщалось, государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил в среду на слушаниях в Комитете по международным делам Палаты представителей США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2", - Блинкен

безопасность (1101) Крым (26369) США (26454) Донбасс (26955) поддержка (672) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+13
Если Украина Слита,то где сраная НовоОтсоссия от Харькова до Одессы?
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11.03.2021 07:28
+9
В 1987-1988 годах я служил на Балтии ПВО СССр дохлого и позорного...туфта о вяличии дерьма придумана Мавзолейными баранами... Простой летчик из Германии Матиас Руст вскрыл всю оборону ПВО ссср что 2 пальца об асфальт и приземлился у Мавзолея чЛенина в Москве...Вяликие пля бараны...сел в 28 мая на день Пограничника...
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11.03.2021 07:53
+8
они сначала на Лондон пошли.. бабушку Захарченко из концлагеря в Рейкъявике вызволять)))
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11.03.2021 07:46
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Правила форума Совет форумчан
причем у обоих вов
- у Зе-ничтожества и у *****..
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11.03.2021 07:13 Ответить
Згідно з Будапештським договором підтримка США, це вигнати кацапську нечисть з України, а не висловлювати занепокоєння.
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11.03.2021 07:41 Ответить
в Будапеште был меморандум, а не договор - со всеми вытекающими
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11.03.2021 07:50 Ответить
Вы считаете, это в духе США разводить партнёров, как когда-то туземцев: золото та зеркальце? В смысле ядерный арсенал в обмен на глупую, ничего не стоящую бумажку?
Я думаю, нет. Всё зависит от президента. Для Рейгана это был бы важнейший документ, согласно которому надо было защитить территориальную целостность Украины, как минимум, мощнейшими санкциями, блокадой и т.д.
А для временщиков, типа Обамы или Трампа, это - писулька, не более - к сожалению.
Возможно, для Байдена, который занимался Украиной, как вице-президент, и который видел бездействие Обамы, это будет важным вызовом - исправление ошибок, и он сможет сделать более решительные шаги против агрессора.
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11.03.2021 11:01 Ответить
к сожалению это так - меморандум это развод

тем более что Украина по факту не владела ЯО в полном смысле, хоть и получила достаточно материальных ресурсов взамен.
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11.03.2021 11:39 Ответить
США свою часть меморандума честно выполняют. Ни о каких "выгнать кацапскую нечисть" там не идёт речь, там речь про "не покушаться на суверенитет". США на суверенитет Украины не покушаются, следовательно, все они выполняют. Предусмотренная мера реагирования по тому же меморандуму, это консультации. Тоже в целом выполняется, так что США даже значительно превышают взятые на себя обязательства.
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11.03.2021 17:32 Ответить
читай текст меморандума - и будет тебе счастье
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11.03.2021 08:56 Ответить
Коли в тебе в хаті сміття, то ти також кличеш друзів, щоб повимітали?
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11.03.2021 09:12 Ответить
Mr. Блинкэнко дайте пожалуйста Мавзоленым Хмырям Путлера тушонки Рузвельта,помойки и свалки РАБссии забиты радиоактивными отходами,а не колбасой и сыром Спасите РАБссию,хотя бы ножками Буша
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11.03.2021 07:17 Ответить
США вже рятували росію, якби не харчі, пальне і інша допомога американців у 2 світовій війні, то вона хрен би святкувала Пабєду.
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11.03.2021 09:19 Ответить
свежо предание, но вериться с трудом.
Два месяца Байден на троне (это тот Байден вице=президент у Обамы, при котором в 2014 была слита Украина) и что мы видим супротив СП-2?
Да ничего, какие то закулисные переговоры-идет банальная торговля и мы в этой торговле разменная монета.
Так что особо надеяться на Байдена нечего, пора уже и самим закатать рукава и показать миру кто оккупировал Крым, кто агрессор, а не токо голосовать за это в Раде!
Ибо Россия сама никогда не уйдет с Донбасса и никогда не отдаст Крым! Их задача заговорить проблему типа они не причем, а мы своей политикой токо помогаем им в этом!
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11.03.2021 07:18 Ответить
Если Украина Слита,то где сраная НовоОтсоссия от Харькова до Одессы?
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11.03.2021 07:28 Ответить
они сначала на Лондон пошли.. бабушку Захарченко из концлагеря в Рейкъявике вызволять)))
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11.03.2021 07:46 Ответить
Україна "сліта" але у лайні по макуху чомусь рабоКацапи завжди
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11.03.2021 10:18 Ответить
всё ок, но что такое "токо"?
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11.03.2021 07:50 Ответить
Это неграмотные кацапы, сэр, они такие - дичь редкостная ...
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11.03.2021 08:51 Ответить
Не надо инсценировать раздумья.
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11.03.2021 08:28 Ответить
США намерены усилить поддержку Украины, - госсекретарь Блинкен - Цензор.НЕТ 5566
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11.03.2021 07:19 Ответить
Есть на РАБссии в Нижегородской области городок Саров,закрытый с времен СССра дохлого,а знаете что там производят? Ядренные бонбы и прочую радиактивную хрень...,один Томагавк и это дермо взлетит на воздух... птичкой вертикального взлета...
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11.03.2021 07:22 Ответить
Мой отец строил похожие городки....Он строил под рекой Енисеем.....Не знаю где это - но знаю что строилась база в гранитной горе - строили круглосуточно -гранит брал только алмазный бур -Тоесть база под самой рекой 13 этажей в гранитной горе....Прямое попадание атомной бомбы эта база выдерживала( по расчетам)...Провода от этой базы запитывали военный городок...Тоесть внути была атомная станция....Некоторые работы велись только офицерами...25 лет подписывалась бумага о нерасглашении...Не нужно считать противника слабым и глупым - он таким не является....
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11.03.2021 07:38 Ответить
Мой Батя Сенатор,умер в сентябре 2017 года,тоже строил это дерьмо в свое время...у каждого моста есть слабое звено..даже Бункера Путлера на горе Ямантау...
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11.03.2021 07:41 Ответить
Даже Северную Корею не трогают....понимают что может случиться....А в России на боевом дежурстве самолеты с ядерными ракетами и подлодки (тоже с ядерными ракетами) в перескоп рассматривают Калифорнию....Никто с Рассией воевать не станет если она не нападет первой...
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11.03.2021 07:46 Ответить
Болван,никакой Северной Кореи нет в природе...живешь мифами совковыми...
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11.03.2021 07:47 Ответить
не нужно воевать! нужно обьявить мордор страной террористом и не покупать нефть , газ, отключить от свифта, арестовать активы российских олигархов ... И ВСЕ!
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11.03.2021 08:01 Ответить
и выдворить всех русских из Европы и США...)
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11.03.2021 11:04 Ответить
называется это место "Красноярск-45" или "Девятка"
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11.03.2021 08:29 Ответить
Красноярск 26
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11.03.2021 09:43 Ответить
есть Зеленогорск (Заозерный-13, Красноярск-45)

