РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14229 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
1 568 20
Черновицкая область (855) карантин (16725) COVID-19 (18596) Осачук Сергей (115) коронавирус (17030)

На Буковине выявлено 658 новых случаев коронавируса, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

На Буковине выявлено 658 новых случаев коронавируса, - ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 658 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 79 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Фейсбуке.

Глава ОГА опубликовал вечером в четверг инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 11 марта, выздоровели 153 человека, 46 642 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 60 912 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 129 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Буковине COVID-19 чаще стали болеть люди 30-40 лет и дети. Пациенты поступают тяжелые: реанимационные отделения заполнены на 100%, - ОГА

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+2
З цими безсимптомними з грві вони взагалі захотіли медицину з ніг на голову перевернути - лікарі хіхікають, тести - туфта, решта - звісно - цифри, всі, ніби, хворіють, одужавших мало, дані по померлим в цій новині вказано за весь перід, рахуй, як заманеться.
показать весь комментарий
12.03.2021 06:24
+2
"Дайте мені лікарняний, бо я безсимптомний хворий на грві".
показать весь комментарий
12.03.2021 06:41
+2
Ну да! Так тоже можно. На Буковине выявлено 658 новых случаев коронавируса, - ОГА - Цензор.НЕТ 9664
показать весь комментарий
12.03.2021 06:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підозрюю, що "різка вспишка коронавірусу" в Україні ще в тому - що народ не хоче колотися їхніми "вакцинами" і в них нема очікуваного прибутку. А може готується ще якась гидота.(с)
показать весь комментарий
12.03.2021 01:39 Ответить
Так, це звичайнiсiнька зрада. Ще й не таке буде!
показать весь комментарий
12.03.2021 01:56 Ответить
Зараз початок весни, завжди в цю пору в рази збільшується кількість хворих на ГРВІ та грип...
показать весь комментарий
12.03.2021 07:33 Ответить
Вот мне нравится такая статистика. Вроде ничего конкретного, но страшно становится. Вот умницы врачи выявили 658 случаев коронавируса. Поздравляю врачей. Это как бы ни о чем вообще. Почему? Да потому, что никак не говорит о ситуации с человеком. Известно, что достаточно большой процент людей переносят его бессимптомно. Сейчас многие на заработки ездят. С Западной Украины также. Естественно требуется пройти тесты на ковид. Прошли. Эти тесты (оставим за скобками их точность) дали положительный результат. Случай зафиксировали. Это такие случаи, или это таки больные? Опять же с какой степенью тяжести, если больные. Опять же зачем мне знать сколько человек было инфицировано вирусом с начала пандемии? Что мне эта цифра дает относительно числа болеющих (ИМЕННО БОЛЕЮШИХ) с симптомами сейчас? Это для того, чтобы было пострашнее? Почему не говорят сколько больных с симптомами, сколько из них средней тяжести, сколько тяжелых? Такое впечатление что идет нагнетание ситуации.
показать весь комментарий
12.03.2021 02:11 Ответить
З цими безсимптомними з грві вони взагалі захотіли медицину з ніг на голову перевернути - лікарі хіхікають, тести - туфта, решта - звісно - цифри, всі, ніби, хворіють, одужавших мало, дані по померлим в цій новині вказано за весь перід, рахуй, як заманеться.
показать весь комментарий
12.03.2021 06:24 Ответить
Да-да... На Буковине выявлено 658 новых случаев коронавируса, - ОГА - Цензор.НЕТ 2272 этот дьявольский термин, о "бессимптомных", придумала чья-то умнейшая башка, не отнять! Можно гнать любую туфту, подгонять под любую, нужную кому-то, на данный момент- статистику. Подлость, конечно- убойная!
показать весь комментарий
12.03.2021 06:31 Ответить
"Дайте мені лікарняний, бо я безсимптомний хворий на грві".
показать весь комментарий
12.03.2021 06:41 Ответить
Ну да! Так тоже можно. На Буковине выявлено 658 новых случаев коронавируса, - ОГА - Цензор.НЕТ 9664
показать весь комментарий
12.03.2021 06:45 Ответить
Ну термин бессимптомный понятен. Наличие вируса в организме без деструктивного влияния на него или степень деструкции незначительна. Однако человек тем не менее инфицирован и является носителем вируса. Т.е. небезопасен для других. Т.е. чисто теоретически может быть разносчиком вируса.
показать весь комментарий
12.03.2021 11:12 Ответить
Ну от, бачиш - і ти так вже думаєш.
показать весь комментарий
12.03.2021 12:12 Ответить
Я так завжди вважав.
показать весь комментарий
12.03.2021 12:13 Ответить
Щодо грві - коли це - завжди?
показать весь комментарий
12.03.2021 12:32 Ответить
Скільки себе усвідомлюю. На Буковині виявлено 658 нових випадків коронавірусу, - ОДА - Цензор.НЕТ 4266
показать весь комментарий
12.03.2021 12:35 Ответить
А лікарі завжди вважали інакше. Ну, стерті бувають, зі слабкими проявами, після хвороби ще заразні, але не безсимптомні.
показать весь комментарий
12.03.2021 12:39 Ответить
Я не лікар. Але припускаю, що людина може бути носієм вірусу, але організм цієї людини борется з ним без відчутних для людини прояв захворювання. А терміналогію можна застосувати різну або безсимптомні, або з слабкими проявами, на які людина може не звернути увагу.
показать весь комментарий
12.03.2021 12:43 Ответить
Якісь прояви все одно будуть, в тій же крові, в якомусь недомоганні, може, просто голова поболіти, ти ж саме про такий перебіг і розповідаєш, нам же впарюють якихось безсимптомних, це різні речі. Це ніколи не стосувалось грві, і назвали її гострими саме тому. Подивись скарлатину, наприклад, чи ангіну, вони називаються інфекційними хворобами і там дійсно існує носійство бацили, а вірусні переважно гострі інфекції, довго не проносиш - або захворієш, або - ні, а ось їхній перебіг залежить від твого організму.
показать весь комментарий
12.03.2021 13:09 Ответить
Так я і не заперечую. Тут різне бачення тільки в термінах.
показать весь комментарий
12.03.2021 13:31 Ответить
То й добре, шо ти розумієш це слово не так, як вони нав'язують.
показать весь комментарий
12.03.2021 13:51 Ответить
Дания, Норвегия и Исландия остабновили применение "вакцины" от Астра-Зенека из-за связи ее с тромбозом:
"Denmark, Norway, Iceland suspend AstraZeneca shots over blood clots

Some experts said there was little evidence to suggest the AstraZeneca vaccine should not be administered and that the cases of blood clots corresponded with the rate of such cases in the general population."

А выводы "степановы" и прочие "ляшко", делайте сами.
показать весь комментарий
12.03.2021 05:38 Ответить
 
 