У Раді ініціюють проведення повного аудиту Луганської військово-цивільної адміністрації

Депутати фракції "Слуга народу" ініціюють проведення повного аудиту Луганської військово-цивільної адміністрації

Про це повідомив заступник глави депутатської фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З 2014 року в Луганській області немає жодного побудованого будинку для тимчасово переміщених осіб. Обласна влада в особі керівника області Сергія Гайдая запевняє, що питання розглядається, але все стоїть на місці. Тому депутати наполягають на терміновому аудиті діяльності керівництва області", - розповів Ткаченко.

Він повідомив, що порушив це питання під час виїзного засідання моніторингової місії Комітету Верховної Ради України з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Луганській області в четвер.

Ткаченко зазначив, що на будівництво житла для переселенців виділяються і бюджетні кошти, і кошти міжнародних фінансових донорів, проте спорудження об'єктів затягується і перетворюється на довгобуди.

Читайте також: У Денісової з'явився новий представник на Донбасі

У свою чергу заступник голови Комітету Верховної Ради України з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Руслан Горбенко (фракція "Слуга народу") висловлюється за створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для розслідування розтрати бюджетних коштів і міжнародної допомоги.

"ТСК має розслідувати це питання і досягти результатів. Гроші виділяються впродовж 7 років, але жодного будинку не ввели в експлуатацію. Ми маємо взяти це питання під контроль комітету та розслідувати розтрату коштів на всіх об'єктах", - сказав Горбенко.

Читайте також: Гуманітарний вантаж ООН прибув на тимчасово окуповану Луганщину, - ООС. ФОТО