есть Железногорск (Красноярск-26)

но тут ты прав - скорее всего речь идет о "26" а не о "45"
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11.03.2021 09:49 Ответить
Человек пишет о Енисее,а 45 ка расположен на берегу реки Кан.так что скорее всего
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11.03.2021 10:04 Ответить
так и 26-ка расположена не на енисее формально

Город расположен на берегах небольших рек Кантат и Байкал (в правобережной части бассейна реки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9 Енисея ) в предгорьях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82 Атамановского хребта - отрога https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD Саян , в 25 км к северо-востоку от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA Красноярска https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)#cite_note-2 [2] .
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11.03.2021 10:07 Ответить
Та вроде как на Енисее.когда строили город даже русло меняли
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11.03.2021 10:24 Ответить
фотки не сохранились. много времени прошло
на берегу гора огромная. вход в нее с другой стороны - противоположной от Енисея. За горой - Красноярск-26. чуть дальше - Красноярск-45
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11.03.2021 10:28 Ответить
но согласись Зеленогорск от Енисея далековато https://www.google.com/maps/@56.2420029,93.4356379,12z
а Железногорск,куда еще ближе
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11.03.2021 10:30 Ответить
так я не спорю. просто думал что это один комплекс. не важно в целом. мы поняли про что мы
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11.03.2021 10:32 Ответить
я почему перепутал - с реки видно гору и башню на верхушке. местные называют "девятка"
было много разговоров про "красноярск-45" (даже аудио и видео кассеты продавались оттуда). отдельно про "26-ку" я разговоров не слышал. считал это общим комплексом
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11.03.2021 10:10 Ответить
они рядом. расстояние 60 км
просто "45" перерабатывает то что производит "26"
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11.03.2021 09:51 Ответить
то что рядом это хорошо. бомбить удобно
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11.03.2021 10:32 Ответить
и база не под рекой
на берегу большая гора. внутри комбинат и часть города (промышленные предприятия). Дома находятся за горой на огороженной территории. С воды ничего не видно.
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11.03.2021 08:31 Ответить
Таких укреплений много и действительно они выдерживают прямое попадание ЯО ,но не любой мощности.
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11.03.2021 08:48 Ответить
Не является, это точно. и с этими козломордыми репоедами не будут воевать. Напомнить тебе, как Рональд Рейган без единого выстрела разогнал совок. А ссср действительно был второй страной в мире по экономической мощи и по армии.
А развал самой расеи в то время остановили штаты. По одной простой причине, они не хотели, что-бы вместо совка образовалось 100 стран с ядренным оружием. А сейчас нет такой задачи и Куйло умелой рукой ведет свой быдлостан к развалу.
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11.03.2021 08:46 Ответить
Да ты не угомонишься никак, тупой пугальщик голой сракой
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11.03.2021 08:54 Ответить
Цей противник не слабкий, він несамовитий маніяк, і його треба знищити будь-яким способом для безпеки людства.
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11.03.2021 09:32 Ответить
Красноярск 26,он же Железногорск. Родина советской атомной бомбы.
https://www.youtube.com/watch?v=EaeuEs4GbwM
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11.03.2021 09:41 Ответить
Во всем виноваты Порошенко,Турчинов и Гройсман и немного Яценюк,продались Госдепу и Конгрессу,а рюсский мир предали как Гитлер СССР в 1941 году напав на дохлятину...
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11.03.2021 07:34 Ответить
А до них где были всякие кравчуки , кучмы, ющенки, януковичи, ну и избератели которые их выбирали
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11.03.2021 07:46 Ответить
В 1987-1988 годах я служил на Балтии ПВО СССр дохлого и позорного...туфта о вяличии дерьма придумана Мавзолейными баранами... Простой летчик из Германии Матиас Руст вскрыл всю оборону ПВО ссср что 2 пальца об асфальт и приземлился у Мавзолея чЛенина в Москве...Вяликие пля бараны...сел в 28 мая на день Пограничника...
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11.03.2021 07:53 Ответить
Подобных событий было несколько и то о котором вы пишите нЕбыло неожиданностью. Если честно то это просто цветочки , а вот ягодки , те впечатляют.
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11.03.2021 08:35 Ответить
Говорили, що він пролетів на низькій висоті. Це було, як сніг у спеку на голову влади.
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11.03.2021 09:54 Ответить
Это не значит что ВВС и ПВО были слабые. Конечно были слабые места, были предатели. Но я бы тебе напомнил что кроме Матиаса Руста был так же американский летчик Гэри Пауэрс... и ещё очень много всего.... раз ты такой умный , думаю ты справишься и найдешь в инете информацию о нём. Если не знал до сих пор.
