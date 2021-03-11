Майже всі підписи на протоколі про перейменування "Партії Шарія" не є автентичними, - джерело

У правоохоронців є сумніви в автентичності підписів у протоколі про перейменування політичної партії "Партія Шарія".

Про це Цензор.НЕТ повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах.

"На Протоколі про перейменування "Партії Шарія" майже всі підписи не є автентичними", - розповів співрозмовник видання.

Нагадаємо, в 2019 році проросійський пропагандист Анатолій Шарій оголосив про створення партії шляхом перереєстрації партії "Об'єднана Україна", яка була зареєстрована в 2015 році адвокатом Анатолієм Жилою. В результаті партія була перейменована на "Партію Шарія".

Як повідомлялося, Мін'юст вимагає заборонити діяльність "Партії Шарія".

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Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).