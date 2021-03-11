УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15330 відвідувачів онлайн
Новини Київські новиниСуспільство
9 169 72
майдан (755) революція (298) Євромайдан (912)

У Будинку профспілок на Майдані відкрили покерний клуб

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

У Будинку профспілок на Майдані відкрили покерний клуб

У будівлі, в якій під час Революції Гідності заживо згоріли люди, від сьогодні працює покерний клуб.

Про відкриття клубу спортивного покеру Full House повідомляється на його сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні сказано, що від сьогодні в Full House Khreschatyk стартують тестові турніри.

У Будинку профспілок на Майдані відкрили покерний клуб 01

Нагадаємо, про те, що в Будинку профспілок збираються відкрити покерний клуб, журналісти "Слідство.Info" повідомили 28 січня. За їхніми даними, у клубу є ознаки підпільного казино, де гратимуть на гроші. За даними розслідувачів, підвальне приміщення площею близько тисячі квадратів Федерація профспілок здала в оренду понад півтора року тому. Договір оренди розраховано на 10 років.

Читайте також: Постанова ВР показала, що влада розуміє важливість Революції Гідності, але жодної ідеалізації не потрібно в цьому випадку, - Дробович

Поява покерного клубу - не перший скандал навколо Будинку профспілок. Раніше тут намагалися відкривати заклади громадського харчування, що викликало протести активістів-майданівців.

У листопаді 2018 року Федерація профспілок (ФПУ), національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні і кілька комерційних компаній-інвесторів, які відновлювали Будинок профспілок, підписали меморандум, в якому домовилися не відкривати в ньому розважальних закладів.

Також читайте: Власник магазину про знищення графіті часів Євромайдану: "Не треба підносити трафаретне мистецтво в ранг творів! Це типовий стріт-арт". ВІДЕО+ФОТО

Дискусії про те, яким має бути один із символів протесту після трагічних подій 18-20 лютого 2014 року на площі Незалежності, тривають досі.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+34
Чергове дно пробито...
показати весь коментар
11.03.2021 16:44
+30
В Доме профсоюзов на Майдане открыли покерный клуб - Цензор.НЕТ 4823
показати весь коментар
11.03.2021 16:48
+17
Прекрасный символ зелёной власти
показати весь коментар
11.03.2021 16:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергове дно пробито...
показати весь коментар
11.03.2021 16:44 Відповісти
В Доме профсоюзов на Майдане открыли покерный клуб - Цензор.НЕТ 4823
показати весь коментар
11.03.2021 16:48 Відповісти
Прекрасный символ зелёной власти
показати весь коментар
11.03.2021 16:45 Відповісти
_С зелёными рашистами всё совершенно ясно, и то уже давно как. А кому до этого не дошло - не дойдёт и после этой новости.
показати весь коментар
11.03.2021 16:49 Відповісти
С каких пор Кличко стал "зеленой властью"?Или ото абы погавкать?
показати весь коментар
11.03.2021 22:35 Відповісти
В Доме профсоюзов на Майдане открыли покерный клуб - Цензор.НЕТ 1285
показати весь коментар
11.03.2021 16:46 Відповісти
В Доме профсоюзов на Майдане открыли покерный клуб