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11.03.2021 10:02 Ответить
...и корейский Боинг
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11.03.2021 11:11 Ответить
первое что нужно сделать это убрать вову и его пророссийскую свиту.
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11.03.2021 07:58 Ответить
РАБссию от системы глобального финансового рынка по имени SWIFT не отключат по нескольким причинам,главная из них это движение РАБссиянских долларов по Миру,кому сколько и куда сливают бабло Мавзолейные бараны...
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11.03.2021 08:04 Ответить
было бы не плохо, если бы вооружили население, можнл было бы провести судебную реформу и не только ...
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11.03.2021 08:17 Ответить
Спасибо штатам за поддержку. Это единственная страна, которая нам реально помогает. Даже не взирая на то, что Украиной руководит ЗЕлена шмаркля.
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11.03.2021 08:34 Ответить
лучше меньше говорить, да больше делать
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11.03.2021 08:55 Ответить
так вот легко и разрушается ложь агентов кремля лысого гордона с илларионовым что США наоброт забили на Украину и помогают росии
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11.03.2021 08:56 Ответить
Спасибо штатам за поддержку. Это единственная страна, которая нам реально помогает. Украинцы с большой симпатией относятся к американскому народу, который построил свободную, демократическую страну. Пришлите на следующие выборы президента в Украине своего кандидата, победа гарантирована.
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11.03.2021 09:01 Ответить
Ну вот есть реформатор Саакашвили, а рейтинг низкий (я просто отказываюсь это понимать - почему). Такое впечатление, что весь народ работает у олигархов. Хотят "украинца" - пусть хоть и вор - но он свой?
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11.03.2021 10:33 Ответить
Ніякий він не реформатор, просто ламав через коліно і відбирав гроші. А реформи насправді робили без нього. Ріст економіки у маленькій Грузії відбувся більше завдяки допомозі з Заходу. А Саак просто балабол, брехун і заколотник.
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11.03.2021 14:06 Ответить
Якщо б "допомоги". На заході філантропи, є але не в такій кількості. За свої гроші вони отримали майже все узбережжя Батумі під нерухомість. Яку зараз намагаються втюхати кому не ліньки. Гроші в держави скінчилися, земля в приватній власності крупних корпорацій, а ****** на наворовані всім розповідає про "рехворми"
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11.03.2021 17:03 Ответить
Реформы в Грузии фактически сделал Бендукидзе. Саакашвили на них только пиарился. Ну и команду ему подобрали годную и их там никто не зажимал, с полицией у Эки получилось неплохо. Здесь же Рюкзакян её быстро слил, чтоб не дай бог дальше пепсов не нареформировала.
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11.03.2021 17:40 Ответить
Весь нормальний світ хоче допомогти Україні. Тільки наша влада як не зливає спецоперацію, то відверто допомогає колаборантам і зрадникам. Біда.
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11.03.2021 09:06 Ответить
Самая надежная поддержка - это принятие западом ответственности за внешнее управление страной. Без этого - кирдык Украине.
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11.03.2021 09:53 Ответить
лучше югом!
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11.03.2021 17:34 Ответить
Може, теперішній Президент США наведе світовий порядок, бо останніми роками Росія зовсім розперезалася і знахабніла, вже не лише на Кубі моститься, а й на Штати рот роззявила, та на всю Україну.
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11.03.2021 10:11 Ответить
Главным союзником США надо стать вне НАТО!!!
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11.03.2021 12:15 Ответить
Нужно в ютубе закрыть федеральные каналы России, которые ведут пропаганду и психологические операции.
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11.03.2021 12:16 Ответить
ИМХО. Меньшее что устроило бы Украину это статус ОСВН «основной союзник (США) вне НАТО», надеюсь это дипломатическое превью, в этом направлении ветерок. Союзники США, статус этих союзников разный, он зависит от внутренних интересов и приоритетов США, самый лучший вариант если мы подпишем с американцами договор ОСНВ.
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11.03.2021 12:28 Ответить
Будь-який договір примарний і ненадійний. Лише статус члена НАТО чогось вартий.
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11.03.2021 14:24 Ответить
Вы путаете договора с кацапами с договорами с ответственными людьми.
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11.03.2021 17:35 Ответить
Підтримувати стануть ще сильніше, а занепокоєність висловоюватимуть ще рішучіше?
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11.03.2021 14:34 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3491097.html В США вчера был шикарный день

