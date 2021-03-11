Новая волна коронавируса оказалась более летальной для украинцев, - НАН Украины
Новости Цензор.НЕТ Общество
Национальнкя академия наук Украины сообщила, что в стране наблюдается рост количества летальных случаев серех больных коронавирусом.
Об этом говорится в отчете рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, размещенном на сайте Национальной академии наук Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Наблюдаемая летальность приблизилась к 2,9% среди больных, зарегистрированных в дни вблизи 1 февраля, когда наблюдалось наименьшее количество новых случаев. В целом новая волна характеризуется большей летальностью среди выявленных случаев и более тяжелым течением среди людей среднего возраста, чем наблюдалось осенью", - говорится в документе.
Как отмечается в обзоре, избыточная смертность в первые семь недель 2021 года на фоне числа смертей в 2015-2019 годах была недалеко от уровня случайных отклонений. Превышение уровня 2020 года составило около 100-300 случаев в день.
"Это свидетельствует о необходимости развития более детальных методов оценки ожидаемой смертности, учитывая изменение возрастной структуры населения, которое (изменение) вызвала эпидемия в Украине",- говорится в документе.
Пожалуйста, подождите...
Ковішілд - продукт ліцензійного виробництва. Це коли штам кілітин, обсолютно ідентичний штаму компанії ліцензіара (як правило він і надає той штам по ліцензійній угоді), який знаходиться в точно такому ж живильному середовищі (продають спец. компанії), і продукт виділяють на такому ж обладнанні, як у ліцензіара.
По суті є що заперечити?
"Данські органи охорони здоров'я пояснили рішення можливими побічними діями вакцини, зокрема повідомленнями про "важкі випадки утворення тромбів", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
При цьому видання підкреслює, що в той же час прямий взаємозв'язок щеплення і таких випадків досі не доведено.Джерело: https://censor.net/ua/n3252645"
Знову обломчик тобі, підстилка кацапська .
Таких улиц не было и при "прошлых" версиях вируса......
Что не вижу кипиша властей на счет сердечно-сосудистых ... Что власти что то предпринимают о сокращении смертности и заболеваемости ... ! Несмотря на то, чтотам смерность выше...
А почему !?
Наверно - на кипише от сердечно-сосудистом - та не заработаешь, как от кипиша от "короны"...!!!
Все помнят, как власти крутили сюжеты об очередях скорых у больниц... ?! Сейчас такого НЕТ СОВСЕМ !!! а КАК ЖЕ ТАК !? Ведь "коварный" короновирус стал еще "опасней" ?!
А всё обьясняется проще...- нужно запугивать людей, чтобы ими управлять ! Например для того, что бы побыстрому списать дерьмо вакцину - на которые вбухали гос.денюжки с откатом...!!!
ты ЭТО оспариваешь !?
Лікарі майже всі вже мають імунітет. Так як "познайомились" з вірусом під час другої хвилі.
Поки-що їм те щеплення не потрібне. Звідси і відмови.