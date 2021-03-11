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На Вінниччині та Миколаївщині потрібно якомога швидше посилювати карантин, - KSE

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На Вінниччині та Миколаївщині потрібно якомога швидше посилювати карантин, - KSE

У Вінницькій і Миколаївській областях необхідно якомога швидше ввести карантинні обмеження на рівні "червоної" зони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив керівник центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"У Вінницькій і Миколаївській області необхідно, якомога швидше, вже на місцевому рівні впроваджувати посилені карантинні обмеження, які будуть порівнянні з "червоним" рівнем небезпеки і не очікувати поки національні індикатори зреагують, щоб не допустити колапсу медичної системи", - заявив Ганиченко.

За його словами, в Україні захворюваність щотижня продовжує рости на 20%, при цьому в "червоних" областях після введення локдаунів темпи поширення інфекції сповільнюються.

Також читайте: В Івано-Франківську важкі COVID-пацієнти по дві години очікують госпіталізації у швидких під лікарнею, - мер Марцінків

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
так у нас оказывается каждый второй экономист - прохфэсор медицинских наук и вирусолог вдобавок На Виннитчине и Николаевщине нужно как можно скорее ужесточать карантин, - KSE - Цензор.НЕТ 8585 ....
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11.03.2021 16:52
+2
На Виннитчине и Николаевщине нужно как можно скорее ужесточать карантин, - KSE - Цензор.НЕТ 192
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11.03.2021 16:43
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По всій країні треба негайно карантин. Принаймні всю освіту необхідно перевести на дистанційну форму навчання.
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11.03.2021 16:40 Відповісти
Вы допекли хуже горькой редьки.
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11.03.2021 16:40 Відповісти
На Виннитчине и Николаевщине нужно как можно скорее ужесточать карантин, - KSE - Цензор.НЕТ 192
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11.03.2021 16:43 Відповісти
так у нас оказывается каждый второй экономист - прохфэсор медицинских наук и вирусолог вдобавок На Виннитчине и Николаевщине нужно как можно скорее ужесточать карантин, - KSE - Цензор.НЕТ 8585 ....
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11.03.2021 16:52 Відповісти
Та да, вирусологов в рядах диванных войск развелось немеряно.
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11.03.2021 17:05 Відповісти
всякие клоуны из "около" медецинских контор свой рот открывают...- задолбали своим нытьем об "угрозе"!
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11.03.2021 18:02 Відповісти
А это ещё что за хвирма нагнетает бред
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11.03.2021 21:16 Відповісти
 
 