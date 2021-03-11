У 2020 році групами "Евакуація 200" з району бойових дій було вивезено 223 тіла загиблих захисників України, - Генштаб
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У 2020 році групами транспортування і пошуку тіл загиблих проєкту "Евакуація 200" з району бойових дій було вивезено 223 тіла загиблих захисників або їх фрагментів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЗСУ.
"З них - 6 евакуйовані з тимчасово непідконтрольної території Донецької та Луганської областей, 122 тіла загиблих транспортовано до місць остаточного поховання і передано родичам загиблих для поховання.
Одне тіло загиблого передано членам його сім'ї, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей", - повідомив начальник Управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України полковник В'ячеслав Власенко.
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Будь ласка, зачекайте...
Я думала, що вже всіх наших загиблих забрали.
В каждой войсковой части, есть точные данные по трём категориям: погибшие, пропавшие без вести и находящиеся в плену.
Самый простой просмотр сети Интернет, точно указывает, цифры.
Через время, все будут захоронены, но НИКАКИХ родственников никогда не найдётся. Это, в очередной раз подтверждение того, что, подавляющее число останков - не наши. Достаточно примеров с Краснопольского и Кушугумского кладбищ.
Тому й дивно було, що така велика кількість.