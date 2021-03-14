Деякі чиновники ЄС виступають за пом'якшення відносин із Росією, - Bloomberg

Лідери Європейського Союзу цього місяця планують переглянути стратегію щодо Росії. Водночас деякі високопоставлені чиновники в Брюсселі в приватному порядку виступають за пом'якшення санкцій.

Як зазначається в матеріалі Bloomberg, така ситуація призводить до розбіжностей із деякими державами-членами, на думку яких дії Кремля стають все гіршими, передає Цензор.НЕТ.

Видання згадує слова європейського дипломата, що пролунали на зустрічі очільника дипломатії ЄС Жозепа Борреля і посла Євросоюзу в Росії Маркуса Едерера та інших чиновників ЄС 8 березня. Едерер нібито заявив, що підхід ЄС до Росії "застарілий і занадто зосереджений на українському конфлікті". Він порадив Боррелю "розробити новий спосіб" ведення політики з Москвою.

Речниця керівника євродипломатії Набіла Масралі відмовилася коментувати Bloomberg зміст зустрічі 8 березня й наголосила, що ЄС продовжує наполягати на дотриманні п’яти керівних принципів у відносинах із Росією.

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Видання нагадує ці принципи: повне виконання Мінських угод, налагодження тісних зв'язків із колишніми радянськими республіками, стримування російських загроз і вибіркова співпраця (приміром, у питанні боротьби з тероризмом).