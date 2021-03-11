УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9336 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 776 29
вибори (6145) Литвин (440) ректор (46) Університет (134)

На посаду ректора КНУ імені Тараса Шевченка претендують шість кандидатів, серед них ексспікер Ради Литвин

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На посаду ректора КНУ імені Тараса Шевченка претендують шість кандидатів, серед них ексспікер Ради Литвин

На посаду ректора КНУ імені Тараса Шевченка претендують шість кандидатів, серед них ексспікер Ради Литвин посаду ректора Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка претендують шість кандидатів.

"Вибори ректора Київського національного університету відбудуться в терміни, передбачені наказом Міністерства освіти і науки України №513-к від 29.12.2020 року - 17 березня 2021 року. У виборах візьмуть участь 4 139 виборців, серед яких 598 студентів і 23 курсанти, згідно з квотами представництва осіб, які мають право брати участь у виборах ректора", - йдеться в повідомленні університету, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідно до листа Міносвіти на посаду ректора КНУ імені Тараса Шевченка претендує 6 кандидатів.

Зокрема, кандидатом на посаду є: доктор психологічних наук, професор Сергій Болтовець, кандидат філософських наук, професор, діючий проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров, доктор геологічних наук, професор Сергій Вижва, доктор історичних наук, професор, колишній спікер Верховної Ради Володимир Литвин, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Олександр Рожко і доктор соціологічних наук, доцент Ірина Чудовська.

Нинішній в.о. ректора Леонід Губерський був призначений вперше на посаду ректора в 2008 році. 29 жовтня 2015 року він був призначений знову терміном на 5 років, і на даний момент його повноваження закінчилися.

Також читайте: Литвин, який голосував за "диктаторські закони 16 січня", висунув свою кандидатуру на пост ректора КНУ імені Тараса Шевченка. ДОКУМЕНТ

Як повідомлялося, в грудні 2020 року під другому турі виборів ректора КНУ імені Тараса Шевченка найбільшу кількість голосів набрав проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров, в той же час цих голосів не вистачило для перемоги і призначення ректором. У зв'язку з цим були призначені повторні вибори.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
О! Ще один Вовачка. Красівий мущіна, як казали дами бальзаківського віку і бігли голосувати за нього. Україні потрібен Литвин!
показати весь коментар
11.03.2021 12:31
+4
Ни физика, ни математика, одни пиз.....олы!
показати весь коментар
11.03.2021 12:35
+4
Литвина там только не хватало.
показати весь коментар
11.03.2021 12:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тю, дивна система - а що в 2 турі треба ще якийсь % голосів набрати? Я думав, що як на виборах президента - двоє кращих виходять в 2 тур і там переможець - той, хто набрав просту більшість голосів...
показати весь коментар
11.03.2021 12:27 Відповісти
а как по-вашему определяются двое лучших? не в количестве голосов?

вы школу-то начальную хоть закончили?
показати весь коментар
11.03.2021 13:06 Відповісти
Ви не зрозуміли - в 2 тур виходять два переможці першого і з них по ідеї мали б вибрати ректора. АЛЕ в моєму універі виявилось все не так - читайте уважно статтю: в декабре 2020 года во втором туре выборов ректора КНУ им. Т.Г.Шевченко наибольшее количество голосов набрал проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров, в то же время данных голосов не хватило для победы и назначения ректором.
Як у 2 турі може не вистачити голосів???
показати весь коментар
11.03.2021 13:17 Відповісти
Потому что, во втором туре,требуется набрать больше 50%.Теперь будет третий тур(и снова надо больше 50%);и так до бесконечности.Кто создал,такие условия выборов,это уже другой вопрос... .
показати весь коментар
11.03.2021 13:37 Відповісти
Мені цікаво, як тоді в третій тур потрапив Литвин, якого не було ні в 1 турі, ні, тим більше в 2?

Може під нього це все і виписали? Бо Литвин ще Юща просив назначити його ректором (коли ректорів ще назначали, а не вибирали), але Ющ молодець послав його...
До речі, Литвин - лише формально викладач КНУ, він тупо завжди забивав і не ходив читати лекції у нас на істфаку...
показати весь коментар
11.03.2021 13:40 Відповісти
Литвишка,на следующий день, разрешит путину припарковать свои танки на парковке этого универа на скромную плату.
показати весь коментар
11.03.2021 12:30 Відповісти
Цього "доктора" з його історією ще треба довго і довго лікувати.. Шаріков бл***.
показати весь коментар
11.03.2021 12:47 Відповісти
О! Ще один Вовачка. Красівий мущіна, як казали дами бальзаківського віку і бігли голосувати за нього. Україні потрібен Литвин!
показати весь коментар
11.03.2021 12:31 Відповісти
Циничненько.
показати весь коментар
11.03.2021 12:34 Відповісти
Ни физика, ни математика, одни пиз.....олы!
показати весь коментар
11.03.2021 12:35 Відповісти
КНУ - все-таки більше гуманітарний універ, хоча і має багато технічних та природничих факультетів... У КПІ от теж є факультет книговидання, але звідти ж не йдуть у ректори, бо це універ технічного спрямування!
показати весь коментар
11.03.2021 13:41 Відповісти
Где-то 50 на 50 по факультетам, но студентов - гуманитариев по крайней мере раньше было 30%!
показати весь коментар
11.03.2021 16:16 Відповісти
Я вчився в КНУ, гуманітаріїв там значно більше, ніж технарів, а на природничі факультети (біологія, географія) - постійно недобір!
показати весь коментар
11.03.2021 20:57 Відповісти
В каком году?
Какая география?
Ты на выставке бывал?
показати весь коментар
12.03.2021 10:01 Відповісти
Звичайно, там ж вступ вібувався...

