На Буковине выявлено 658 новых случаев коронавируса, - ОГА
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В Черновицкой области за сутки зафиксировали 658 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 79 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Фейсбуке.
Глава ОГА опубликовал вечером в четверг инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 11 марта, выздоровели 153 человека, 46 642 - с начала пандемии.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 60 912 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 129 человек.
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"Denmark, Norway, Iceland suspend AstraZeneca shots over blood clots
Some experts said there was little evidence to suggest the AstraZeneca vaccine should not be administered and that the cases of blood clots corresponded with the rate of such cases in the general population."
А выводы "степановы" и прочие "ляшко", делайте сами.