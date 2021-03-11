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СБУ подтверждает спецоперацию на объектах Glusco: Задокументированы масштабная схема реализации некачественных нефтепродуктов и уклонение от уплаты налогов на 240 млн грн

Новости Цензор.НЕТ Экономика Происшествия

СБУ подтверждает спецоперацию на объектах Glusco: Задокументированы масштабная схема реализации некачественных нефтепродуктов и уклонение от уплаты налогов на 240 млн грн

СБУ выявила масштабную махинацию с "теневой" реализацией некачественных нефтепродуктов. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, возбуждено уголовное производство по статьям Уголовного кодекса: 

. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем),

▪️ ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов),

▪️ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),

▪️ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли ущерб в крупных размерах.

В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских суднах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.

"Мероприятия осуществляются при участии работников Государственной фискальной службы, Гоструда и Госпродпотребслужбы. Они направлены на дальнейший сбор доказательств и сведений, касающихся обстоятельств совершенных уголовных преступлений. Досудебное расследование продолжается и осуществляется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Дополнительные детали будут представлены позже", - отметили в СБУ.

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СБУ официально не указывает, о какой сети АЗС идет речь. Одн СБУ и налоговая проводят масштабнако сегодня Цензор.НЕТ писал о том, что СБУ и налоговая проводят масштабную спецоперацию на объектах сети АЗС Glusco.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
АЗС Glusco.- собственность Мертветчука ,
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11.03.2021 16:58
+11
Где-то щимануло и у яйцях пятого. При семилетней агрессии параши кто-то при ком-то стал королевой бензоколонки... Марина, тормозок прийдется самой собирать...
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11.03.2021 18:02
+7
Скрізь де ростуть рога росії, потрібно вичищати.
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11.03.2021 18:53
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Оце метеори!!! За декілька годин вже й визначили й задокументували 240 млн гривень!!!!!
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11.03.2021 16:57 Ответить
Че что жалко заправки кума *****?
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11.03.2021 20:27 Ответить
Про те що ці падлюки замість солярки продають "бодягу" мій автомобіль мені відразу після єдиної вимушеної заправки сказав!
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11.03.2021 16:58 Ответить
бодяга не матюк а термін. Більше тогго, чистої солярки, якуб не розбовляли та не піднімали цетан - нема, на заправках.
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12.03.2021 00:06 Ответить
АЗС Glusco.- собственность Мертветчука ,
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11.03.2021 16:58 Ответить
Ахахаха! Клоуны! СБУ подтверждает спецоперацию на объектах Glusco: Задокументированы масштабная схема реализации некачественных нефтепродуктов и уклонение от уплаты налогов на 240 млн грн - Цензор.НЕТ 6042
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11.03.2021 16:59 Ответить
Мертвечук бессмертен и неприкасаем? будет арест ли
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11.03.2021 17:01 Ответить
Заправника точно посадять.😏
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11.03.2021 17:15 Ответить
ишты...удумал создавать конкуренцию игорьвалеричу..
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11.03.2021 17:01 Ответить
Вот не нравицца мне эта сеть и всё тут!!! Наверно потому что первую их заправку увидел на проспекте Глушкова и несколько удивился - ого, заправки по месту расположения называют. Ан нет. СБУ подтверждает спецоперацию на объектах Glusco: Задокументированы масштабная схема реализации некачественных нефтепродуктов и уклонение от уплаты налогов на 240 млн грн - Цензор.НЕТ 797

