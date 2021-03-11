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В Доме профсоюзов на Майдане открыли покерный клуб

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В Доме профсоюзов на Майдане открыли покерный клуб

В здании, в котором во время Революции Достоинства заживо сгорели люди, с сегодняшнего дня работает покерный клуб.

Об открытии клуб спортивного покера Full House сообщается на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении сказано, что с сегодняшнего дня в Full House Khreschatyk стартуют тестовые турниры.

В Доме профсоюзов на Майдане открыли покерный клуб 01

Напомним, о том, что в Доме профсоюзов собираются открыть покерный клуб, журналисты "Слідство.Info" сообщили 28 января. По их данным, у клуба есть признаки подпольного казино, где будут играть на деньги. По данным расследователей, подвальное помещение площадью около тысячи квадратов Федерация профсоюзов сдала в аренду более полутора лет назад. Договор аренды рассчитан на 10 лет.

Читайте на Цензор.НЕТ: ВР признала Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления Украины. ОПЗЖ и "слуга народа" Бужанский голосовали против

Появление покерного клуба - не первый скандал вокруг Дома профсоюзов. Ранее здесь пытались открывать заведения общепита, что вызвало протесты активистов-майдановцев.

В ноябре 2018 года Федерация профсоюзов (ФПУ), национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни и несколько коммерческих компаний-инвесторов, которые восстанавливали Дом профсоюзов, подписали меморандум, в котором договорились не открывать в нем развлекательных заведений.

Также на Цензор.НЕТ: Постановление ВР показало, что власть понимает важность Революции Достоинства, но никакой идеализации не нужно в этом случае, - Дробович

Дискуссии о том, каким должен быть один из символов протеста после трагических событий 18-20 февраля 2014 году на площади Независимости, продолжаются до сих пор.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+34
Чергове дно пробито...
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11.03.2021 16:44
+30
В Доме профсоюзов на Майдане открыли покерный клуб - Цензор.НЕТ 4823
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11.03.2021 16:48
+17
Прекрасный символ зелёной власти
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11.03.2021 16:45
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Чергове дно пробито...
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11.03.2021 16:44 Ответить
В Доме профсоюзов на Майдане открыли покерный клуб - Цензор.НЕТ 4823
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11.03.2021 16:48 Ответить
Прекрасный символ зелёной власти
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11.03.2021 16:45 Ответить
_С зелёными рашистами всё совершенно ясно, и то уже давно как. А кому до этого не дошло - не дойдёт и после этой новости.
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11.03.2021 16:49 Ответить
С каких пор Кличко стал "зеленой властью"?Или ото абы погавкать?
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11.03.2021 22:35 Ответить
В Доме профсоюзов на Майдане открыли покерный клуб - Цензор.НЕТ 1285
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11.03.2021 16:46 Ответить
В Доме профсоюзов на Майдане открыли покерный клуб

