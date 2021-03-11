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Нова хвиля коронавірусу виявилася більш летальною для українців, - НАН України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Нова хвиля коронавірусу виявилася більш летальною для українців, - НАН України

Національна академія наук України повідомила, що в країні спостерігається зростання кількості летальних випадків серед хворих на коронавірус.

Про це йдеться у звіті робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, розміщеному на сайті Національної академії наук України, передає Цензор.НЕТ.

"Спостережувана летальність наблизилася до 2,9% серед хворих, зареєстрованих в дні біля 1 лютого, коли спостерігалася найменша кількість нових випадків. В цілому нова хвиля характеризується більшою летальністю серед виявлених випадків і більш важким перебігом серед людей середнього віку, ніж спостерігалося восени", - йдеться в документі.

Як зазначається в огляді, надлишкова смертність у перші сім тижнів 2021 року на тлі числа смертей в 2015-2019 роках була недалеко від рівня випадкових відхилень. Перевищення рівня 2020 року становило близько 100-300 випадків на день.

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"Це свідчить про необхідність розвитку більш детальних методів оцінки очікуваної смертності, що враховує зміну вікової структури населення, яку (зміна) викликала епідемія в Україні", - йдеться в документі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Если будем честными , то все расслабились . Одна маска на пол года , и та под носом или под подбородком , антисептик для рук - роскошь .
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11.03.2021 11:59
+5
Новый штамм гораздо заразнее, и от заражения до болезни 1-3 дня. Масса осложнений на печень, почки, сердце, сосуды. От лечения антибиотиками страдает кишечник. Потому и призывают вакцинироваться как можно быстрее. Вакцины полностью защищают от тяжелого короновируса, пневмонии, осложнений и смерти. Меньше - от легкой болезни. Это нужно четко понимать, а не орать что вакцины шмурдяк и говно!
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11.03.2021 12:54
+3
Очереди скорых создавали искуственно, для психоза. Машины просто часами стояли у входа в больнице создавая еффект ажиотажа.
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11.03.2021 12:51
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И судя по всему (по той же Германии) - волна не последняя
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11.03.2021 11:58 Відповісти
судя по инфо в сми, человечество не качается между многими волнами, а постоянно находится на гребне все нарастающего одного цунами...
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11.03.2021 12:05 Відповісти
судячи по Британії,вакцина АстраЗенека(не плутати з Ковішилд,генериком)ЕФЕКТИВНА.
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11.03.2021 12:17 Відповісти
Ковішілд не генерик, а ліцензійна копія. Генерик - це коли у компанії-оригінатора закінчився патент і інша компанія намагається імітувати лікарський засіб так, щоб прйти вимогу біоеквівалентності, тоді він може посилатися на кілінічні випробування оригінатора і економити кошти та час.
Ковішілд - продукт ліцензійного виробництва. Це коли штам кілітин, обсолютно ідентичний штаму компанії ліцензіара (як правило він і надає той штам по ліцензійній угоді), який знаходиться в точно такому ж живильному середовищі (продають спец. компанії), і продукт виділяють на такому ж обладнанні, як у ліцензіара.
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11.03.2021 12:32 Відповісти
О .вірусолог "антипко" вже тут як тут і розказує всім .який же чудовий шмурдяк завіз чмошник Степанов)
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11.03.2021 12:53 Відповісти
О, кацапський прихвостень собі новий нік обрав. Сподіваєшся, тебе українці тепер лаяти менше будуть?
По суті є що заперечити?
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11.03.2021 13:06 Відповісти
засохни чмо))) Нова хвиля коронавірусу виявилася більш летальною для українців, - НАН України - Цензор.НЕТ 5461 .я думаю ти розумієш куди тобі йти)
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11.03.2021 13:07 Відповісти
Куди ходити і що робити я знаю і без таких кацапських підстилок, як ти.
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11.03.2021 13:11 Відповісти
на хавай .ковідообдристант))) https://censor.net/ru/news/3252645/daniya_priostanovila_ispolzovanie_vaktsiny_astrazeneca_izza_soobscheniyi_o_tyajelyh_sluchayah_obrazovaniya
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11.03.2021 13:15 Відповісти
Так, Данія призупинила вакцинацію. Біжи, рви баяна. А ні, постривай
"Данські органи охорони здоров'я пояснили рішення можливими побічними діями вакцини, зокрема повідомленнями про "важкі випадки утворення тромбів", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
При цьому видання підкреслює, що в той же час прямий взаємозв'язок щеплення і таких випадків досі не доведено.Джерело: https://censor.net/ua/n3252645"

