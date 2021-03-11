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У Раді ініціюють проведення повного аудиту Луганської військово-цивільної адміністрації

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді ініціюють проведення повного аудиту Луганської військово-цивільної адміністрації

Депутати фракції "Слуга народу" ініціюють проведення повного аудиту Луганської військово-цивільної адміністрації

Про це повідомив заступник глави депутатської фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З 2014 року в Луганській області немає жодного побудованого будинку для тимчасово переміщених осіб. Обласна влада в особі керівника області Сергія Гайдая запевняє, що питання розглядається, але все стоїть на місці. Тому депутати наполягають на терміновому аудиті діяльності керівництва області", - розповів Ткаченко.

Він повідомив, що порушив це питання під час виїзного засідання моніторингової місії Комітету Верховної Ради України з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Луганській області в четвер.

Ткаченко зазначив, що на будівництво житла для переселенців виділяються і бюджетні кошти, і кошти міжнародних фінансових донорів, проте спорудження об'єктів затягується і перетворюється на довгобуди.

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У свою чергу заступник голови Комітету Верховної Ради України з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Руслан Горбенко (фракція "Слуга народу") висловлюється за створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для розслідування розтрати бюджетних коштів і міжнародної допомоги.

"ТСК має розслідувати це питання і досягти результатів. Гроші виділяються впродовж 7 років, але жодного будинку не ввели в експлуатацію. Ми маємо взяти це питання під контроль комітету та розслідувати розтрату коштів на всіх об'єктах", - сказав Горбенко.

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Так може вони не бажають жити у вашому Лисичанську. Шукайте наших шановних переселенців у містах Києві, Ірпіні, Львові, Ужгороді та інших невеличких шахтарських містах.
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11.03.2021 19:19 Відповісти
В Одесу багато ломанулись..в кого гроші були
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11.03.2021 20:17 Відповісти
Грошей там мало в кого було. У тих у кого було, ті вже давно ломанулись. Але гроші є у ФСБ на Росії. Хто перевіряв бідних переселенців? Всі збирали їм памперси, витирали соплі, воювали за них. А потім дивуємся хто написав на заборі про один народ.
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12.03.2021 11:09 Відповісти
Интересно , за погорельцев от прошлогодних пожаров , - кто - нибудь вспомнит ? .
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11.03.2021 19:21 Відповісти
Яких погорельцях?
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11.03.2021 19:45 Відповісти
До речі , - там вибухали ще й військові склади ... . Но то вже мабуть до папєредників . )) .
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11.03.2021 19:26 Відповісти
дядькові який залишився без будинку й досі не видали навіть 200тис які обіцяли.
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11.03.2021 20:54 Відповісти
Треба якось достукатись до влади . Зараз це можливо .
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11.03.2021 21:21 Відповісти
Терміново повертайте Москаля він проблему "зріт" в корєнь
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11.03.2021 19:48 Відповісти
Вот почему то переселенцам надо только СТРОИТЬ..что бы деньги прокрутить и отмыть!!! Квартир и домов.на вторичном рынке..ВАЛОМ!!! Стоят дешевле в два -три раза чем до войны....Купите людям жилье....и не надо ничего строить
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11.03.2021 20:15 Відповісти
 
 