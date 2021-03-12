На Буковині виявлено 658 нових випадків коронавірусу, - ОДА
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У Чернівецькій області за добу зафіксували 658 нових випадків інфікування COVID-19, також в області видужали 79 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОДА Сергій Осачук у фейсбуці.
Глава ОДА опублікував увечері в четвер інфографіку, в якій повідомляється, що станом на вечір, 11 березня, одужали 153 людини, 46 642 - від початку пандемії.
Так, загалом на Буковині зафіксовано 60 912 випадків хвороби. За весь час епідемії в регіоні померли 1129 осіб
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+2 Меркава
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+2 Андрей Шевченко 29aa0d51
показати весь коментар12.03.2021 06:45
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"Denmark, Norway, Iceland suspend AstraZeneca shots over blood clots
Some experts said there was little evidence to suggest the AstraZeneca vaccine should not be administered and that the cases of blood clots corresponded with the rate of such cases in the general population."
А выводы "степановы" и прочие "ляшко", делайте сами.