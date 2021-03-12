УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15268 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
18 674 111
Литвин (440) Харківські угоди (64) шоу_Шустера (303)

Ексголова ВР Литвин про Харківські угоди "Це була абсолютна безвихідь"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ексголова ВР Литвин про Харківські угоди

Янукович був змушений підписати, а Верховна Рада - ратифікувати Харківські угоди, оскільки інакше українська економіка впала б від непідйомної ціни на газ.

Про це колишній спікер парламенту Володимир Литвин заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Це була абсолютна безвихідь. Коли виступає прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, міністр економіки, міністр фінанів і доводить, що Україна упаде, бо ціни цієї не витримають за енергоносіями, і нам потрібно прийняти це принизливе, можливо, рішення, але виходу іншого немає", - сказав Литвин.

За його словами, 16 голосів для ратифікації Харківських угод парламентом дали представники опозиції.

"Якби 16 голосів не дали представники опозиції, то пропрезидентська чи провладна коаліція мала б усього-навсього 220 (голосів. - Ред.). І якщо б хотіли - заблокували б і рішення, голосування не було б. Бо кожен знав своїх депутатів. Бо коли ця проблема була розв'язана у тий спосіб, у який вона була розв'язана, зразу всі розбіглись і заспокоїлись. Вважали, що вони свою місію виконали", - стверджує Литвин.

Читайте також: Данілов: депутати телефонують мені і кажуть, що не голосували за "харківські угоди"

Ексспікер каже, що пропонував лідерам парламентських фракцій зірвати голосування.

"Я ще раз попереджав і просив, що я готовий оголосити перелік прізвищ народних депутатів, які відсутні - так, як це було зроблено у 2004 році - і заблокувати їхні картки. Коли цього не зробили, я абсолютно переконаний, що хотіли закрити цю тему, прикритися Харківськими угодами, щоб не говорили про угоду 2009-го", - говорить він.

Нагадаємо, раніше РНБО доручила СБУ перевірити, чи немає державної зради в діях 236 депутатів, які в 2010 році підтримали ратифікацію "харківських угод". З переліком депутатів можна ознайомитися тут.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+66
Чому ж економіка не рухнула, у 14-му???
Просто ви усі зрадники... І ти, с_ка, один з перших...
показати весь коментар
12.03.2021 22:45
+59
на этом мерзавце висят не только Харьковское предательство, но и убийство Гонгадзе

он претендует на пост ректора Киевского Университета !!!! Экс-председатель ВР Литвин о Харьковских соглашениях "Это была абсолютная безысходность" - Цензор.НЕТ 9820
показати весь коментар
12.03.2021 22:51
+46
Самая скользкая мразь в украинской политике!
показати весь коментар
12.03.2021 22:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Та ти шо... Ротик свой открыл... - поняля, что запахло жаренным... !
показати весь коментар
13.03.2021 09:32 Відповісти
Этот на пожизненное потянул бы .мразь
показати весь коментар
13.03.2021 09:50 Відповісти
Який мерзавец. Повинен відповісти за ту зраду і ганьбу.
показати весь коментар
13.03.2021 10:34 Відповісти
Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор ( У.ЧЕРЧИЛЛЬ ), наверное наш самый знаменитый плагиатор это не знал
показати весь коментар
13.03.2021 10:38 Відповісти
псина, на кого рассчитана эта брехня? твое стадо проголосовало в полном составе. сорвать оно предлагало голосование...ублюдок.
показати весь коментар
13.03.2021 11:25 Відповісти
Литвин мерзкий хамелеон приспособленец, старый вор для которого народ это быдло.
показати весь коментар
13.03.2021 11:32 Відповісти
Сладкоголосый сраколиз всегда занимал позицию того кто у власти.
За это и получил Героя Украины.
показати весь коментар
13.03.2021 12:43 Відповісти
Були таки бігборди.. "Країні потрібен Литвин" тільки.. навпаки
а ще треба розслідування про його братика.. лейтенанта Госбезопасности КГБ.. і його роль у подіях 14 року..
показати весь коментар
13.03.2021 13:39 Відповісти
Вот кто настоящий Иуда Украины, это Литвин, вместе со своим братцем генералом!!
показати весь коментар
13.03.2021 14:25 Відповісти
Дуже добре пам'ятаю яка бійка була в ВР коли комуняки голосовали
за цю позорну угоду! Мудак Литвин ховався за парасолькою коли цього
запроданця закидували яйцями. А він кричав в той момент що угода
прийнята в радісної та та урочистої атмосфери.Яка ГАНЬБА !!! Ексголова ВР Литвин про Харківські угоди "Це була абсолютна безвихідь" - Цензор.НЕТ 4767
показати весь коментар
13.03.2021 14:38 Відповісти
гнида. Литвин безперечно гнида.
показати весь коментар
17.03.2021 20:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 