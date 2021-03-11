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СБУ підтверджує спецоперацію на об'єктах Glusco: Задокументовано масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів і ухилення від сплати податків на 240 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Економіка Події

СБУ підтверджує спецоперацію на об'єктах Glusco: Задокументовано масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів і ухилення від сплати податків на 240 млн грн

СБУ виявила масштабну махінацію з "тіньовою" реалізацією неякісних нафтопродуктів. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Порушено кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом),

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків),

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),

ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).

Також читайте: СБУ і податкова проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі АЗС Glusco. Часом доходить до рукопашної, - ЗМІ (оновлено)

У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановлено, що у такий спосіб організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету чим завдали збитків у великих розмірах.

На теперішній час проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення.

"Заходи здійснюються за участю працівників Державної фіскальної служби, Держпраці та Держпродспоживслужби, спрямовані на подальший збір доказів і відомостей, що стосуються обставин вчинених кримінальних правопорушень. Досудове розслідування триває та здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Додаткові деталі буде повідомлено згодом", - відзначили в СБУ.

СБУ офіційно не вказує, про яку мережу АЗС йдеться. Однак сьогодні Цензор.НЕТ писав про те, що СБУ і податкова проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі АЗС Glusco.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
АЗС Glusco.- собственность Мертветчука ,
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11.03.2021 16:58
+11
Где-то щимануло и у яйцях пятого. При семилетней агрессии параши кто-то при ком-то стал королевой бензоколонки... Марина, тормозок прийдется самой собирать...
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11.03.2021 18:02
+7
Скрізь де ростуть рога росії, потрібно вичищати.
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11.03.2021 18:53
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Оце метеори!!! За декілька годин вже й визначили й задокументували 240 млн гривень!!!!!
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11.03.2021 16:57 Відповісти
Че что жалко заправки кума *****?
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11.03.2021 20:27 Відповісти
Про те що ці падлюки замість солярки продають "бодягу" мій автомобіль мені відразу після єдиної вимушеної заправки сказав!
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11.03.2021 16:58 Відповісти
бодяга не матюк а термін. Більше тогго, чистої солярки, якуб не розбовляли та не піднімали цетан - нема, на заправках.
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12.03.2021 00:06 Відповісти
АЗС Glusco.- собственность Мертветчука ,
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11.03.2021 16:58 Відповісти
Ахахаха! Клоуны! СБУ подтверждает спецоперацию на объектах Glusco: Задокументированы масштабная схема реализации некачественных нефтепродуктов и уклонение от уплаты налогов на 240 млн грн - Цензор.НЕТ 6042
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11.03.2021 16:59 Відповісти
Мертвечук бессмертен и неприкасаем? будет арест ли
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11.03.2021 17:01 Відповісти
Заправника точно посадять.😏
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11.03.2021 17:15 Відповісти
ишты...удумал создавать конкуренцию игорьвалеричу..
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11.03.2021 17:01 Відповісти
Вот не нравицца мне эта сеть и всё тут!!! Наверно потому что первую их заправку увидел на проспекте Глушкова и несколько удивился - ого, заправки по месту расположения называют. Ан нет. СБУ подтверждает спецоперацию на объектах Glusco: Задокументированы масштабная схема реализации некачественных нефтепродуктов и уклонение от уплаты налогов на 240 млн грн - Цензор.НЕТ 797

ЗЫ: кстате возле Первомайска Николаевской есть такие - под названиями сёл рядом шифруюцца. 10 лет у них не заправляюся - редкое гогно и большой недолив.
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11.03.2021 17:03 Відповісти
казалось бы, глуско нужно нахрен закрыть. но нет, вангую, что завтра они продолжат работу. это будет иллюстрация того, есть ли яйца у зе
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11.03.2021 21:42 Відповісти
шото маловато 240 млн, шукайте краще, там файна бездонна корова.
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11.03.2021 17:03 Відповісти
Где ещё так можно, срать на государство со всех каналов и ещё не платить налоги, в той же рашке он бы уже давно срок мотал
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11.03.2021 17:08 Відповісти
Знайшли на кого рівнятися.
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11.03.2021 20:58 Відповісти
Ровняться? Не дай бог, привожу исключительно как пример для любителей русского мира
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11.03.2021 21:05 Відповісти
не факт, міг би бути другом Путі.
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12.03.2021 00:07 Відповісти
у меня во дворе выкупили АЗС, и смотрю вывеску меняют на глуско. А еще и медведчука оказывается СБУ підтверджує спецоперацію на об'єктах Glusco: Задокументовано масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів і ухилення від сплати податків на 240 млн грн - Цензор.НЕТ 8752
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11.03.2021 17:29 Відповісти
Где-то щимануло и у яйцях пятого. При семилетней агрессии параши кто-то при ком-то стал королевой бензоколонки... Марина, тормозок прийдется самой собирать...
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11.03.2021 18:02 Відповісти
аби півшостому не щимануло)
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11.03.2021 21:16 Відповісти
зря что ли он суды рехформировал, нихрена у него не щимит
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12.03.2021 02:57 Відповісти
И шо? И где Мертвечук в тюряге? Очередная клоунская ЗЕ-показуха.
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11.03.2021 18:07 Відповісти
Не купую у парашників.
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11.03.2021 18:10 Відповісти
похоже скоро к свыночолому компаньону мертвечука придут
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11.03.2021 18:10 Відповісти
ранее эта сеть АЗС звалась Укртатнафта.
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11.03.2021 18:28 Відповісти
ТНК, старик. Укртатнафта - под Беней.
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11.03.2021 19:16 Відповісти
Скрізь де ростуть рога росії, потрібно вичищати.
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11.03.2021 18:53 Відповісти
год тому заправил там 20л ДТ...на сл.день вырезали сажевик
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11.03.2021 20:29 Відповісти
цетан занижений мабуть був.
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12.03.2021 00:09 Відповісти
Glusco - шмурдяк. Родич заправився, двигун здох. В той день ще 30 авто здохло, хто заправлявся. Відремонтували за рахунок контори, але нікчемно.
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11.03.2021 20:31 Відповісти
Все баним АЗС Glusco, благо, что есть альтернатива
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11.03.2021 21:21 Відповісти
ДП «Глуско» є дочірньою компанією швейцарської Glusco Energy S.A. (Швейцарія), яка, у свою чергу, входить до групи Proton Energy Group S.A. Співвласником останньої офіційно є Нісан Мойсеєв. Однак, багато журналістів і ЗМІ фактичним власником компанії називають Віктора Медведчука
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11.03.2021 21:41 Відповісти
Вот это воруют так воруют, а моя тетка несет последние копейки, боится коммуналку вовремя не заплатить и от субсидии отказывается, чтобы потом не заставили платить штраф что она подпольная олигарша СБУ підтверджує спецоперацію на об'єктах Glusco: Задокументовано масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів і ухилення від сплати податків на 240 млн грн - Цензор.НЕТ 5224
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11.03.2021 22:13 Відповісти
Найдорожча заправка - айзеровський сокар (бензин середньої гавняності).
Найкраща по якості - шелл. Боюся тепер просяде якість, бо щось вони почали демпінг.
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11.03.2021 23:37 Відповісти
ні на одній заправці нема такого параметра в сертифікаті як калорійність.
(можна опосередковано, по іншим параметрам оцінити, якщо Ви нафтохімік, та й то приблизно)
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12.03.2021 00:12 Відповісти
когда медведчука посадят на НАРЫ?? он же спонсор ДНР. Это же статья терроризм.
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12.03.2021 01:54 Відповісти
кто посадит ? наши суды ?
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12.03.2021 03:01 Відповісти
 
 