Символично: рискнули и проиграли. Хотя, правда, несколько человек и выиграло. В Доме профсоюзов на Майдане открыли покерный клуб - Цензор.НЕТ 9461
показати весь коментар
11.03.2021 16:47 Відповісти
Они вовремя блефанули.
показати весь коментар
11.03.2021 16:50 Відповісти
Щож ми за люди такі?
показати весь коментар
11.03.2021 16:48 Відповісти
вот так все- народ гибнет, злодюги воруют, так может уже пусть владельцы покерных клубов идут в ато?на хрена гибнуть?
показати весь коментар
11.03.2021 16:48 Відповісти
6-Max? Для гриндеров это конечно отличная новость!
показати весь коментар
11.03.2021 16:48 Відповісти
Це вже не дно пробите, це вже яму викопали...
показати весь коментар
11.03.2021 16:49 Відповісти
яму то выкопали, но в нее уже начинают набрасывать
показати весь коментар
11.03.2021 20:13 Відповісти
Давно пора в ОП открыть шаурмячную.
показати весь коментар
11.03.2021 16:49 Відповісти
Ваш ход, зебилоиды.
показати весь коментар
11.03.2021 16:52 Відповісти
Якою мірою виміряєте-такою виміряють вам...
показати весь коментар
11.03.2021 16:54 Відповісти
Отак. Малазійці карти шпуляють де гинули українці.
показати весь коментар
11.03.2021 16:55 Відповісти
Точніше маланці?0
показати весь коментар
11.03.2021 18:13 Відповісти
хочу еще рулетку
показати весь коментар
11.03.2021 17:03 Відповісти
Історія нас за це покарає!
показати весь коментар
11.03.2021 17:05 Відповісти
ну наконец то. а я все ломал голову - кто же заплатил первый налог как игорное заведение.
показати весь коментар
11.03.2021 17:08 Відповісти
о, сколько чистоплюев и кремлеботов, ты смотри.
показати весь коментар
11.03.2021 17:23 Відповісти
А чего? Может еще стрипбар?
показати весь коментар
11.03.2021 17:24 Відповісти
или тир
показати весь коментар
11.03.2021 20:01 Відповісти
Стрипбар "Хто не скаче, той москаль" У Будинку профспілок на Майдані відкрили покерний клуб - Цензор.НЕТ 1485
показати весь коментар
11.03.2021 20:17 Відповісти
Кто зает, казино хорошо горят? У Будинку профспілок на Майдані відкрили покерний клуб - Цензор.НЕТ 4779
показати весь коментар
11.03.2021 17:39 Відповісти
Наши цели ясны, задачи определены! За работу, товарищи!" - Никита Сергеевич Хрущёв.
показати весь коментар
11.03.2021 17:51 Відповісти
Ганьба.
показати весь коментар
11.03.2021 17:52 Відповісти
Нинішня влада впровадили гральний бізнес в Україні який рекламують Зеленський Саакашвілі 95квартал г+г і інша голозада аудиторія, тому гульки на кістках вже не дивують.
показати весь коментар
11.03.2021 17:53 Відповісти
Ніде в світі євреї так не жирують, як в Україні.
показати весь коментар
11.03.2021 18:14 Відповісти
круто!
показати весь коментар
11.03.2021 18:18 Відповісти
А давайте в Доме профсоюзов в Одессе откроем "Гриль-бар"..
показати весь коментар
11.03.2021 18:18 Відповісти
не понимаю, возмущения в комментариях. то что там сгорели люди, то от этого дом должен пустовать в самом центре города??? вы на приколе??? и я был за Майдан и топил за него ежедневно, но то, что в доме сгорели люди и это значит, что он пустовать должен, то этого я не понимаю! я Киевлянин и я за то, чтобы город был красивый и в нем было круто! я не хочу, чтобы из центра города кладбище какое-то мрачное делали. на Майдане много людей погибло и считаю, что нужно их память почтить музеем. А город должен продолжать жить и развиваться!
показати весь коментар
11.03.2021 18:33 Відповісти
Так, на території України за її історію, мабуть, немає такого місця, яке б кров'ю не полите було.то що, тоді всюди наставити пам'ятних хрестів і скорботи?
показати весь коментар
11.03.2021 19:09 Відповісти
нет, нужно было под 0 снести здание и построить новое, чтобы не было стен с людской копотью
показати весь коментар
11.03.2021 19:15 Відповісти
А надо открыть чпокерный дом. Для ускорения понимания социально-политического расклада, не через голову так через зад.
показати весь коментар
11.03.2021 19:44 Відповісти
Главное что бы чудотворец Дядя Джо побыстрее выздоровел и тогда мы скоро перестанем читать такие бредовые новости.
показати весь коментар
11.03.2021 19:49 Відповісти
Думаю чудотворца Джо скоро сменит кудесница Камала.
показати весь коментар
11.03.2021 20:00 Відповісти
Не хрена, должен жить , как минимум пока Осел не сдохнет от передоза.
показати весь коментар
11.03.2021 20:32 Відповісти
Жить-то будет, но 25 поправка рулит
показати весь коментар
11.03.2021 20:42 Відповісти
Да ладно , Буш младший в разы тупее был и не чего до дембеля без проблем дотянул , там главное его свита.
показати весь коментар
11.03.2021 20:47 Відповісти
Спорим на пол-копейки?) У Будинку профспілок на Майдані відкрили покерний клуб - Цензор.НЕТ 8108
показати весь коментар
11.03.2021 21:25 Відповісти
Ну ... символично, не?
Кто-то кладет жизнь, а кто-то тасует карты)
показати весь коментар
11.03.2021 19:56 Відповісти
Ось і все, що згадається з таймінгу Зе.
показати весь коментар
11.03.2021 20:03 Відповісти
Покерний клуб "Ціна перемоги" У Будинку профспілок на Майдані відкрили покерний клуб - Цензор.НЕТ 4409
показати весь коментар
11.03.2021 20:11 Відповісти
Какая разніца ...вона тепер скрізь.
показати весь коментар
11.03.2021 20:23 Відповісти
..бордель, походу, не разрешили и безродные зебилы "сошлись посередине" (цЫтаты великих льудей)
показати весь коментар
11.03.2021 20:35 Відповісти
А в Одессе слабо открыть в доме профсоюзов? Уважаемая сепарня не повзолит?
показати весь коментар
11.03.2021 21:04 Відповісти
Не погано би було перевірити орендарів. Знаю одного такого з ідеями розвитку покеру в країні. Наче і на Майдані був, і прапор Правого сектору на стіні висить, а агресії російської на Сході не вбачає, громадянська війна і все таке, приниження кацапів вважає за особисту образу, навіть фейкове запрошення гурту Казка до Московії на вручення премії "лярв продажних" (дякую тобі Боже, що у гурту Казка є мозок) важав за показовий доказ, що москалі не вороги українцям. Всі інші наративи москальські перераховувати не буду, скажу одне - людина ця має частково російське походження. А от колишніми вони ніколи не бувають, тому повторю - непогано було би перевірити тих орендарів.
показати весь коментар
11.03.2021 21:06 Відповісти
Немедленно перенести в одесский...заоодно и публичный дом организовать вместо сгоревшего борделя Черного
показати весь коментар
11.03.2021 21:07 Відповісти
ОПЯТЬ СПАЛЯТ !)
показати весь коментар
12.03.2021 01:16 Відповісти
 
 