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Новости Политика Украины
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Литвин (3111) Харьковский пакт (216) шоу_Шустера (315)

Экс-председатель ВР Литвин о Харьковских соглашениях: "Это была абсолютная безысходность"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-председатель ВР Литвин о Харьковских соглашениях:

Янукович был вынужден подписать, а Верховная Рада - ратифицировать Харьковские соглашения, так как иначе украинская экономика рухнула бы от неподъемной цены на газ.

Об этом бывший спикер парламента Владимир Литвин заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Это была абсолютная безысходность. Когда выступает премьер-министр, министр иностранных дел, министр экономики, министр финансов и доказывают, что Украина упадет, потому что цены этой не выдержат за энергоносителями, и нам нужно принять это унизительное, возможно, решение, но выхода другого нет", - сказал Литвин.

По его словам, 16 голосов для ратификации Харьковских соглашений парламентом дали представители оппозиции.

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"Если бы 16 голосов не дали представители оппозиции, то пропрезидентская или правящая коалиция имела бы всего-навсего 220 (голосов. - Ред.). И если бы хотели - заблокировали бы и решения, голосования не было. Потому что каждый знал своих депутатов. Потому что когда эта проблема была решена тем способом, которым она была решена, сразу все разбежались и успокоились. Считали, что они свою миссию выполнили", - утверждает Литвин.

Экс-спикер говорит, что предлагал лидерам парламентских фракций сорвать голосование.

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"Я еще раз предупреждал и просил, что я готов объявить перечень фамилий народных депутатов, которые отсутствуют - так, как это было сделано в 2004 году - и заблокировать их карточки. Когда этого не сделали, я абсолютно убежден, что хотели закрыть эту тему, прикрыться Харьковским соглашениям, чтобы не говорили о соглашении 2009 года", - говорит он.

Напомним, ранее СНБО поручил СБУ проверить, нет ли государственной измены в действиях 236 депутатов, которые в 2010 году поддержали ратификацию "харьковских соглашений". С перечнем депутатов можно ознакомиться здесь.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+66
Чому ж економіка не рухнула, у 14-му???
Просто ви усі зрадники... І ти, с_ка, один з перших...
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12.03.2021 22:45
+59
на этом мерзавце висят не только Харьковское предательство, но и убийство Гонгадзе

он претендует на пост ректора Киевского Университета !!!! Экс-председатель ВР Литвин о Харьковских соглашениях "Это была абсолютная безысходность" - Цензор.НЕТ 9820
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12.03.2021 22:51
+46
Самая скользкая мразь в украинской политике!
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12.03.2021 22:46
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Та ти шо... Ротик свой открыл... - поняля, что запахло жаренным... !
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13.03.2021 09:32 Ответить
Этот на пожизненное потянул бы .мразь
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13.03.2021 09:50 Ответить
Який мерзавец. Повинен відповісти за ту зраду і ганьбу.
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13.03.2021 10:34 Ответить
Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор ( У.ЧЕРЧИЛЛЬ ), наверное наш самый знаменитый плагиатор это не знал
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13.03.2021 10:38 Ответить
псина, на кого рассчитана эта брехня? твое стадо проголосовало в полном составе. сорвать оно предлагало голосование...ублюдок.
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13.03.2021 11:25 Ответить
Литвин мерзкий хамелеон приспособленец, старый вор для которого народ это быдло.
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13.03.2021 11:32 Ответить
Сладкоголосый сраколиз всегда занимал позицию того кто у власти.
За это и получил Героя Украины.
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13.03.2021 12:43 Ответить
Були таки бігборди.. "Країні потрібен Литвин" тільки.. навпаки
а ще треба розслідування про його братика.. лейтенанта Госбезопасности КГБ.. і його роль у подіях 14 року..
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13.03.2021 13:39 Ответить
Вот кто настоящий Иуда Украины, это Литвин, вместе со своим братцем генералом!!
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13.03.2021 14:25 Ответить
Дуже добре пам'ятаю яка бійка була в ВР коли комуняки голосовали
за цю позорну угоду! Мудак Литвин ховався за парасолькою коли цього
запроданця закидували яйцями. А він кричав в той момент що угода
прийнята в радісної та та урочистої атмосфери.Яка ГАНЬБА !!! Ексголова ВР Литвин про Харківські угоди "Це була абсолютна безвихідь" - Цензор.НЕТ 4767
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13.03.2021 14:38 Ответить
гнида. Литвин безперечно гнида.
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17.03.2021 20:18 Ответить
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