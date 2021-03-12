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Новости За рубежом
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адвокат (1401) СИЗО (1352) Навальный (823)

Навального вывезли из СИЗО. Куда и зачем - неизвестно, - адвокаты российского оппозиционера

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Навального вывезли из СИЗО. Куда и зачем - неизвестно, - адвокаты российского оппозиционера

Российского оппозиционера Алексея Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области.

Об этом заявил его адвокат Вадим Кобзев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.

"Нам сообщили, что его увезли из СИЗО. Куда именно — не сообщили", — сказал адвокат.

По его словам, нет даже предположений, куда и зачем могли увезти Навального.

"ФСИН скрывает и от родственников, и от адвокатов место нахождение Алексея. В предыдущий раз мы самостоятельно его нашли в СИЗО Кольчугино. Сейчас, видимо, предлагается нам также искать его самим везде, где возможно", - сообщила "Эхо Москвы" другой адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.

Ранее в ООН выступили с обращением к России по ситуации с Навальным.

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за его плохого самочувствия. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ. После возвращения в РФ его задержали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В колонии, куда отправили Навального, шьют трусы для ФСИН, - росСМИ

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его.
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Топ комментарии
+7
Нам как то глубоко монопениссуально насчет Навального. Куда его, кто его...
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12.03.2021 15:07
+4
к пуйлу на прием)
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12.03.2021 15:01
+4
Навального вывезли из СИЗО. Куда и зачем - неизвестно, - адвокаты российского оппозиционера - Цензор.НЕТ 7827
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12.03.2021 15:08
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к пуйлу на прием)
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12.03.2021 15:01 Ответить
Безобразие - Юле волю! Или не Юле?
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12.03.2021 15:06 Ответить
Йди плати за комірне, дебілне! Навального вивезли з СІЗО. Куди і навіщо - невідомо, - адвокати російського опозиціонера - Цензор.НЕТ 5272
А не буде чим платити, то бери кредит під твоє кубло. Заберуть, якщо не розрахуєшся
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12.03.2021 15:35 Ответить
ина Навального вивезли з СІЗО. Куди і навіщо - невідомо, - адвокати російського опозиціонера - Цензор.НЕТ 6691
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12.03.2021 17:00 Ответить
Нам как то глубоко монопениссуально насчет Навального. Куда его, кто его...
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12.03.2021 15:07 Ответить
не "нам", а за себя пишите.
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12.03.2021 20:23 Ответить
Я близнец. Мне можно. Навального вивезли з СІЗО. Куди і навіщо - невідомо, - адвокати російського опозиціонера - Цензор.НЕТ 4003
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12.03.2021 20:28 Ответить
да. сиамский.
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12.03.2021 20:33 Ответить
Автозак толкнуть
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12.03.2021 15:08 Ответить
Навального вывезли из СИЗО. Куда и зачем - неизвестно, - адвокаты российского оппозиционера - Цензор.НЕТ 7827
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12.03.2021 15:08 Ответить
Если вы живёте в Харькове, то на улице его никто не заметит...
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12.03.2021 15:19 Ответить
Невже відразу - кряк і в мішок? Навального вывезли из СИЗО. Куда и зачем - неизвестно, - адвокаты российского оппозиционера - Цензор.НЕТ 8432
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12.03.2021 15:32 Ответить
Ні! Кряк і хрум-хрум-хрум.
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12.03.2021 15:39 Ответить
хотели бы его убрать с политической сцены - давно бы уже затасовали бы куда ни будь в тьму таракань или под трамвай случайно бросили или ... а так лёша - это говноотвод для населения в период активного говнобурления протестного настроения , походили , поснимали , посвистели и разошлись по домам , а особо буйных по мусарням проработают так , что больше протестовать не захочется , вот и весь навальный движ
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12.03.2021 15:14 Ответить
Обмен?
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12.03.2021 15:14 Ответить
В былые времена на Московии немецкие цари и царицы хоть заранее сообщали, куда везут Степанок Разиных и прочих Емеляк Пугачевых. На Москву их везли, на Лобно Место (Красную Площадь по *********) на дыбу и на потеху холопьям.

А сейчас увозят не знамо куда и народишку на Лобно Место для забавы даже не пововут. Перевелись на Московии цари, как только последнего немца царя прикопали и известью облили под Екатеринбургом и сами себе царевать на Московии вообразили. Смехота.
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12.03.2021 15:15 Ответить
Николашка уже был не полнностью с под немцев, маман ихняя датчанкой была
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12.03.2021 15:21 Ответить
За то его Vater Alexander-3 (предпоследний германский царь Московии был на высоте в Московкой пилораме под названием "алмазаы,зорото, серебро, меха и пр. и тд. и тп.
Еще и не мог нормально разговаривать на "пушкинском язике" хотя был "Русским царем" в 17 поколении Навального вивезли з СІЗО. Куди і навіщо - невідомо, - адвокати російського опозиціонера - Цензор.НЕТ 8669
Немец-царь Московии Александр-3пытается разговаривать по пушкинско-петербуржски-московски.

https://www.youtube.com/watch?v=DbAnOSAXfNs
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12.03.2021 16:23 Ответить
В России всех опозиционеров заткнули,а у нас ОПЗЖ и Медведчуки с бойками шастают в Раде
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12.03.2021 15:17 Ответить
Навальный - не бутерброд, чтобы его возить туда - сюда....Посадили за решётку, значит пусть сидит вечно...
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12.03.2021 15:21 Ответить
Хлоп не схожий на відпочивальника. Закручується сюжет не по дитячому
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12.03.2021 15:28 Ответить
Може випустять? Десь у тайзі.
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12.03.2021 15:37 Ответить
Интересно сколько ему ***** платит за день командировки?
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12.03.2021 15:43 Ответить
Как там по азарову : *****.
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12.03.2021 15:45 Ответить
Кацапи, та пристреліть його вже десь. А то носетесь як дурні зі ступою. Хоча чому як.
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12.03.2021 15:53 Ответить
Ну зачем так "нежно"???
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12.03.2021 16:26 Ответить
Нам ворог не ху_ло, а раша. З усім її дибільним населенням, ******, навальним і другими кацапами. Кацапи через трооів прстійно хочуть показати що вони нам брати, шо вони боряться з ******. Це така гра показати що кацапи теж люди. Хай не тішать себе надією підсовуючи нам "опозиціонерів".
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12.03.2021 17:46 Ответить
Наверное, перевели в Крым.
На дорогу выдали бутерброд...
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12.03.2021 16:33 Ответить
Не скажу, что опечален от такого известия.
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12.03.2021 17:39 Ответить
местная "бутербродная" ботва - полезные для кремля идийоты.
Навальный - отважный человек, герой, борец с режимом, идёт на самопожертвование.
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12.03.2021 20:26 Ответить
Готовят либерстную замену *****...делают из него нового хрущева
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12.03.2021 20:43 Ответить
 
 