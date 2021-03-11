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Зроблено важливий крок до будівництва першого концесійного автобану в Україні, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Зроблено важливий крок до будівництва першого концесійного автобану в Україні, - Шмигаль

Підписано Меморандум щодо підготовки пропозиції про державно-приватне партнерство за проєктом будівництва та експлуатації автомобільної дороги за маршрутом Краковець-Броди-Рівне.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, такий крок дозволить Державному агентству автомобільних доріг найближчим часом оголосити відкритий конкурс для відбору приватного інвестора для будівництва дороги за певним маршрутом (за винятком ділянки Північного обходу м. Львів).

Глава уряду також висловив сподівання, що через кілька років Київ як столиця України буде поєднаний з країнами Європейського Союзу сучасною автомобільною дорогою першої категорії.

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Топ коментарі
+12
стоп. вы уже подписывали в 2019 году меморандум с китайцами на строительство платной дороги. почему же "впервые сделан важный шаг"? тот шаг был не такой важный?
я понимаю - тогда китайцев кинули. но меморандум то подписывали. было же
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11.03.2021 20:45
+5
Сделан важный шаг к строительству первого концессионного автобана в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8183
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11.03.2021 20:46
+3
Сделан важный шаг к строительству первого концессионного автобана в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1385
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11.03.2021 20:45
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Сделан важный шаг к строительству первого концессионного автобана в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3684
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11.03.2021 20:45 Відповісти
Сделан важный шаг к строительству первого концессионного автобана в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1385
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11.03.2021 20:45 Відповісти
стоп. вы уже подписывали в 2019 году меморандум с китайцами на строительство платной дороги. почему же "впервые сделан важный шаг"? тот шаг был не такой важный?
я понимаю - тогда китайцев кинули. но меморандум то подписывали. было же
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11.03.2021 20:45 Відповісти
Ну ви і зануда.
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11.03.2021 23:50 Відповісти
я просто люблю точность формулировок.
ну может чуть чуть. Зроблено важливий крок до будівництва першого концесійного автобану в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4594
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12.03.2021 02:00 Відповісти
но меморандум то подписывали....именно меморандум, т.е. намерения...вот я хочу поднять паравоз, у меня есть намерения....
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12.03.2021 10:09 Відповісти
Дебилы. Интересно, кто так двигает эту схему по вымыванию бабла из бюджета, если при этом отметаются все европейские проекты
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11.03.2021 20:46 Відповісти
Сделан важный шаг к строительству первого концессионного автобана в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8183
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11.03.2021 20:46 Відповісти
Нашим чиновникам до Остапа как до луны.
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11.03.2021 20:53 Відповісти
Українцям не потрібні платні дороги, у відставку шмугаля.
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11.03.2021 21:13 Відповісти
Буде конкурс- тоді і коментуватиму. Поки зарано.
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11.03.2021 20:47 Відповісти
тЮрму себе не забудьте построить... строители вы сраные !!! Сделан важный шаг к строительству первого концессионного автобана в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2559
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11.03.2021 20:48 Відповісти
Ключове слово - "меморандум". Сделан важный шаг к строительству первого концессионного автобана в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 660 Десь я вже його чув...
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11.03.2021 20:50 Відповісти
Раньше хоть ямы на дорогах латали, сейчас них..а не делается.
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11.03.2021 21:07 Відповісти
Радость то какая-для мафии Коломойского-в Украине дороги будут платными!
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11.03.2021 21:11 Відповісти
а ту дорогу, шо возле житомира, "концессионеры" уже достроили?
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11.03.2021 21:33 Відповісти
Что-то смотрю, те дороги, которые с помпой строились летом, опять сходят вместе со снегом
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11.03.2021 23:38 Відповісти
Теперь ждём меморандум по началу производства мерседес или бмв.ну в додаток к автобану
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12.03.2021 00:10 Відповісти
мразь охметовская - шмыгаль
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12.03.2021 07:55 Відповісти
 
 