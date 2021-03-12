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Росія повинна звільнити Крим і повернути його Україні, - держсекретар МЗС ФРН

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія повинна звільнити Крим і повернути його Україні, - держсекретар МЗС ФРН

Німеччина бачить лише один шлях урегулювання ситуації щодо Криму – повернення півострова Україні.

Про це заявив державний секретар МЗС ФРН Нільс Аннен під час віртуального засідання високого рівня за формулою "Арріа", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо визнати незаконну анексію Росією Криму. Рішення для Росії має бути чітким – звільнити Крим, припинити порушення прав людини і повернути Крим Україні. Крим був і залишається українським", - заявив Аннен.

Представник МЗС ФРН зазначив, що окупація Криму залишається "не менш кричущим, шокуючим порушенням Хартії ООН і міжнародного права", як і 7 років тому. Зміна статусу території за допомогою сили стала безпрецедентним актом у Європі від часу завершення Другої світової війни, наголосив Аннен, назвавши організований Росією "ганебний референдум" "насмішкою над демократичними стандартами".

Німецький дипломат також звернув увагу на те, що Росія продовжує блокувати доступ на територію півострова для незалежних міжнародних моніторингових структур, представників ООН, ОБСЄ, Ради Європи, неурядових організацій, журналістів, правозахисників тощо. Він закликав Росію надати такий доступ, виконати рішення Європейського суду з прав людини від 14 січня 2021 року і діяти у повній відповідності до міжнародного права та міжнародних стандартів у галузі прав людини, а також звільнити всіх незаконно затриманих громадян, включаючи понад 100 кримських татар.

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Представник Німеччини висловив занепокоєння мілітаризацією Криму та закликав РФ відповідно до міжнародних зобов’язань забезпечити свободу навігації в Азовському морі.

При цьому, за словами держсекретаря МЗС ФРН, усім зрозуміло, що Донбас був наступною ціллю для нападу на Україну і що Росія та підтримувані нею збройні формування на Донбасі несуть відповідальність за смерті та страшні страждання українців.
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Топ коментарі
+9
и репарации 100 лет!..
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12.03.2021 19:32
+7
Лицемеры фуевы!
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12.03.2021 19:36
+7
Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 677 Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 8321заносите все равно Байден вынесет вперед ногами... Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 8321Ангела АСТАНАВИТЕСЬ
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12.03.2021 19:36
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и репарации 100 лет!..
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12.03.2021 19:32 Відповісти
Danke schon, Parteigenossen in "banderische nazicmus" !!! Росія повинна звільнити Крим і повернути його Україні, - держсекретар МЗС ФРН - Цензор.НЕТ 6889

отдельный привет Навальному:
бутерброт это немецкое слово - хлеб с маслом.
а уж немцы знают как с бутербродами обращаться и кому они принадлежат Росія повинна звільнити Крим і повернути його Україні, - держсекретар МЗС ФРН - Цензор.НЕТ 8482
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12.03.2021 20:08 Відповісти
Для этого надо сначало запустить СП-2, а потом как только так сразу...
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12.03.2021 20:15 Відповісти
Им бы подбросить десяток Осетий Абхазий...мож через год и окочурился бы сраный рюсский мир Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 1874
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12.03.2021 19:32 Відповісти
рюський мир и так кочурится.
ибо он нищий материально и духовно, тоталитарный и агрессивный

только последний кретин прельстится на такие "прелести" Росія повинна звільнити Крим і повернути його Україні, - держсекретар МЗС ФРН - Цензор.НЕТ 6873
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12.03.2021 20:51 Відповісти
Германия ЖИВА,а сССР подох смертью храбрых от выстрела Финского Снайпера Симо Хайяха... Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 6417 Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 6417
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12.03.2021 19:33 Відповісти
Перед тем как подох СССР, я с родителями успели перебраться в Германию
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12.03.2021 19:48 Відповісти
Сейчас многие возвращаются... смотрите не упустите момент и в этот раз
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12.03.2021 20:16 Відповісти
Нет уж, побывал один раз за 30 лет в гостях, больше не хочется )
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12.03.2021 20:20 Відповісти
Ты тоже собираешься возвращаться из США?😂🌷
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12.03.2021 20:21 Відповісти
Слышим восьмой год, может лучше сев. поток 2 прикрыть полностью.
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12.03.2021 19:34 Відповісти
пусть строят, можно со всей европы будет пускать по нему радиоактивные отходы в Россию, или просто канализацию, вариантов много...
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12.03.2021 20:46 Відповісти
МИД ФРГ ? Точно? Не помилились? Щось з'їли, мабуть. А як же газові труби, що стирчать у вас там з кожної .опи?
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12.03.2021 19:34 Відповісти
представитель социал демократов, 16% голосов на выборах

