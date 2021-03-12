УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8366 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
2 071 33
адвокат (887) СІЗО (685) Навальний (572)

Навального вивезли з СІЗО. Куди і навіщо - невідомо, - адвокати російського опозиціонера

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Навального вивезли з СІЗО. Куди і навіщо - невідомо, - адвокати російського опозиціонера

Російського опозиціонера Олексія Навального відвезли із СІЗО "Кольчугино" у Володимирській області.

Про це заявив його адвокат Вадим Кобзєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру.

"Нам повідомили, що його відвезли з СІЗО. Куди саме - не повідомили", - сказав адвокат.

За його словами, немає навіть припущень, куди і навіщо могли відвезти Навального.

"ФСВП приховує і від родичів, і від адвокатів місце знаходження Олексія. Попереднього разу ми самостійно його знайшли в СІЗО Кольчугино. Зараз, мабуть, пропонується нам також шукати його самим всюди, де можливо", - повідомила "Эхо Москвы" інший адвокат опозиціонера Ольга Михайлова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колишній журналіст "Russia Today" у Німеччині Ланге розповів, що його просили шпигувати за Навальним

Раніше в ООН виступили зі зверненням до Росії щодо ситуації з Навальним.

20 серпня 2020 року літак, в якому летів Навальний, екстрено приземлився в Омську через його погане самопочуття. Навального доставили в лікарню в Омську, а пізніше перевезли до Німеччини для лікування. В кінці вересня Навальний виписався з лікарні і проходив курс реабілітації в ФРН. Після повернення в РФ його затримали.

2 лютого суд скасував умовний термін Навального у справі "Ів Роше" і замінив його на реальний в колонії загального режиму, але врахував термін домашнього арешту. Після цього провідні країни Заходу, в тому числі США, Німеччина, Франція і Велика Британія, звернулися із закликом до російської влади звільнити його.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Нам как то глубоко монопениссуально насчет Навального. Куда его, кто его...
показати весь коментар
12.03.2021 15:07
+4
к пуйлу на прием)
показати весь коментар
12.03.2021 15:01
+4
Навального вывезли из СИЗО. Куда и зачем - неизвестно, - адвокаты российского оппозиционера - Цензор.НЕТ 7827
показати весь коментар
12.03.2021 15:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
к пуйлу на прием)
показати весь коментар
12.03.2021 15:01 Відповісти
Безобразие - Юле волю! Или не Юле?
показати весь коментар
12.03.2021 15:06 Відповісти
Йди плати за комірне, дебілне! Навального вивезли з СІЗО. Куди і навіщо - невідомо, - адвокати російського опозиціонера - Цензор.НЕТ 5272
А не буде чим платити, то бери кредит під твоє кубло. Заберуть, якщо не розрахуєшся
показати весь коментар
12.03.2021 15:35 Відповісти
ина Навального вивезли з СІЗО. Куди і навіщо - невідомо, - адвокати російського опозиціонера - Цензор.НЕТ 6691
показати весь коментар
12.03.2021 17:00 Відповісти
Нам как то глубоко монопениссуально насчет Навального. Куда его, кто его...
показати весь коментар
12.03.2021 15:07 Відповісти
не "нам", а за себя пишите.
показати весь коментар
12.03.2021 20:23 Відповісти
Я близнец. Мне можно. Навального вивезли з СІЗО. Куди і навіщо - невідомо, - адвокати російського опозиціонера - Цензор.НЕТ 4003
показати весь коментар
12.03.2021 20:28 Відповісти
да. сиамский.
показати весь коментар
12.03.2021 20:33 Відповісти
Автозак толкнуть
показати весь коментар
12.03.2021 15:08 Відповісти
Навального вывезли из СИЗО. Куда и зачем - неизвестно, - адвокаты российского оппозиционера - Цензор.НЕТ 7827
показати весь коментар
12.03.2021 15:08 Відповісти
Если вы живёте в Харькове, то на улице его никто не заметит...
показати весь коментар
12.03.2021 15:19 Відповісти
Невже відразу - кряк і в мішок? Навального вывезли из СИЗО. Куда и зачем - неизвестно, - адвокаты российского оппозиционера - Цензор.НЕТ 8432
показати весь коментар
12.03.2021 15:32 Відповісти
Ні! Кряк і хрум-хрум-хрум.
показати весь коментар
12.03.2021 15:39 Відповісти
хотели бы его убрать с политической сцены - давно бы уже затасовали бы куда ни будь в тьму таракань или под трамвай случайно бросили или ... а так лёша - это говноотвод для населения в период активного говнобурления протестного настроения , походили , поснимали , посвистели и разошлись по домам , а особо буйных по мусарням проработают так , что больше протестовать не захочется , вот и весь навальный движ
показати весь коментар
12.03.2021 15:14 Відповісти
Обмен?
показати весь коментар
12.03.2021 15:14 Відповісти
В былые времена на Московии немецкие цари и царицы хоть заранее сообщали, куда везут Степанок Разиных и прочих Емеляк Пугачевых. На Москву их везли, на Лобно Место (Красную Площадь по *********) на дыбу и на потеху холопьям.

