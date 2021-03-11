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У 2020 році групами "Евакуація 200" з району бойових дій було вивезено 223 тіла загиблих захисників України, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Події

У 2020 році групами

У 2020 році групами транспортування і пошуку тіл загиблих проєкту "Евакуація 200" з району бойових дій було вивезено 223 тіла загиблих захисників або їх фрагментів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЗСУ.

"З них - 6 евакуйовані з тимчасово непідконтрольної території Донецької та Луганської областей, 122 тіла загиблих транспортовано до місць остаточного поховання і передано родичам загиблих для поховання.

Одне тіло загиблого передано членам його сім'ї, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей", - повідомив начальник Управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України полковник В'ячеслав Власенко.

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Боже, а хтось достименно знає скільки у 2014-2015 полягло?
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11.03.2021 19:17 Відповісти
Страшна і необхідна робота. Дякуємо.
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11.03.2021 19:20 Відповісти
Офигеть перемирие
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11.03.2021 19:29 Відповісти
Курва! "Главноє нє стрєлять!"
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11.03.2021 19:31 Відповісти
Б-дь, відвели хлопців з укріплених обжитих позицій і підставили, як мішені!
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11.03.2021 19:33 Відповісти
А что сделал сам Генштаб?
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11.03.2021 19:37 Відповісти
Дуже багато.
Я думала, що вже всіх наших загиблих забрали.
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11.03.2021 19:55 Відповісти
Среди этих 223-х, большая часть сепары и буряты.
В каждой войсковой части, есть точные данные по трём категориям: погибшие, пропавшие без вести и находящиеся в плену.
Самый простой просмотр сети Интернет, точно указывает, цифры.
Через время, все будут захоронены, но НИКАКИХ родственников никогда не найдётся. Это, в очередной раз подтверждение того, что, подавляющее число останков - не наши. Достаточно примеров с Краснопольского и Кушугумского кладбищ.
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12.03.2021 09:19 Відповісти
Дякую за роз*яснення.
Тому й дивно було, що така велика кількість.
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12.03.2021 21:00 Відповісти
Вам письмо)))
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13.03.2021 07:54 Відповісти
 
 