* Палата представителей приняла План Байдена по спасению Америки на 1,9 трлн долл!
Правда, ни один республиканец в Палате не дал свой голос "За", а история Америки этого не забудет, и республиканцам не простит, ибо План поддерживают 75% американцев и эти деньги нужны, чтобы восстановить и разогнать пострадавшую от пандемии экономику.
Напомню, что этот же план ранее принял Сенат и теперь в пятницу Президент Байден его торжественно подпишет.
Рынок отреагировал просто шикарно - индекс The Dow Jones Industrial на этой новости впервые в истории взлетел до отметки 32,000 пунктов! Рынок знает, что этот План - это то, что нужно, и то, чего экономика ждала.

* Но хорошие новости на этом не закончились.
Вчера Сенат утвердил Меррика Гарланда новым Генпрокурором США!
Черный день для Трампа и его подельников.

* Госсекретарь США Блинкен вчера выступал на слушаниях в Комитете по международным делам Палаты представителей США.
Вот его прямая речь:
"Мы выступаем решительно против попыток России аннексировать Крым, мы решительно против агрессии РФ на Донбассе, на востоке Украины. И мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку - будь-то в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению собственной демократии.
Украина отвечает на вызовы агрессии извне, со стороны России, а также на собственные вызовы, включая проблемы коррупции.
Мы настроены работать над всем этим".
Думаю, это всё, что хотят услышать украинцы, которые за цивилизованную евроатлантическую Украину.
Хорошего дня всем!
О.Пономарь
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11.03.2021 15:18 Ответить
США мають намір посилити підтримку України, - держсекретар Блінкен - Цензор.НЕТ 3512 https://censor.net/ru/user/481323 , Все правильно , только начинать надо с Банковой Скоро дедушка Байден возьмется Ермака и Зеленского , интересно Шмендель пойдет как соучастница
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11.03.2021 15:47 Ответить
https://censor.net/ru/user/450893 Называйте ,как хотите , но он стал причиной отказа Украины от ЯО и всего сопутствующего , в замен была обещана безопасность и целостность границ . И кто то за это должен отвечать Кучма или Кравчук , тот кто подписал и выполнял эту какашку
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11.03.2021 16:40 Ответить
 
 