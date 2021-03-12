Дела Майдана: Суд разрешил досудебное расследование в отношении двух экс-"беркутовцев"

Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователя ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении двух бывших сотрудников полка "Беркут".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Сейчас подозреваемые скрываются от органов следствия и суда, а указанное решение даст право стороне обвинения в проведении досудебного расследования при их отсутствии (in absentia).

Бывшие правоохранители подозреваются в превышении власти и служебных полномочий по предварительному сговору группой лиц совместно с другими сотрудниками полка "Беркут" и Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Украины в Киеве при пособничестве "титушок" при задержании 23 января 2014 активистов общественного движения "Автомайдан" в Киеве на ул. Щорса, а также перекрестке Крепостного переулка и ул. Михаила Грушевского, причинении им телесных повреждений, повреждении их автомобилей, доставке задержанных в районные управления милиции, составлении заведомо ложных официальных документов - рапортов и предоставлении заведомо ложных показаний в качестве свидетелей (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365; ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 384 УК Украины).

На основании заведомо ложных показаний "беркутовцев" следователями райуправления ГУ МВД Украины в Киеве были задержаны 9 активистов. Им было сообщено о подозрении в совершении хулиганства. Впоследствии следственными судьями Дарницкого и Оболонского районных судов Киева к задержанным были применены меры - содержание под стражей.

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