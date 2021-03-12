Навального вывезли из СИЗО. Куда и зачем - неизвестно, - адвокаты российского оппозиционера
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российского оппозиционера Алексея Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области.
Об этом заявил его адвокат Вадим Кобзев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.
"Нам сообщили, что его увезли из СИЗО. Куда именно — не сообщили", — сказал адвокат.
По его словам, нет даже предположений, куда и зачем могли увезти Навального.
"ФСИН скрывает и от родственников, и от адвокатов место нахождение Алексея. В предыдущий раз мы самостоятельно его нашли в СИЗО Кольчугино. Сейчас, видимо, предлагается нам также искать его самим везде, где возможно", - сообщила "Эхо Москвы" другой адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.
Ранее в ООН выступили с обращением к России по ситуации с Навальным.
20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за его плохого самочувствия. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ. После возвращения в РФ его задержали.
2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его.
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А не буде чим платити, то бери кредит під твоє кубло. Заберуть, якщо не розрахуєшся
А сейчас увозят не знамо куда и народишку на Лобно Место для забавы даже не пововут. Перевелись на Московии цари, как только последнего немца царя прикопали и известью облили под Екатеринбургом и сами себе царевать на Московии вообразили. Смехота.
Еще и не мог нормально разговаривать на "пушкинском язике" хотя был "Русским царем" в 17 поколении
Немец-царь Московии Александр-3пытается разговаривать по пушкинско-петербуржски-московски.
https://www.youtube.com/watch?v=DbAnOSAXfNs
На дорогу выдали бутерброд...
Навальный - отважный человек, герой, борец с режимом, идёт на самопожертвование.