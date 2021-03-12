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Кулеба щодо продовження санкцій Євросоюзом: Росія має відмовитися від агресивної політики щодо України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба щодо продовження санкцій Євросоюзом: Росія має відмовитися від агресивної політики щодо України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення Європейського Союзу про продовження санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України.

Про це міністр написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ

Глава МЗС підкреслив, що для скасування санкцій РФ має припинити вести агресивну політику щодо України.

"Вітаю рішення ЄС продовжити на 6 місяців персональні санкції за агресію РФ проти України. Санкції ЄС повинні залишатися в силі до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. РФ має відмовитися від агресивної політики щодо нашої держави", - заявив він.

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Ті санкції до спини двері для рашистських чиновників- шо досі не ясно?
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12.03.2021 16:30 Відповісти
 
 