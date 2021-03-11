РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15617 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 135 10
аудит (349) Луганщина (6251) Слуга народа (2548)

В Раде инициируют проведение полного аудита Луганской военно-гражданской администрации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде инициируют проведение полного аудита Луганской военно-гражданской администрации

Депутаты фракции "Слуга народа" инициируют проведение полного аудита Луганской военно-гражданской администрации.

Об этом сообщил заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С 2014 года в Луганской области нет ни одного построенного дома для временно перемещенных лиц. Областная власть в лице руководителя области Сергея Гайдая уверяет, что вопрос рассматривается, но все стоит на месте. Поэтому депутаты настаивают на срочном аудите деятельности руководства области", - рассказал Ткаченко.

Он сообщил, что поднял данный вопрос во время выездного заседания мониторинговой миссии Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Луганской области в четверг.

Читайте также: В июле на Луганщине будет открыта новая телевышка для вещания на оккупированные территории, - Минрегионразвития

Ткаченко отметил, что на строительство жилья для переселенцев выделяются как бюджетные средства, так и средства международных финансовых доноров, однако строительство объектов затягивается и превращается в долгострои.

В свою очередь заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко (фракция "Слуга народа") высказывается за создание временной следственной комиссии Верховной Рады для расследования растраты бюджетных средств и международной помощи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 22,5 тонны гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированную Луганщину. ФОТО

"ВСК должна расследовать этот вопрос и добиться результатов. Деньги выделяются в течение 7 лет, но ни одного дома не ввели в эксплуатацию. Мы должны взять этот вопрос под контроль комитета и расследовать растрату средств на всех объектах", - сказал Горбенко.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так може вони не бажають жити у вашому Лисичанську. Шукайте наших шановних переселенців у містах Києві, Ірпіні, Львові, Ужгороді та інших невеличких шахтарських містах.
показать весь комментарий
11.03.2021 19:19 Ответить
В Одесу багато ломанулись..в кого гроші були
показать весь комментарий
11.03.2021 20:17 Ответить
Грошей там мало в кого було. У тих у кого було, ті вже давно ломанулись. Але гроші є у ФСБ на Росії. Хто перевіряв бідних переселенців? Всі збирали їм памперси, витирали соплі, воювали за них. А потім дивуємся хто написав на заборі про один народ.
показать весь комментарий
12.03.2021 11:09 Ответить
Интересно , за погорельцев от прошлогодних пожаров , - кто - нибудь вспомнит ? .
показать весь комментарий
11.03.2021 19:21 Ответить
Яких погорельцях?
показать весь комментарий
11.03.2021 19:45 Ответить
До речі , - там вибухали ще й військові склади ... . Но то вже мабуть до папєредників . )) .
показать весь комментарий
11.03.2021 19:26 Ответить
дядькові який залишився без будинку й досі не видали навіть 200тис які обіцяли.
показать весь комментарий
11.03.2021 20:54 Ответить
Треба якось достукатись до влади . Зараз це можливо .
показать весь комментарий
11.03.2021 21:21 Ответить
Терміново повертайте Москаля він проблему "зріт" в корєнь
показать весь комментарий
11.03.2021 19:48 Ответить
Вот почему то переселенцам надо только СТРОИТЬ..что бы деньги прокрутить и отмыть!!! Квартир и домов.на вторичном рынке..ВАЛОМ!!! Стоят дешевле в два -три раза чем до войны....Купите людям жилье....и не надо ничего строить
показать весь комментарий
11.03.2021 20:15 Ответить
 
 