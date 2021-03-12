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Буковель (44) Нацполиция (15757)

Полиция проводит следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция проводит следственные действия на горнолыжном курорте

Полиция во второй половине дня пятницы проводит следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель" и ограничила работу отдельных подъемников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина".

Как сообщил агентству представитель полиции, причиной следственных действий является подозрение в несоблюдении карантинных ограничений в "красной" карантинной зоне.

По его словам, с большой вероятностью подъемники полностью прекратят работу в субботу, 13 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" требует закрыть курорт "Буковель": Именно он является причиной "красной" зоны карантина и роста количества заболевших

Ранее на этой неделе на курорте "Буковель" введены дополнительные ограничения: закрыт мини-рынок, на 4-местные кресельные подъемники сначала стали пускать максимум двух, а после образования очередей – максимум трех катающихся.

11 марта предприниматели из Ивано-Франковской области заблокировали дорогу на курорт "Буковель" с требованием его закрытия.
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Топ комментарии
+17
И шо, посодют этого злостного нарушителя локдауна? Или лохдауна?

Полиция проводит следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель" - Цензор.НЕТ 5986
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12.03.2021 19:00
+9
Слідство необхідно було проводити, коли там віслюк катався.
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12.03.2021 19:05
+8
аааа.)))..в пятницу, вечером...следственные действия)))
ну хоть на лыжах бесплатно покатаются и в ресторациях на халяву поэкспериментируют )))
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12.03.2021 19:13
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афєрісту каломойськаму всьо, наріду-локдавун.
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12.03.2021 18:59 Ответить
Полиция проводит следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель" - Цензор.НЕТ 1968
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12.03.2021 19:55 Ответить
Тачетама...закатайте усьо асфальтом...
🤣
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12.03.2021 19:00 Ответить
И шо, посодют этого злостного нарушителя локдауна? Или лохдауна?

Полиция проводит следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель" - Цензор.НЕТ 5986
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12.03.2021 19:00 Ответить
Ну и? А пердеуть то что хотело? Так Зелю нужно садить за злостно-показательное нарушение закона, им же кстати и принятого?
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12.03.2021 19:34 Ответить
введены дополнительные ограничения: на 4-местные подъемники сначала стали пускать максимум двух, а после образования очередей - максимум трех катающихся.

Жеско прилетело Игорь Валеричу - ну нельзя же так.
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12.03.2021 19:02 Ответить
Таки да. Куда там американцам, Зеля страшен в своих санкциях. Страшнее тюрьмы.
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12.03.2021 19:17 Ответить
Полиция проводит следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель" - Цензор.НЕТ 7712
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12.03.2021 19:53 Ответить
А полісмени лижі з собою взяли ,чи на місці конфіскують ??? Полиция проводит следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель" - Цензор.НЕТ 4722
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12.03.2021 19:04 Ответить
Основную капусту с зимнего сезона они уже сняли. Не шибко и расстроятся.
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12.03.2021 19:05 Ответить
Слідство необхідно було проводити, коли там віслюк катався.
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12.03.2021 19:05 Ответить
Просто какйто сюр...
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12.03.2021 19:08 Ответить
аааа.)))..в пятницу, вечером...следственные действия)))
ну хоть на лыжах бесплатно покатаются и в ресторациях на халяву поэкспериментируют )))
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12.03.2021 19:13 Ответить
Раніше були пташенята Керенського, а зараз пси Рюкзакова. А ви вважаєте, що вони моральну травму не отримують, коли всі пішли по домівках, а вони ще не накатались? Це ж сумно, коли твою "велич" пересічні громадяни не відчувають.
Володар вітрів їм ще й молоко видавати повинен, або пі-іво.
Вот вы говорите: Царь, царь...
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12.03.2021 19:28 Ответить
І шо вони там шукають - сліди шмарклі? Закриття підйомників якось на слідчі дії не дуже тягнуть.
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12.03.2021 19:14 Ответить
поздно всрались когда всех загнали на зимний карантин шобла тупая тысячами там тусила во главе с Гидрантом и ложить они хотели на локдаунПолиция проводит следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель" - Цензор.НЕТ 5690
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12.03.2021 19:30 Ответить
давно этот рассадник пора было прикрыть
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12.03.2021 19:31 Ответить
Так его никто и не собирается прикрывать судя по сообщению. Через неделю-другую он и сам закроется до мая.
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12.03.2021 19:38 Ответить
следственные эксперименты на лыжах ставит ?
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12.03.2021 19:40 Ответить
Вважаючи на дорожезну вартість проживання та катання, невже не можна було забезпечити швидкими тестами на ковід при поселенні в готель? Тільки в приміщенні готелей та ресторанів-їдалень поширюється вірус.
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12.03.2021 19:51 Ответить
Поздно пить боржоми. Строгайте доски на гробы. Полиция проводит следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель" - Цензор.НЕТ 5469
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12.03.2021 20:00 Ответить
Да дебилы
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12.03.2021 20:02 Ответить
 
 