ЗЫ: кстате возле Первомайска Николаевской есть такие - под названиями сёл рядом шифруюцца. 10 лет у них не заправляюся - редкое гогно и большой недолив.
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11.03.2021 17:03 Ответить
казалось бы, глуско нужно нахрен закрыть. но нет, вангую, что завтра они продолжат работу. это будет иллюстрация того, есть ли яйца у зе
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11.03.2021 21:42 Ответить
шото маловато 240 млн, шукайте краще, там файна бездонна корова.
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11.03.2021 17:03 Ответить
Где ещё так можно, срать на государство со всех каналов и ещё не платить налоги, в той же рашке он бы уже давно срок мотал
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11.03.2021 17:08 Ответить
Знайшли на кого рівнятися.
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11.03.2021 20:58 Ответить
Ровняться? Не дай бог, привожу исключительно как пример для любителей русского мира
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11.03.2021 21:05 Ответить
не факт, міг би бути другом Путі.
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12.03.2021 00:07 Ответить
у меня во дворе выкупили АЗС, и смотрю вывеску меняют на глуско. А еще и медведчука оказывается СБУ підтверджує спецоперацію на об'єктах Glusco: Задокументовано масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів і ухилення від сплати податків на 240 млн грн - Цензор.НЕТ 8752
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11.03.2021 17:29 Ответить
Где-то щимануло и у яйцях пятого. При семилетней агрессии параши кто-то при ком-то стал королевой бензоколонки... Марина, тормозок прийдется самой собирать...
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11.03.2021 18:02 Ответить
аби півшостому не щимануло)
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11.03.2021 21:16 Ответить
зря что ли он суды рехформировал, нихрена у него не щимит
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12.03.2021 02:57 Ответить
И шо? И где Мертвечук в тюряге? Очередная клоунская ЗЕ-показуха.
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11.03.2021 18:07 Ответить
Не купую у парашників.
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11.03.2021 18:10 Ответить
похоже скоро к свыночолому компаньону мертвечука придут
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11.03.2021 18:10 Ответить
ранее эта сеть АЗС звалась Укртатнафта.
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11.03.2021 18:28 Ответить
ТНК, старик. Укртатнафта - под Беней.
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11.03.2021 19:16 Ответить
Скрізь де ростуть рога росії, потрібно вичищати.
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11.03.2021 18:53 Ответить
год тому заправил там 20л ДТ...на сл.день вырезали сажевик
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11.03.2021 20:29 Ответить
цетан занижений мабуть був.
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12.03.2021 00:09 Ответить
Glusco - шмурдяк. Родич заправився, двигун здох. В той день ще 30 авто здохло, хто заправлявся. Відремонтували за рахунок контори, але нікчемно.
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11.03.2021 20:31 Ответить
Все баним АЗС Glusco, благо, что есть альтернатива
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11.03.2021 21:21 Ответить
ДП «Глуско» є дочірньою компанією швейцарської Glusco Energy S.A. (Швейцарія), яка, у свою чергу, входить до групи Proton Energy Group S.A. Співвласником останньої офіційно є Нісан Мойсеєв. Однак, багато журналістів і ЗМІ фактичним власником компанії називають Віктора Медведчука
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11.03.2021 21:41 Ответить
Вот это воруют так воруют, а моя тетка несет последние копейки, боится коммуналку вовремя не заплатить и от субсидии отказывается, чтобы потом не заставили платить штраф что она подпольная олигарша СБУ підтверджує спецоперацію на об'єктах Glusco: Задокументовано масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів і ухилення від сплати податків на 240 млн грн - Цензор.НЕТ 5224
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11.03.2021 22:13 Ответить
Найдорожча заправка - айзеровський сокар (бензин середньої гавняності).
Найкраща по якості - шелл. Боюся тепер просяде якість, бо щось вони почали демпінг.
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11.03.2021 23:37 Ответить
ні на одній заправці нема такого параметра в сертифікаті як калорійність.
(можна опосередковано, по іншим параметрам оцінити, якщо Ви нафтохімік, та й то приблизно)
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12.03.2021 00:12 Ответить
когда медведчука посадят на НАРЫ?? он же спонсор ДНР. Это же статья терроризм.
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12.03.2021 01:54 Ответить
кто посадит ? наши суды ?
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12.03.2021 03:01 Ответить
 
 