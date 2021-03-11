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Сделан важный шаг к строительству первого концессионного автобана в Украине, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Сделан важный шаг к строительству первого концессионного автобана в Украине, - Шмыгаль

Подписан Меморандума по подготовке предложения о государственно-частном партнерстве по проекту строительства и эксплуатации автомобильной дороги по маршруту Краковец-Броды-Ривне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такой шаг позволит Государственному агентству автомобильных дорог в ближайшее время объявить открытый конкурс для отбора частного инвестора для строительства дороги по определенному маршруту (за исключением участка Северного обхода г. Львов).

Глава правительства также выразил надежду, что через несколько лет Киев как столица Украины будет совмещен со странами Европейского Союза современной автомобильной дорогой первой категории.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
стоп. вы уже подписывали в 2019 году меморандум с китайцами на строительство платной дороги. почему же "впервые сделан важный шаг"? тот шаг был не такой важный?
я понимаю - тогда китайцев кинули. но меморандум то подписывали. было же
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11.03.2021 20:45
+5
Сделан важный шаг к строительству первого концессионного автобана в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8183
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11.03.2021 20:46
+3
Сделан важный шаг к строительству первого концессионного автобана в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1385
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11.03.2021 20:45
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Сделан важный шаг к строительству первого концессионного автобана в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3684
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11.03.2021 20:45 Ответить
Сделан важный шаг к строительству первого концессионного автобана в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1385
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11.03.2021 20:45 Ответить
стоп. вы уже подписывали в 2019 году меморандум с китайцами на строительство платной дороги. почему же "впервые сделан важный шаг"? тот шаг был не такой важный?
я понимаю - тогда китайцев кинули. но меморандум то подписывали. было же
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11.03.2021 20:45 Ответить
Ну ви і зануда.
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11.03.2021 23:50 Ответить
я просто люблю точность формулировок.
ну может чуть чуть. Зроблено важливий крок до будівництва першого концесійного автобану в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4594
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12.03.2021 02:00 Ответить
но меморандум то подписывали....именно меморандум, т.е. намерения...вот я хочу поднять паравоз, у меня есть намерения....
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12.03.2021 10:09 Ответить
Дебилы. Интересно, кто так двигает эту схему по вымыванию бабла из бюджета, если при этом отметаются все европейские проекты
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11.03.2021 20:46 Ответить
Сделан важный шаг к строительству первого концессионного автобана в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8183
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11.03.2021 20:46 Ответить
Нашим чиновникам до Остапа как до луны.
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11.03.2021 20:53 Ответить
Українцям не потрібні платні дороги, у відставку шмугаля.
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11.03.2021 21:13 Ответить
Буде конкурс- тоді і коментуватиму. Поки зарано.
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11.03.2021 20:47 Ответить
тЮрму себе не забудьте построить... строители вы сраные !!! Сделан важный шаг к строительству первого концессионного автобана в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2559
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11.03.2021 20:48 Ответить
Ключове слово - "меморандум". Сделан важный шаг к строительству первого концессионного автобана в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 660 Десь я вже його чув...
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11.03.2021 20:50 Ответить
Раньше хоть ямы на дорогах латали, сейчас них..а не делается.
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11.03.2021 21:07 Ответить
Радость то какая-для мафии Коломойского-в Украине дороги будут платными!
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11.03.2021 21:11 Ответить
а ту дорогу, шо возле житомира, "концессионеры" уже достроили?
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11.03.2021 21:33 Ответить
Что-то смотрю, те дороги, которые с помпой строились летом, опять сходят вместе со снегом
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11.03.2021 23:38 Ответить
Теперь ждём меморандум по началу производства мерседес или бмв.ну в додаток к автобану
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12.03.2021 00:10 Ответить
мразь охметовская - шмыгаль
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12.03.2021 07:55 Ответить
 
 