На Буковине выявлено 658 новых случаев коронавируса, - ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 658 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 79 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Фейсбуке.

Глава ОГА опубликовал вечером в четверг инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 11 марта, выздоровели 153 человека, 46 642 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 60 912 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 129 человек.

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