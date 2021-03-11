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Завтра в Києві відбудеться концерт з нагоди Дня Добровольця: приїду привітати побратимів, - командир роти ДУК "Правий сектор" Коцюбайло (Да Вінчі)

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Завтра в Києві відбудеться концерт з нагоди Дня Добровольця: приїду привітати побратимів, - командир роти ДУК

12 березня в Києві в кінотеатрі "Флоренція" відбудеться концерт з нагоди Дня Добровольця України.

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуці командир 1-ї Окремої штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі), передає Цензор.НЕТ.

"Київ! Завтра приїду привітати побратимів із Днем добровольця! Буду радий бачити кожного! Приходьте! О 17:00, кінотеатр "Флоренція", - розповів Коцюбайло.

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Завтра в Києві відбудеться концерт з нагоди Дня Добровольця: приїду привітати побратимів, - командир роти ДУК Правий сектор Коцюбайло (Да Вінчі) 01
Завтра в Києві відбудеться концерт з нагоди Дня Добровольця: приїду привітати побратимів, - командир роти ДУК Правий сектор Коцюбайло (Да Вінчі) 02

Автор: Анастасія Потіха
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як отримуються позивні? воїн сам себе називає чи дають, як у індейцев, за якісь заслуги? Завтра в Києві відбудеться концерт з нагоди Дня Добровольця: приїду привітати побратимів, - командир роти ДУК "Правий сектор" Коцюбайло (Да Вінчі) - Цензор.НЕТ 9280
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11.03.2021 17:08 Відповісти
 
 