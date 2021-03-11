У Будинку профспілок на Майдані відкрили покерний клуб

У будівлі, в якій під час Революції Гідності заживо згоріли люди, від сьогодні працює покерний клуб.

Про відкриття клубу спортивного покеру Full House повідомляється на його сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні сказано, що від сьогодні в Full House Khreschatyk стартують тестові турніри.

Нагадаємо, про те, що в Будинку профспілок збираються відкрити покерний клуб, журналісти "Слідство.Info" повідомили 28 січня. За їхніми даними, у клубу є ознаки підпільного казино, де гратимуть на гроші. За даними розслідувачів, підвальне приміщення площею близько тисячі квадратів Федерація профспілок здала в оренду понад півтора року тому. Договір оренди розраховано на 10 років.

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Поява покерного клубу - не перший скандал навколо Будинку профспілок. Раніше тут намагалися відкривати заклади громадського харчування, що викликало протести активістів-майданівців.

У листопаді 2018 року Федерація профспілок (ФПУ), національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні і кілька комерційних компаній-інвесторів, які відновлювали Будинок профспілок, підписали меморандум, в якому домовилися не відкривати в ньому розважальних закладів.

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Дискусії про те, яким має бути один із символів протесту після трагічних подій 18-20 лютого 2014 року на площі Незалежності, тривають досі.