несущественно
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12.03.2021 19:39 Відповісти
Трубы это экономика, а Крым политика
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12.03.2021 19:49 Відповісти
твоя экономика предпологает финансирование путина на войну в соседних государствах и не только. Так можно и независимость потерять
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12.03.2021 20:49 Відповісти
Грета, а покупать электричество и вообще многих других товаров из России независимости не мешает? Не бросайся камнями если живешь в стеклянном доме.
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12.03.2021 21:55 Відповісти
однією рукою трубу з газом тягнуть а другою грізно пальчиком погрожують..лицемірство
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12.03.2021 19:35 Відповісти
да пока они призывают, кот Васька слушает да ест, и в результате из крыма поуезжают последние проукраински настроенные граждане, останутся только понаехавшие после оккупации отбросы из всякой рязани, тулы и прочей сызрани.
И проблема из тяжелорешаемой перейдет в нерешаемое состояние. Как Карелия, которую финны уже не хотят
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12.03.2021 19:35 Відповісти
Все течет все меняется... когда-то в Крыму и греки жили...
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12.03.2021 20:18 Відповісти
Лицемеры фуевы!
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12.03.2021 19:36 Відповісти
Фуи лицемеркельные!
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12.03.2021 19:39 Відповісти
со Срашкой в 10 раз больше торгуют - Ты как бы на их месте делал?
я понял, ты святее Мать Терезы, х.з. что это за ссущество, но вроде была примерным рабом Яхве - и ты бы разорвал все с Рашкой и поддержал Украину а потом тя бы прокинули на выборах и засудили.
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12.03.2021 20:14 Відповісти
Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 677 Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 8321заносите все равно Байден вынесет вперед ногами... Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 8321Ангела АСТАНАВИТЕСЬ
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12.03.2021 19:36 Відповісти
Спочатку потрібно дати пацакам викластись по повній програмі, а потім вдути.
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12.03.2021 19:47 Відповісти
Росія повинна звільнити Крим і повернути його Україні, - держсекретар МЗС ФРН - Цензор.НЕТ 9067
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12.03.2021 20:10 Відповісти
Для пуйла повернення Криму Україні рівнозначно самогубству. Так само і для його наступника. Лише розвал Раші може припинити цю постійну напругу на Планеті.
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12.03.2021 19:36 Відповісти
Нічого.
Коли нічого не було жерти в 1991 році, плєбсу було пофіг на розпад імперії...
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12.03.2021 19:40 Відповісти
Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 7040 Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 1463да гранаты у него не той системы
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12.03.2021 19:39 Відповісти
Нафтогаз Кобалєва корумпований так, що далі нема куди
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12.03.2021 20:51 Відповісти
Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 5662 Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 5382чуваки вы куда? в Китай! а Берлин?там Гитлерцы живуть
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12.03.2021 19:41 Відповісти
Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 6012 Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 8417
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12.03.2021 19:43 Відповісти
Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 284 Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 8142
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12.03.2021 19:44 Відповісти
тсссс, Меркель услышит
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12.03.2021 19:45 Відповісти
Меркель через пол года уже не будет
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12.03.2021 20:02 Відповісти
Пока сопливые толерасты будут переживать и обеспокаиваться, ******** под шумок захватит и их пару областей или устроит там "гражданскую войну" Россия должна освободить Крым и вернуть его Украине, - госсекретарь МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 4629
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12.03.2021 19:45 Відповісти
Германия приняла в 90тых годах 2,5 миллиона так называемых русских немцев из стран бывшего СССР (всего 4 миллиона из стран бывшего Варшавского договора), но они не собираются ворачиваться на "вторую родину".
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12.03.2021 19:54 Відповісти
ВСУ, ОУН, УПА ПС, будут входить в пустой Крым и не факт, что при этом Скотоматушка будет присутствовать в той реальности, в сегодняшнем виде.
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12.03.2021 19:45 Відповісти
ОУН/УПА? Что за бред...
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12.03.2021 19:57 Відповісти
Что не понятного? А впереди keyfo на тачанке, за ним бронекопытная артиллерия... Ух зададут оккупантам жару, если они конечно будут в нынешнем состоянии)))
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12.03.2021 20:02 Відповісти
))))
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12.03.2021 20:07 Відповісти
Одного Петра Болбочана буде достатньо він одним полком Крим звільняв.
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12.03.2021 20:10 Відповісти
Ігор Гладун Звiльнив?
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12.03.2021 20:37 Відповісти
keyfo спам, это информация рекламного характера, ты зачем жмешь эту кнопочку? Спама там нет, и хоть ты написал откровенную чушь, я "спам", не давил.
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12.03.2021 20:11 Відповісти
я так расстроился, что прям кушать не магу.
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12.03.2021 21:02 Відповісти
keyfo Великий Пост с 15-го Марта. Пока кушай, Масленница)))
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12.03.2021 22:11 Відповісти
В ответ Раша заявит, что кому должна, то прощает. А призвать вернуть Кёнингсберг не желаете? Это ж исконно немецкий город.
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12.03.2021 19:58 Відповісти
Только не говори этого в Польше. Там он (Кенинсберг), Кролевец.
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12.03.2021 22:13 Відповісти
Гаразд, буду називати Калінінград, щоб з лишньою літерою не "проколотися".
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13.03.2021 08:23 Відповісти
Должна, но не хочет... Придётся ждать, пока придётся.
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12.03.2021 19:58 Відповісти
Прикиньте что делается, в Крыму оккупанты схватили двоих людей, которые возлагали цветы к памятнику Шевченко и увезли их в неизвестном направлении. Сегодня стало известно, что они находится в ИВС Симферополя.
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12.03.2021 22:01 Відповісти
Вот и сходил за пивом....
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12.03.2021 22:14 Відповісти
 
 