СБУ підтверджує спецоперацію на об'єктах Glusco: Задокументовано масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів і ухилення від сплати податків на 240 млн грн
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СБУ виявила масштабну махінацію з "тіньовою" реалізацією неякісних нафтопродуктів. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Порушено кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу:
ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом),
ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків),
ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),
ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).
У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановлено, що у такий спосіб організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету чим завдали збитків у великих розмірах.
На теперішній час проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення.
"Заходи здійснюються за участю працівників Державної фіскальної служби, Держпраці та Держпродспоживслужби, спрямовані на подальший збір доказів і відомостей, що стосуються обставин вчинених кримінальних правопорушень. Досудове розслідування триває та здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Додаткові деталі буде повідомлено згодом", - відзначили в СБУ.
СБУ офіційно не вказує, про яку мережу АЗС йдеться. Однак сьогодні Цензор.НЕТ писав про те, що СБУ і податкова проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі АЗС Glusco.
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ЗЫ: кстате возле Первомайска Николаевской есть такие - под названиями сёл рядом шифруюцца. 10 лет у них не заправляюся - редкое гогно и большой недолив.
Найкраща по якості - шелл. Боюся тепер просяде якість, бо щось вони почали демпінг.
(можна опосередковано, по іншим параметрам оцінити, якщо Ви нафтохімік, та й то приблизно)