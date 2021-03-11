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У парламенті Хорватії ініціювали декларацію про визнання Голодомору геноцидом

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

У парламенті Хорватії ініціювали декларацію про визнання Голодомору геноцидом

У парламенті Хорватії ініціювали прийняття декларації про Голодомор як про геноцид українського народу.

Про це повідомив хорватський депутат Марко Мілановіч Літре у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У світлі багатовікових зв'язків і дружби між українцями і хорватами Фракція хорватських сувереністів подала, згідно з парламентською процедурою, за ініціативою української національної меншини, запит про прийняття Декларації, яка засуджує Голодомор як геноцид проти українського народу", - написав він.

За його словами, ухваленням такої декларації хорвати засудили б злочин комуністичного режиму, в результаті якого в 1932-33 роках загинуло понад 7 млн ​​українців.

"Давайте не провалимо голосування за цю декларацію, тому що це одне з попереджень з історії для майбутніх поколінь - про те, що правами і свободами людей не можна нехтувати заради якихось нібито високих цілей", - сказав депутат.

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Дякуємо брати тільки за спробу це зробити. Бо при такому президенту і владі можна тільки втрачати.
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11.03.2021 17:43 Відповісти
Хорвати - це галичани.
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11.03.2021 19:30 Відповісти
навпаки
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11.03.2021 20:30 Відповісти
Европа постепенно просыпается. Быстрее бы!
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11.03.2021 17:48 Відповісти
Валєнтін, тебе коли в Україну завезли?
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11.03.2021 19:29 Відповісти
hvala braćo
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11.03.2021 18:55 Відповісти
гори москва, слава украине...как говаривали вида с вукоевичем
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11.03.2021 20:29 Відповісти
Хорваты - бро!
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11.03.2021 22:01 Відповісти
 
 