І географія - не зовсім на виставці, там корпус трохи далі...
показати весь коментар
12.03.2021 10:12 Відповісти
Физфак, мехмат, радиофак, кибернетика - они все испарились?
показати весь коментар
12.03.2021 10:19 Відповісти
Я не кажу, що їх немає, я кажу, що на гуманітарних спеціальностях учиться БІЛЬШЕ студентів зараз! Раніше - було інакше, а зараз більше всього юристів, політологів, філологів, соціологів, журналістів і тд...
показати весь коментар
12.03.2021 10:31 Відповісти
У мене друг закінчив школу з трійками і легко поступив на географію в КНУ на бюджет, бо там недобір... На фізфаку, хімфаку - так само... Фізмат і кібернетика трохи краще, бо туди ІТ-шники
показати весь коментар
12.03.2021 10:34 Відповісти
Литвина там только не хватало.
показати весь коментар
11.03.2021 12:36 Відповісти
Що "доброго" кандидата на ректора пропонують, тільки що цей невіглас доброго зробив для України ,може в замовному вбивстві Гонгадзе разом з Кучмою тоді його місце в іншому закладі.
показати весь коментар
11.03.2021 12:46 Відповісти
18+Члени фракцій
показати весь коментар
11.03.2021 12:49 Відповісти
Висунутий член Литвин.)))
показати весь коментар
11.03.2021 12:56 Відповісти
у меня только 1 вопрос - ПОЧЕМУ ЭТОТ ПОДОНОК ЛИТВИН ДО СИХ ПОР НЕ СИДИТ ЗА ДЕЛО ГОНГАДЗЕ?


И ПОЧЕМУ НЕ СИДИТ ЕГО БРАТЕЛЬНИК - ПОГРАНИЧНИК, КОТОРЫЙ ВЕСНОЙ 14 ГОДА СДАЛ ГРАНИЦУ АРМИИ РФ И ПРОПУСКАЛ БОЕВИКОВ С ОРУЖИЕМ НА ДОНБАСС?
показати весь коментар
11.03.2021 13:08 Відповісти
Сейчас когда наша страна по колено в зеленой слизи - возможно все). Месяц назад Ректором НАУ избрали подонка и сепаратиста, ватника и сторонника януковича - Максима Слуцкого и ниче, никакой реакции.
Эта мразь после того как его выбросили из кресла Главы Соломенской РДА в г. Киеве 5 лет прятался, сидел у себя на даче. При зеленых слизняках, этот подонок по лдоговоренности и при поддержке ОП избрался ректором.
По-этому не удивлюсь, если Ректором КНУ им. Шевченко "выберут" одного из организаторов убийства Гонгадзе - подонка Литвина.
показати весь коментар
11.03.2021 13:12 Відповісти
Тю, я думав, що Бугрова вже вибрали. Гадаю, у другому турі, треба підтримувати саме Бугрова
показати весь коментар
11.03.2021 13:19 Відповісти
Так 2 тур вже був... Бугров набрав найбільше голосів, але, як виявилося, цього замало - за новими правилами КНУ треба набрати понад 50% голосів - тупа система!
показати весь коментар
11.03.2021 13:42 Відповісти
Я бы кугута и приспособленца, псевдо"ученого" даже до конкурса не допустил. Ректор легендарного университета им. Шевченко - Литвин - это позор нации и государству!
показати весь коментар
11.03.2021 13:31 Відповісти
Яка тільки бидляцька шваль не лізе в Універ.
показати весь коментар
11.03.2021 14:53 Відповісти
--- Я сподівався .що за здачу Криму / Харків. угоди.../ литвина .як мінімум. мали ощасливити посадою у теплому Криму на посаді ректора Севастопольського гуманітар...чи національн. університетів із квартирою в " ластівчиному гнізді " на Форосі !? Ну і прохіндєй... НЕ можу забути . як воно хвалилося ефірі спогадами про те .як за 1 руб. наймав ровесників односельчан / щоб не забруднити "корочки" / переносити його на спині від міжміської траси . до сільської батьківської хати ...Так ! Сьогодні у нього . як ніколи є такий шанс : очолити нашу націнальну гордість--національн. універ.--це ми / ЗЕ-зомбі--73 / надали йому такий шанс !!!
показати весь коментар
11.03.2021 15:46 Відповісти
 
 