Знову обломчик тобі, підстилка кацапська .
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11.03.2021 16:10 Відповісти
Що, припікає тобі, підстилка кацапська?
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11.03.2021 16:35 Відповісти
припікає вам чмирям .і з кожним днем все більше і більше))) на галузах будете висіти ... згадаєш моє слово...
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11.03.2021 16:37 Відповісти
Добряче таки тобі припекло, кацапчику. Нова хвиля коронавірусу виявилася більш летальною для українців, - НАН України - Цензор.НЕТ 8878
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11.03.2021 16:44 Відповісти
біжи ширнися цим гавном .зроби світ чистіщим)
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11.03.2021 13:16 Відповісти
і в тій же Германії повсюдно ходять в масках .дотримуються всіх ідіотських карантинів .а "захворюваність" росте .а може все ж таки діло не зовсім в "вірусі"?)
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11.03.2021 13:00 Відповісти
Если будем честными , то все расслабились . Одна маска на пол года , и та под носом или под подбородком , антисептик для рук - роскошь .
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11.03.2021 11:59 Відповісти
..так и есть..Я переболел "ковидом" в средней форме,мне-70,но по-прежнему смотрю на жлобов,игнорирующих элементарные правила гигиены и порой,хотелось бы,чтобы они все- повыздыхали...Просто моя супруга работает в мед,учреждении и подобное "существо"-"коллега",сначала заразила жену,потом -она меня,несмотря,что мы ,как могли,старались уберечь и себя и окружающих...Дикари...
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11.03.2021 12:34 Відповісти
Чим докажеш .що твою жінку заразила колега по роботі?Хоча я сумніваюся що в тебе є жінка .ботяра.
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11.03.2021 12:58 Відповісти
та і в 70 .стоячи однією ногою в могилі .бажати комусь смерті. тільки через те .що нормальні люди не настільки упороті .як ти .якось дійсно дико виглядає)
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11.03.2021 13:27 Відповісти
Які 70 - 17 - ковідла в нього в срєднєй форме.
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11.03.2021 23:46 Відповісти
Потому что через Буковель завезли британский штамм. А он более смертоносный. Новая волна коронавируса оказалась более летальной для украинцев, - НАН Украины - Цензор.НЕТ 8983
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11.03.2021 11:59 Відповісти
Шанс врятувати людей, це перейти на дистанційне навчання хоча б на місяць.
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11.03.2021 12:08 Відповісти
Антищепленики стверджують що діти фізіологічно не можуть бути переносниками інфекції.
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11.03.2021 12:17 Відповісти
ЗАХВОРІЛО 442 ДІТЕЙ.
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11.03.2021 12:19 Відповісти
можеш доказати зворотнє?
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11.03.2021 12:54 Відповісти
щоб вряитувати людей потрібно таких упоротих як ти закопати на 2 метри під землю...а за дітей таким як ти треба рубати руки по лікті.
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11.03.2021 12:56 Відповісти
Замість того щоб мовчки робити і нарощувати вакцинацію ці хазяйствєнніки культивують паніку.
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11.03.2021 12:25 Відповісти
Без паніки люди не будуть щеплюватися. Це проблема.
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11.03.2021 12:49 Відповісти
СТРАННО..., я что то не слышал и не видел по новостям - улиц заваленными трупами ...
Таких улиц не было и при "прошлых" версиях вируса......



Что не вижу кипиша властей на счет сердечно-сосудистых ... Что власти что то предпринимают о сокращении смертности и заболеваемости ... ! Несмотря на то, чтотам смерность выше...
А почему !?

Наверно - на кипише от сердечно-сосудистом - та не заработаешь, как от кипиша от "короны"...!!!
Все помнят, как власти крутили сюжеты об очередях скорых у больниц... ?! Сейчас такого НЕТ СОВСЕМ !!! а КАК ЖЕ ТАК !? Ведь "коварный" короновирус стал еще "опасней" ?!

А всё обьясняется проще...- нужно запугивать людей, чтобы ими управлять ! Например для того, что бы побыстрому списать дерьмо вакцину - на которые вбухали гос.денюжки с откатом...!!!
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11.03.2021 12:41 Відповісти
Очереди скорых создавали искуственно, для психоза. Машины просто часами стояли у входа в больнице создавая еффект ажиотажа.
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11.03.2021 12:51 Відповісти
С чем ты не согласен ?! С тем, что мы "каким то чудом-чудным" ))) - вопреки пугалочкам власти пережили целый год с короноворусом !?
ты ЭТО оспариваешь !?
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11.03.2021 15:37 Відповісти
А ТЕПЕРЬ ТАК- ЗАПИСАЛОСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ 200штук... И НЕ ДАЙ БОГ КТО ТО ИЗ НИХ УМРЕТ ОТ КОВИДА, В СВЕТЕ ОТКАЗА Т,Н, МЕДИКОВ!!!
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11.03.2021 12:42 Відповісти
Новый штамм гораздо заразнее, и от заражения до болезни 1-3 дня. Масса осложнений на печень, почки, сердце, сосуды. От лечения антибиотиками страдает кишечник. Потому и призывают вакцинироваться как можно быстрее. Вакцины полностью защищают от тяжелого короновируса, пневмонии, осложнений и смерти. Меньше - от легкой болезни. Это нужно четко понимать, а не орать что вакцины шмурдяк и говно!
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11.03.2021 12:54 Відповісти
напевне саме тому лікарі масово відказуються колоти то лайно що завіз степашка і ко?)
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11.03.2021 12:55 Відповісти
Де ж ви такі беретесь. Ну зовсім пусто в голові.
Лікарі майже всі вже мають імунітет. Так як "познайомились" з вірусом під час другої хвилі.
Поки-що їм те щеплення не потрібне. Звідси і відмови.
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11.03.2021 13:17 Відповісти
Розкажеш свої байки кому небудь іншому.а я працюю в лікарні і знаю про що пишу)
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11.03.2021 13:20 Відповісти
Нова хвиля коронавірусу виявилася більш летальною для українців, - НАН України - Цензор.НЕТ 7625
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11.03.2021 13:06 Відповісти
і маски всі носять і карантинів ідіотських дотримуються .а "нові штами" все лізуть і лізуть)) .може все таки діло не в "вірусах"?)
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11.03.2021 13:18 Відповісти
Потрібно зупинити транспорт в містах і переходити по прикладу Найсвітлішого на лижі. Із-за його хотелок зараза пішла з Буковелю на всю територію України. Хто відповість за смерті людей в той час, як вже є ліки? Чому гроші закатали в асфальт, а ліків в достатній кількості не придбали? Чому не закрили Буковель, що дядя Беня не дозволяє? Чому до цього часу не порушена справа?
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11.03.2021 13:36 Відповісти
 
 