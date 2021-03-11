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В парламенте Хорватии инициировали декларацию о признании Голодомора геноцидом

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В парламенте Хорватии инициировали декларацию о признании Голодомора геноцидом

В парламенте Хорватии инициировали принятие декларации о Голодоморе как о геноциде украинского народа.

Об этом сообщил хорватский депутат Марко Миланович Литре на в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В свете многовековых связей и дружбы между украинцами и хорватами Фракция хорватских суверенистов подала, согласно парламентской процедуре, по инициативе украинского национального меньшинства, запрос о принятии Декларации, осуждающей Голодомор как геноцид против украинского народа", - написал он.

По его словам, принятием такой декларации хорваты осудили бы преступление коммунистического режима, в результате которого в 1932-33 годах погибло более 7 млн украинцев.

"Давайте не провалим голосования за эту декларацию, потому что это одно из предупреждений по истории для будущих поколений - о том, что правами и свободами людей нельзя пренебречь ради каких-то якобы высоких целей", - сказал депутат.

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Дякуємо брати тільки за спробу це зробити. Бо при такому президенту і владі можна тільки втрачати.
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11.03.2021 17:43 Ответить
Хорвати - це галичани.
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11.03.2021 19:30 Ответить
навпаки
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11.03.2021 20:30 Ответить
Европа постепенно просыпается. Быстрее бы!
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11.03.2021 17:48 Ответить
Валєнтін, тебе коли в Україну завезли?
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11.03.2021 19:29 Ответить
hvala braćo
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11.03.2021 18:55 Ответить
гори москва, слава украине...как говаривали вида с вукоевичем
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11.03.2021 20:29 Ответить
Хорваты - бро!
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11.03.2021 22:01 Ответить
 
 