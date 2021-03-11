Нова хвиля коронавірусу виявилася більш летальною для українців, - НАН України
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Національна академія наук України повідомила, що в країні спостерігається зростання кількості летальних випадків серед хворих на коронавірус.
Про це йдеться у звіті робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, розміщеному на сайті Національної академії наук України, передає Цензор.НЕТ.
"Спостережувана летальність наблизилася до 2,9% серед хворих, зареєстрованих в дні біля 1 лютого, коли спостерігалася найменша кількість нових випадків. В цілому нова хвиля характеризується більшою летальністю серед виявлених випадків і більш важким перебігом серед людей середнього віку, ніж спостерігалося восени", - йдеться в документі.
Як зазначається в огляді, надлишкова смертність у перші сім тижнів 2021 року на тлі числа смертей в 2015-2019 роках була недалеко від рівня випадкових відхилень. Перевищення рівня 2020 року становило близько 100-300 випадків на день.
"Це свідчить про необхідність розвитку більш детальних методів оцінки очікуваної смертності, що враховує зміну вікової структури населення, яку (зміна) викликала епідемія в Україні", - йдеться в документі.
Будь ласка, зачекайте...
Ковішілд - продукт ліцензійного виробництва. Це коли штам кілітин, обсолютно ідентичний штаму компанії ліцензіара (як правило він і надає той штам по ліцензійній угоді), який знаходиться в точно такому ж живильному середовищі (продають спец. компанії), і продукт виділяють на такому ж обладнанні, як у ліцензіара.
По суті є що заперечити?
"Данські органи охорони здоров'я пояснили рішення можливими побічними діями вакцини, зокрема повідомленнями про "важкі випадки утворення тромбів", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
При цьому видання підкреслює, що в той же час прямий взаємозв'язок щеплення і таких випадків досі не доведено.Джерело: https://censor.net/ua/n3252645"
Знову обломчик тобі, підстилка кацапська .
Таких улиц не было и при "прошлых" версиях вируса......
Что не вижу кипиша властей на счет сердечно-сосудистых ... Что власти что то предпринимают о сокращении смертности и заболеваемости ... ! Несмотря на то, чтотам смерность выше...
А почему !?
Наверно - на кипише от сердечно-сосудистом - та не заработаешь, как от кипиша от "короны"...!!!
Все помнят, как власти крутили сюжеты об очередях скорых у больниц... ?! Сейчас такого НЕТ СОВСЕМ !!! а КАК ЖЕ ТАК !? Ведь "коварный" короновирус стал еще "опасней" ?!
А всё обьясняется проще...- нужно запугивать людей, чтобы ими управлять ! Например для того, что бы побыстрому списать дерьмо вакцину - на которые вбухали гос.денюжки с откатом...!!!
ты ЭТО оспариваешь !?
Лікарі майже всі вже мають імунітет. Так як "познайомились" з вірусом під час другої хвилі.
Поки-що їм те щеплення не потрібне. Звідси і відмови.