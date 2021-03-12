Справи Майдану: Суд дозволив досудове розслідування щодо двох екс-"беркутівців"

Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування щодо двох колишніх співробітників полку "Беркут".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Наразі підозрювані переховуються від органів слідства та суду, а зазначене рішення надасть право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування за їх відсутності (in absentia).

Колишні правоохоронці підозрюються у перевищенні влади та службових повноважень за попередньою змовою групою осіб спільно з іншими співробітниками полку "Беркут" та Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС України в м. Києві за пособництва "тітушок" при затриманні 23 січня 2014 року активістів громадського руху "Автомайдан" в м. Києві на вул. Щорса, а також перехресті Кріпосного провулку та вул. Михайла Грушевського, спричиненні їм тілесних ушкоджень, пошкодженні їхніх автомобілів, доставленні затриманих до районних управлінь міліції, складенні завідомо неправдивих офіційних документів – рапортів, та наданні завідомо неправдивих показань у якості свідків (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365; ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 384 КК України).

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На підставі завідомо неправдивих показань "беркутівців" слідчими райуправління ГУ МВС України в м. Києві в порядку ст. 208 КПК України були затримані 9 активістів. Їм повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства. Згодом слідчими суддями Дарницького та Оболонського районних судів м. Києва до затриманих було застосовано запобіжні заходи – тримання під вартою.