Новая волна коронавируса оказалась более летальной для украинцев, - НАН Украины

Национальнкя академия наук Украины сообщила, что в стране наблюдается рост количества летальных случаев серех больных коронавирусом.

Об этом говорится в отчете рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, размещенном на сайте Национальной академии наук Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Наблюдаемая летальность приблизилась к 2,9% среди больных, зарегистрированных в дни вблизи 1 февраля, когда наблюдалось наименьшее количество новых случаев. В целом новая волна характеризуется большей летальностью среди выявленных случаев и более тяжелым течением среди людей среднего возраста, чем наблюдалось осенью", - говорится в документе.

Как отмечается в обзоре, избыточная смертность в первые семь недель 2021 года на фоне числа смертей в 2015-2019 годах была недалеко от уровня случайных отклонений. Превышение уровня 2020 года составило около 100-300 случаев в день.

"Это свидетельствует о необходимости развития более детальных методов оценки ожидаемой смертности, учитывая изменение возрастной структуры населения, которое (изменение) вызвала эпидемия в Украине",- говорится в документе.

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