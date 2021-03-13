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Буковель (31) Нацполіція (13911)

Поліція проводить слідчі дії на гірськолижному курорті "Буковель"

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліція проводить слідчі дії на гірськолижному курорті

Поліція в другій половині дня п'ятниці проводить слідчі дії на гірськолижному курорті "Буковель" і обмежила роботу окремих підйомників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив агентству представник поліції, причиною слідчих дій є підозра в недотриманні карантинних обмежень у "червоній" карантинній зоні.

За його словами, з великою ймовірністю підйомники повністю припинять роботу в суботу, 13 березня.

Раніше цього тижня на курорті "Буковель" введено додаткові обмеження: закрито міні-ринок, на 4-місні крісельні підйомники спочатку стали пускати максимум двох, а після утворення черг - максимум трьох.

11 березня підприємці з Івано-Франківської області заблокували дорогу на курорт "Буковель" з вимогою його закриття.
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Топ коментарі
+17
И шо, посодют этого злостного нарушителя локдауна? Или лохдауна?

Полиция проводит следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель" - Цензор.НЕТ 5986
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12.03.2021 19:00
+9
Слідство необхідно було проводити, коли там віслюк катався.
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12.03.2021 19:05
+8
аааа.)))..в пятницу, вечером...следственные действия)))
ну хоть на лыжах бесплатно покатаются и в ресторациях на халяву поэкспериментируют )))
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12.03.2021 19:13
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афєрісту каломойськаму всьо, наріду-локдавун.
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12.03.2021 18:59 Відповісти
Полиция проводит следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель" - Цензор.НЕТ 1968
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12.03.2021 19:55 Відповісти
Тачетама...закатайте усьо асфальтом...
🤣
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12.03.2021 19:00 Відповісти
И шо, посодют этого злостного нарушителя локдауна? Или лохдауна?

Полиция проводит следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель" - Цензор.НЕТ 5986
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12.03.2021 19:00 Відповісти
Ну и? А пердеуть то что хотело? Так Зелю нужно садить за злостно-показательное нарушение закона, им же кстати и принятого?
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12.03.2021 19:34 Відповісти
введены дополнительные ограничения: на 4-местные подъемники сначала стали пускать максимум двух, а после образования очередей - максимум трех катающихся.

Жеско прилетело Игорь Валеричу - ну нельзя же так.
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12.03.2021 19:02 Відповісти
Таки да. Куда там американцам, Зеля страшен в своих санкциях. Страшнее тюрьмы.
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12.03.2021 19:17 Відповісти
Полиция проводит следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель" - Цензор.НЕТ 7712
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12.03.2021 19:53 Відповісти
А полісмени лижі з собою взяли ,чи на місці конфіскують ??? Полиция проводит следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель" - Цензор.НЕТ 4722
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12.03.2021 19:04 Відповісти
Основную капусту с зимнего сезона они уже сняли. Не шибко и расстроятся.
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12.03.2021 19:05 Відповісти
Слідство необхідно було проводити, коли там віслюк катався.
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12.03.2021 19:05 Відповісти
Просто какйто сюр...
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12.03.2021 19:08 Відповісти
аааа.)))..в пятницу, вечером...следственные действия)))
ну хоть на лыжах бесплатно покатаются и в ресторациях на халяву поэкспериментируют )))
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12.03.2021 19:13 Відповісти
Раніше були пташенята Керенського, а зараз пси Рюкзакова. А ви вважаєте, що вони моральну травму не отримують, коли всі пішли по домівках, а вони ще не накатались? Це ж сумно, коли твою "велич" пересічні громадяни не відчувають.
Володар вітрів їм ще й молоко видавати повинен, або пі-іво.
Вот вы говорите: Царь, царь...
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12.03.2021 19:28 Відповісти
І шо вони там шукають - сліди шмарклі? Закриття підйомників якось на слідчі дії не дуже тягнуть.
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12.03.2021 19:14 Відповісти
поздно всрались когда всех загнали на зимний карантин шобла тупая тысячами там тусила во главе с Гидрантом и ложить они хотели на локдаунПолиция проводит следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель" - Цензор.НЕТ 5690
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12.03.2021 19:30 Відповісти
давно этот рассадник пора было прикрыть
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12.03.2021 19:31 Відповісти
Так его никто и не собирается прикрывать судя по сообщению. Через неделю-другую он и сам закроется до мая.
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12.03.2021 19:38 Відповісти
следственные эксперименты на лыжах ставит ?
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12.03.2021 19:40 Відповісти
Вважаючи на дорожезну вартість проживання та катання, невже не можна було забезпечити швидкими тестами на ковід при поселенні в готель? Тільки в приміщенні готелей та ресторанів-їдалень поширюється вірус.
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12.03.2021 19:51 Відповісти
Поздно пить боржоми. Строгайте доски на гробы. Полиция проводит следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель" - Цензор.НЕТ 5469
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12.03.2021 20:00 Відповісти
Да дебилы
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12.03.2021 20:02 Відповісти
 
 