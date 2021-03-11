В Доме профсоюзов на Майдане открыли покерный клуб

В здании, в котором во время Революции Достоинства заживо сгорели люди, с сегодняшнего дня работает покерный клуб.

Об открытии клуб спортивного покера Full House сообщается на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении сказано, что с сегодняшнего дня в Full House Khreschatyk стартуют тестовые турниры.

Напомним, о том, что в Доме профсоюзов собираются открыть покерный клуб, журналисты "Слідство.Info" сообщили 28 января. По их данным, у клуба есть признаки подпольного казино, где будут играть на деньги. По данным расследователей, подвальное помещение площадью около тысячи квадратов Федерация профсоюзов сдала в аренду более полутора лет назад. Договор аренды рассчитан на 10 лет.

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Появление покерного клуба - не первый скандал вокруг Дома профсоюзов. Ранее здесь пытались открывать заведения общепита, что вызвало протесты активистов-майдановцев.

В ноябре 2018 года Федерация профсоюзов (ФПУ), национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни и несколько коммерческих компаний-инвесторов, которые восстанавливали Дом профсоюзов, подписали меморандум, в котором договорились не открывать в нем развлекательных заведений.

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Дискуссии о том, каким должен быть один из символов протеста после трагических событий 18-20 февраля 2014 году на площади Независимости, продолжаются до сих пор.