Навального вивезли з СІЗО. Куди і навіщо - невідомо, - адвокати російського опозиціонера
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російського опозиціонера Олексія Навального відвезли із СІЗО "Кольчугино" у Володимирській області.
Про це заявив його адвокат Вадим Кобзєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру.
"Нам повідомили, що його відвезли з СІЗО. Куди саме - не повідомили", - сказав адвокат.
За його словами, немає навіть припущень, куди і навіщо могли відвезти Навального.
"ФСВП приховує і від родичів, і від адвокатів місце знаходження Олексія. Попереднього разу ми самостійно його знайшли в СІЗО Кольчугино. Зараз, мабуть, пропонується нам також шукати його самим всюди, де можливо", - повідомила "Эхо Москвы" інший адвокат опозиціонера Ольга Михайлова.
Раніше в ООН виступили зі зверненням до Росії щодо ситуації з Навальним.
20 серпня 2020 року літак, в якому летів Навальний, екстрено приземлився в Омську через його погане самопочуття. Навального доставили в лікарню в Омську, а пізніше перевезли до Німеччини для лікування. В кінці вересня Навальний виписався з лікарні і проходив курс реабілітації в ФРН. Після повернення в РФ його затримали.
2 лютого суд скасував умовний термін Навального у справі "Ів Роше" і замінив його на реальний в колонії загального режиму, але врахував термін домашнього арешту. Після цього провідні країни Заходу, в тому числі США, Німеччина, Франція і Велика Британія, звернулися із закликом до російської влади звільнити його.
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А сейчас увозят не знамо куда и народишку на Лобно Место для забавы даже не пововут. Перевелись на Московии цари, как только последнего немца царя прикопали и известью облили под Екатеринбургом и сами себе царевать на Московии вообразили. Смехота.
Еще и не мог нормально разговаривать на "пушкинском язике" хотя был "Русским царем" в 17 поколении
Немец-царь Московии Александр-3пытается разговаривать по пушкинско-петербуржски-московски.
https://www.youtube.com/watch?v=DbAnOSAXfNs
На дорогу выдали бутерброд...
Навальный - отважный человек, герой, борец с режимом, идёт на самопожертвование.