Символично: рискнули и проиграли. Хотя, правда, несколько человек и выиграло. В Доме профсоюзов на Майдане открыли покерный клуб - Цензор.НЕТ 9461
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11.03.2021 16:47 Ответить
Они вовремя блефанули.
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11.03.2021 16:50 Ответить
Щож ми за люди такі?
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11.03.2021 16:48 Ответить
вот так все- народ гибнет, злодюги воруют, так может уже пусть владельцы покерных клубов идут в ато?на хрена гибнуть?
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11.03.2021 16:48 Ответить
6-Max? Для гриндеров это конечно отличная новость!
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11.03.2021 16:48 Ответить
Це вже не дно пробите, це вже яму викопали...
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11.03.2021 16:49 Ответить
яму то выкопали, но в нее уже начинают набрасывать
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11.03.2021 20:13 Ответить
Давно пора в ОП открыть шаурмячную.
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11.03.2021 16:49 Ответить
Ваш ход, зебилоиды.
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11.03.2021 16:52 Ответить
Якою мірою виміряєте-такою виміряють вам...
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11.03.2021 16:54 Ответить
Отак. Малазійці карти шпуляють де гинули українці.
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11.03.2021 16:55 Ответить
Точніше маланці?0
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11.03.2021 18:13 Ответить
хочу еще рулетку
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11.03.2021 17:03 Ответить
Історія нас за це покарає!
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11.03.2021 17:05 Ответить
ну наконец то. а я все ломал голову - кто же заплатил первый налог как игорное заведение.
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11.03.2021 17:08 Ответить
о, сколько чистоплюев и кремлеботов, ты смотри.
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11.03.2021 17:23 Ответить
А чего? Может еще стрипбар?
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11.03.2021 17:24 Ответить
или тир
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11.03.2021 20:01 Ответить
Стрипбар "Хто не скаче, той москаль" У Будинку профспілок на Майдані відкрили покерний клуб - Цензор.НЕТ 1485
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11.03.2021 20:17 Ответить
Кто зает, казино хорошо горят? У Будинку профспілок на Майдані відкрили покерний клуб - Цензор.НЕТ 4779
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11.03.2021 17:39 Ответить
Наши цели ясны, задачи определены! За работу, товарищи!" - Никита Сергеевич Хрущёв.
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11.03.2021 17:51 Ответить
Ганьба.
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11.03.2021 17:52 Ответить
Нинішня влада впровадили гральний бізнес в Україні який рекламують Зеленський Саакашвілі 95квартал г+г і інша голозада аудиторія, тому гульки на кістках вже не дивують.
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11.03.2021 17:53 Ответить
Ніде в світі євреї так не жирують, як в Україні.
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11.03.2021 18:14 Ответить
круто!
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11.03.2021 18:18 Ответить
А давайте в Доме профсоюзов в Одессе откроем "Гриль-бар"..
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11.03.2021 18:18 Ответить
не понимаю, возмущения в комментариях. то что там сгорели люди, то от этого дом должен пустовать в самом центре города??? вы на приколе??? и я был за Майдан и топил за него ежедневно, но то, что в доме сгорели люди и это значит, что он пустовать должен, то этого я не понимаю! я Киевлянин и я за то, чтобы город был красивый и в нем было круто! я не хочу, чтобы из центра города кладбище какое-то мрачное делали. на Майдане много людей погибло и считаю, что нужно их память почтить музеем. А город должен продолжать жить и развиваться!
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11.03.2021 18:33 Ответить
Так, на території України за її історію, мабуть, немає такого місця, яке б кров'ю не полите було.то що, тоді всюди наставити пам'ятних хрестів і скорботи?
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11.03.2021 19:09 Ответить
нет, нужно было под 0 снести здание и построить новое, чтобы не было стен с людской копотью
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11.03.2021 19:15 Ответить
А надо открыть чпокерный дом. Для ускорения понимания социально-политического расклада, не через голову так через зад.
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11.03.2021 19:44 Ответить
Главное что бы чудотворец Дядя Джо побыстрее выздоровел и тогда мы скоро перестанем читать такие бредовые новости.
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11.03.2021 19:49 Ответить
Думаю чудотворца Джо скоро сменит кудесница Камала.
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11.03.2021 20:00 Ответить
Не хрена, должен жить , как минимум пока Осел не сдохнет от передоза.
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11.03.2021 20:32 Ответить
Жить-то будет, но 25 поправка рулит
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11.03.2021 20:42 Ответить
Да ладно , Буш младший в разы тупее был и не чего до дембеля без проблем дотянул , там главное его свита.
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11.03.2021 20:47 Ответить
Спорим на пол-копейки?) У Будинку профспілок на Майдані відкрили покерний клуб - Цензор.НЕТ 8108
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11.03.2021 21:25 Ответить
Ну ... символично, не?
Кто-то кладет жизнь, а кто-то тасует карты)
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11.03.2021 19:56 Ответить
Ось і все, що згадається з таймінгу Зе.
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11.03.2021 20:03 Ответить
Покерний клуб "Ціна перемоги" У Будинку профспілок на Майдані відкрили покерний клуб - Цензор.НЕТ 4409
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11.03.2021 20:11 Ответить
Какая разніца ...вона тепер скрізь.
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11.03.2021 20:23 Ответить
..бордель, походу, не разрешили и безродные зебилы "сошлись посередине" (цЫтаты великих льудей)
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11.03.2021 20:35 Ответить
А в Одессе слабо открыть в доме профсоюзов? Уважаемая сепарня не повзолит?
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11.03.2021 21:04 Ответить
Не погано би було перевірити орендарів. Знаю одного такого з ідеями розвитку покеру в країні. Наче і на Майдані був, і прапор Правого сектору на стіні висить, а агресії російської на Сході не вбачає, громадянська війна і все таке, приниження кацапів вважає за особисту образу, навіть фейкове запрошення гурту Казка до Московії на вручення премії "лярв продажних" (дякую тобі Боже, що у гурту Казка є мозок) важав за показовий доказ, що москалі не вороги українцям. Всі інші наративи москальські перераховувати не буду, скажу одне - людина ця має частково російське походження. А от колишніми вони ніколи не бувають, тому повторю - непогано було би перевірити тих орендарів.
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11.03.2021 21:06 Ответить
Немедленно перенести в одесский...заоодно и публичный дом организовать вместо сгоревшего борделя Черного
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11.03.2021 21:07 Ответить
ОПЯТЬ СПАЛЯТ !)
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12.03.2021 01:16 Ответить
 
 