Завтра в Києві відбудеться концерт з нагоди Дня Добровольця: приїду привітати побратимів, - командир роти ДУК "Правий сектор" Коцюбайло (Да Вінчі)
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
12 березня в Києві в кінотеатрі "Флоренція" відбудеться концерт з нагоди Дня Добровольця України.
Про це написав на своїй сторінці в фейсбуці командир 1-ї Окремої штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі), передає Цензор.НЕТ.
"Київ! Завтра приїду привітати побратимів із Днем добровольця! Буду радий бачити кожного! Приходьте! О 17:00, кінотеатр "Флоренція", - розповів Коцюбайло.
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показати весь коментар11.03.2021 17:08 Відповісти Мені подобається 0
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