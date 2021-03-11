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Новини Політика України
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Майже всі підписи на протоколі про перейменування "Партії Шарія" не є автентичними, - джерело

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Майже всі підписи на протоколі про перейменування

У правоохоронців є сумніви в автентичності підписів у протоколі про перейменування політичної партії "Партія Шарія".

Про це Цензор.НЕТ повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах.

"На Протоколі про перейменування "Партії Шарія" майже всі підписи не є автентичними", - розповів співрозмовник видання.

Нагадаємо, в 2019 році проросійський пропагандист Анатолій Шарій оголосив про створення партії шляхом перереєстрації партії "Об'єднана Україна", яка була зареєстрована в 2015 році адвокатом Анатолієм Жилою. В результаті партія була перейменована на "Партію Шарія".

Як повідомлялося, Мін'юст вимагає заборонити діяльність "Партії Шарія".

Також читайте: "Партія Шарія" перекладає відповідальність за незаконну діяльність на формально сторонніх осіб. Справа про заборону буде нелегкою, - Малюська

Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Автор: Анастасія Потіха
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Депутати Рівнеради вимагають заборонити проросійські партії

Сьогодні, 11 березня, під час сесії депутати Рівненської міської ради проголосували за заборону 5 політичних партій. Мова йде про такі партії: ОПЗЖ, "Партія Шарія", "Опозиційний блок", "Партія перемоги Пальчевського", партія "Наші".
Зокрема, 34 депутати проголосували за те, щоб підготувати відповідну законодавчу базу для цього.
У документі йдеться про те, що перелічені партії працюють в інтересах Росії.
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11.03.2021 13:02 Відповісти
знач нехай готують базу.
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11.03.2021 13:18 Відповісти
Майже всі підписи на протоколі про перейменування "Партії Шарія" не є автентичними, - джерело - Цензор.НЕТ 8527
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11.03.2021 13:20 Відповісти
Але для Малюськи це є велика проблема щоб закрити партію Шаріка!!! Для нього ще більша проблема коли жінка б"є його макогоном за малу зарплату!!!
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11.03.2021 16:15 Відповісти
Могут, когда хотят!..
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11.03.2021 17:16 Відповісти
У мене одне питання: в керівництві країни є хоч одна людина, яка б відстоювала інтереси України? Це просто нонсенс! У країні відкрито діють ворожі партії, телеканали, банки і т.п. І ВСІМ НАСРАТЬ!
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11.03.2021 19:05 Відповісти
 
 