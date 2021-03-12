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На Буковині виявлено 658 нових випадків коронавірусу, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

На Буковині виявлено 658 нових випадків коронавірусу, - ОДА

У Чернівецькій області за добу зафіксували 658 нових випадків інфікування COVID-19, також в області видужали 79 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОДА Сергій Осачук у фейсбуці.

Глава ОДА опублікував увечері в четвер інфографіку, в якій повідомляється, що станом на вечір, 11 березня, одужали 153 людини, 46 642 - від початку пандемії.

Так, загалом на Буковині зафіксовано 60 912 випадків хвороби. За весь час епідемії в регіоні померли 1129 осіб

Читайте також: На Буковині на COVID-19 частіше стали хворіти люди 30-40 років і діти. Пацієнти надходять важкі: реанімаційні відділення заповнені на 100%, - ОДА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
З цими безсимптомними з грві вони взагалі захотіли медицину з ніг на голову перевернути - лікарі хіхікають, тести - туфта, решта - звісно - цифри, всі, ніби, хворіють, одужавших мало, дані по померлим в цій новині вказано за весь перід, рахуй, як заманеться.
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12.03.2021 06:24
+2
"Дайте мені лікарняний, бо я безсимптомний хворий на грві".
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12.03.2021 06:41
+2
Ну да! Так тоже можно. На Буковине выявлено 658 новых случаев коронавируса, - ОГА - Цензор.НЕТ 9664
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12.03.2021 06:45
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Підозрюю, що "різка вспишка коронавірусу" в Україні ще в тому - що народ не хоче колотися їхніми "вакцинами" і в них нема очікуваного прибутку. А може готується ще якась гидота.(с)
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12.03.2021 01:39 Відповісти
Так, це звичайнiсiнька зрада. Ще й не таке буде!
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12.03.2021 01:56 Відповісти
Зараз початок весни, завжди в цю пору в рази збільшується кількість хворих на ГРВІ та грип...
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12.03.2021 07:33 Відповісти
Вот мне нравится такая статистика. Вроде ничего конкретного, но страшно становится. Вот умницы врачи выявили 658 случаев коронавируса. Поздравляю врачей. Это как бы ни о чем вообще. Почему? Да потому, что никак не говорит о ситуации с человеком. Известно, что достаточно большой процент людей переносят его бессимптомно. Сейчас многие на заработки ездят. С Западной Украины также. Естественно требуется пройти тесты на ковид. Прошли. Эти тесты (оставим за скобками их точность) дали положительный результат. Случай зафиксировали. Это такие случаи, или это таки больные? Опять же с какой степенью тяжести, если больные. Опять же зачем мне знать сколько человек было инфицировано вирусом с начала пандемии? Что мне эта цифра дает относительно числа болеющих (ИМЕННО БОЛЕЮШИХ) с симптомами сейчас? Это для того, чтобы было пострашнее? Почему не говорят сколько больных с симптомами, сколько из них средней тяжести, сколько тяжелых? Такое впечатление что идет нагнетание ситуации.
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12.03.2021 02:11 Відповісти
З цими безсимптомними з грві вони взагалі захотіли медицину з ніг на голову перевернути - лікарі хіхікають, тести - туфта, решта - звісно - цифри, всі, ніби, хворіють, одужавших мало, дані по померлим в цій новині вказано за весь перід, рахуй, як заманеться.
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12.03.2021 06:24 Відповісти
Да-да... На Буковине выявлено 658 новых случаев коронавируса, - ОГА - Цензор.НЕТ 2272 этот дьявольский термин, о "бессимптомных", придумала чья-то умнейшая башка, не отнять! Можно гнать любую туфту, подгонять под любую, нужную кому-то, на данный момент- статистику. Подлость, конечно- убойная!
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12.03.2021 06:31 Відповісти
"Дайте мені лікарняний, бо я безсимптомний хворий на грві".
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12.03.2021 06:41 Відповісти
Ну да! Так тоже можно. На Буковине выявлено 658 новых случаев коронавируса, - ОГА - Цензор.НЕТ 9664
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12.03.2021 06:45 Відповісти
Ну термин бессимптомный понятен. Наличие вируса в организме без деструктивного влияния на него или степень деструкции незначительна. Однако человек тем не менее инфицирован и является носителем вируса. Т.е. небезопасен для других. Т.е. чисто теоретически может быть разносчиком вируса.
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12.03.2021 11:12 Відповісти
Ну от, бачиш - і ти так вже думаєш.
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12.03.2021 12:12 Відповісти
Я так завжди вважав.
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12.03.2021 12:13 Відповісти
Щодо грві - коли це - завжди?
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12.03.2021 12:32 Відповісти
Скільки себе усвідомлюю. На Буковині виявлено 658 нових випадків коронавірусу, - ОДА - Цензор.НЕТ 4266
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12.03.2021 12:35 Відповісти
А лікарі завжди вважали інакше. Ну, стерті бувають, зі слабкими проявами, після хвороби ще заразні, але не безсимптомні.
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12.03.2021 12:39 Відповісти
Я не лікар. Але припускаю, що людина може бути носієм вірусу, але організм цієї людини борется з ним без відчутних для людини прояв захворювання. А терміналогію можна застосувати різну або безсимптомні, або з слабкими проявами, на які людина може не звернути увагу.
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12.03.2021 12:43 Відповісти
Якісь прояви все одно будуть, в тій же крові, в якомусь недомоганні, може, просто голова поболіти, ти ж саме про такий перебіг і розповідаєш, нам же впарюють якихось безсимптомних, це різні речі. Це ніколи не стосувалось грві, і назвали її гострими саме тому. Подивись скарлатину, наприклад, чи ангіну, вони називаються інфекційними хворобами і там дійсно існує носійство бацили, а вірусні переважно гострі інфекції, довго не проносиш - або захворієш, або - ні, а ось їхній перебіг залежить від твого організму.
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12.03.2021 13:09 Відповісти
Так я і не заперечую. Тут різне бачення тільки в термінах.
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12.03.2021 13:31 Відповісти
То й добре, шо ти розумієш це слово не так, як вони нав'язують.
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12.03.2021 13:51 Відповісти
Дания, Норвегия и Исландия остабновили применение "вакцины" от Астра-Зенека из-за связи ее с тромбозом:
"Denmark, Norway, Iceland suspend AstraZeneca shots over blood clots

Some experts said there was little evidence to suggest the AstraZeneca vaccine should not be administered and that the cases of blood clots corresponded with the rate of such cases in the general population."

А выводы "степановы" и прочие "ляшко", делайте сами.
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12.03.2021 05:38 Відповісти
 
 