А сейчас увозят не знамо куда и народишку на Лобно Место для забавы даже не пововут. Перевелись на Московии цари, как только последнего немца царя прикопали и известью облили под Екатеринбургом и сами себе царевать на Московии вообразили. Смехота.
показати весь коментар
12.03.2021 15:15 Відповісти
Николашка уже был не полнностью с под немцев, маман ихняя датчанкой была
показати весь коментар
12.03.2021 15:21 Відповісти
За то его Vater Alexander-3 (предпоследний германский царь Московии был на высоте в Московкой пилораме под названием "алмазаы,зорото, серебро, меха и пр. и тд. и тп.
Еще и не мог нормально разговаривать на "пушкинском язике" хотя был "Русским царем" в 17 поколении Навального вивезли з СІЗО. Куди і навіщо - невідомо, - адвокати російського опозиціонера - Цензор.НЕТ 8669
Немец-царь Московии Александр-3пытается разговаривать по пушкинско-петербуржски-московски.

https://www.youtube.com/watch?v=DbAnOSAXfNs
показати весь коментар
12.03.2021 16:23 Відповісти
В России всех опозиционеров заткнули,а у нас ОПЗЖ и Медведчуки с бойками шастают в Раде
показати весь коментар
12.03.2021 15:17 Відповісти
Навальный - не бутерброд, чтобы его возить туда - сюда....Посадили за решётку, значит пусть сидит вечно...
показати весь коментар
12.03.2021 15:21 Відповісти
Хлоп не схожий на відпочивальника. Закручується сюжет не по дитячому
показати весь коментар
12.03.2021 15:28 Відповісти
Може випустять? Десь у тайзі.
показати весь коментар
12.03.2021 15:37 Відповісти
Интересно сколько ему ***** платит за день командировки?
показати весь коментар
12.03.2021 15:43 Відповісти
Как там по азарову : *****.
показати весь коментар
12.03.2021 15:45 Відповісти
Кацапи, та пристреліть його вже десь. А то носетесь як дурні зі ступою. Хоча чому як.
показати весь коментар
12.03.2021 15:53 Відповісти
Ну зачем так "нежно"???
показати весь коментар
12.03.2021 16:26 Відповісти
Нам ворог не ху_ло, а раша. З усім її дибільним населенням, ******, навальним і другими кацапами. Кацапи через трооів прстійно хочуть показати що вони нам брати, шо вони боряться з ******. Це така гра показати що кацапи теж люди. Хай не тішать себе надією підсовуючи нам "опозиціонерів".
показати весь коментар
12.03.2021 17:46 Відповісти
Наверное, перевели в Крым.
На дорогу выдали бутерброд...
показати весь коментар
12.03.2021 16:33 Відповісти
Не скажу, что опечален от такого известия.
показати весь коментар
12.03.2021 17:39 Відповісти
местная "бутербродная" ботва - полезные для кремля идийоты.
Навальный - отважный человек, герой, борец с режимом, идёт на самопожертвование.
показати весь коментар
12.03.2021 20:26 Відповісти
Готовят либерстную замену *****...делают из него нового хрущева
показати весь коментар
12.03.2021 20:43 Відповісти
 
 