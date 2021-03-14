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Новини Санкції проти Росії
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Деякі чиновники ЄС виступають за пом'якшення відносин із Росією, - Bloomberg

Деякі чиновники ЄС виступають за пом'якшення відносин із Росією, - Bloomberg

Лідери Європейського Союзу цього місяця планують переглянути стратегію щодо Росії. Водночас деякі високопоставлені чиновники в Брюсселі в приватному порядку виступають за пом'якшення санкцій.

Як зазначається в матеріалі Bloomberg, така ситуація призводить до розбіжностей із деякими державами-членами, на думку яких дії Кремля стають все гіршими, передає Цензор.НЕТ.

Видання згадує слова європейського дипломата, що пролунали на зустрічі очільника дипломатії ЄС Жозепа Борреля і посла Євросоюзу в Росії Маркуса Едерера та інших чиновників ЄС 8 березня. Едерер нібито заявив, що підхід ЄС до Росії "застарілий і занадто зосереджений на українському конфлікті". Він порадив Боррелю "розробити новий спосіб" ведення політики з Москвою.

Речниця керівника євродипломатії Набіла Масралі відмовилася коментувати Bloomberg зміст зустрічі 8 березня й наголосила, що ЄС продовжує наполягати на дотриманні п’яти керівних принципів у відносинах із Росією.

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Видання нагадує ці принципи: повне виконання Мінських угод, налагодження тісних зв'язків із колишніми радянськими республіками, стримування російських загроз і вибіркова співпраця (приміром, у питанні боротьби з тероризмом).

Автор: 

росія (64969) санкції (11777) Євросоюз (13341) Bloomberg (235)


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Топ коментарі
+20
Вот, потихоньку, и выявляются те, в чьи карманы кремлёвские денежки текут.
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14.03.2021 01:29
+15
о ***.. еще одни еврогеи и тайные любители кацапо-мира по методичке кремля строчат...
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14.03.2021 01:26
+15
Ряд чиновников ЕС выступают за смягчение отношений с Россией, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5828
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14.03.2021 06:51
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о ***.. еще одни еврогеи и тайные любители кацапо-мира по методичке кремля строчат...
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14.03.2021 01:26 Відповісти
Судя по объёму товарооборота с паРашей ($4.6 млрд импорт и $2.7 млрд экспорт) за прошлый год, самым пламенным любителем )(уйлостана является Украина.
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14.03.2021 05:53 Відповісти
я б назвав їх європід@рами, на геїв вони не заслуговують!
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14.03.2021 08:53 Відповісти
надо их выслать на срассейю ... пускай их там "смягчат"
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14.03.2021 01:28 Відповісти
Он (Маркус Эдерер) уже там - почитайте внимательно статью.
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14.03.2021 01:30 Відповісти
А лучше им путинских ихтамнетов запустить, чтобы прочувствовали русский мир сполна
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14.03.2021 07:06 Відповісти
Вот, потихоньку, и выявляются те, в чьи карманы кремлёвские денежки текут.
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14.03.2021 01:29 Відповісти
Вот именно этих чиновников и надо сразу ловить на коррупции
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14.03.2021 01:31 Відповісти
Ну а что, талантливый парнишка, думаю справится.
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14.03.2021 03:23 Відповісти
Нефть опять пошла вверх. У *уйла опять появились средства, чтобы скупать эьих шлюх пачками
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14.03.2021 01:42 Відповісти
Угу, "Байден придет, порядок наведет"!
Ну пришел.....
Опять началась муйня с Парижскими соглашениями, ограничение добычи нефти в Америке, нефтянка поперла вверх как ракета, труба СП-2 строится, соглашения СНВ-3, которые хотел разорвать Трамп, продлеваются.
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14.03.2021 03:22 Відповісти
вообще то демократы традиционно были менее вредны для рф, нежели республиканцы

какая бы демагогия при этом не велась
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14.03.2021 04:30 Відповісти
Они, конечно, подлецы, но хуже то, что и у нас есть такие-же чиновники, депутаты, а до недавнего времени (с временным переобуванием) и целый **********...
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14.03.2021 01:53 Відповісти
"Не гонитесь за деньгами, идите им навстречу" 😁 - Эти люди учат других бороться с коррупцией, просто смешно ...
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14.03.2021 01:55 Відповісти
вот как-то не патриотично ани енто, нннада им евромайдан, как так то? где их гиднисть мать их эти?
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14.03.2021 02:32 Відповісти
Боррель съездил на Расею, Лавруша его в гавно повмокал - СЛЕДУЮЩИЙ!
Вот такие они "европейские ценности": НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО БИЗНЕС или деньги не пахнут.
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14.03.2021 03:16 Відповісти
Мда... Вы еще хотите в Ывросайус?
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14.03.2021 05:14 Відповісти
Там не ряд. Там целая плеяда!
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14.03.2021 05:47 Відповісти
Ряд чиновников ЕС выступают за смягчение отношений с Россией, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5828
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14.03.2021 06:51 Відповісти
Ряд чиновников ЕС выступают за смягчение отношений с Россией, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4126
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14.03.2021 06:53 Відповісти
https://zh.wikipedia.org/wiki/%**%99%AE%E4%BA%AC%**%98%AF%E4%B8%AA%E5%82%BB%E5%AD%90_(%**%AD%8C%**%9B%B2)
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14.03.2021 12:01 Відповісти
https://zh.wikipedia.org/wiki/%**%99%AE%E4%BA%AC%**%98%AF%E4%B8%AA%E5%82%BB%E5%AD%90_(%**%AD%8C%**%9B%B2)
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14.03.2021 12:06 Відповісти
По таким заявлениям сразу видно кому ***** бабла отсыпал
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14.03.2021 07:04 Відповісти
Пока у нас ООС, ЕС торгует с РФ и нас не спрашивает. Те еще аферисты.
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14.03.2021 07:16 Відповісти
Поки у нас ООС Україна на мільярди як торгувала так і далі торгує з кацапами, ЄС дурнiйша за Україну?
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14.03.2021 07:36 Відповісти
Їм курва кацапня вже у відкриту сере на голову а вони хочуть пом'якшень поліпшень!! Вони довбойопи ????
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14.03.2021 07:34 Відповісти
нiт! вони не довбойопи! вони заробiтчани...
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14.03.2021 11:31 Відповісти
***** скуповує всіх кого тільки можна ... І на жаль західний світ теж не ідеальний в плані моралі ...
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14.03.2021 12:35 Відповісти
Украина воюя - торгует, наращивая товарооборот с агрессором, а ЕС на себя санкции наложили? Прикольно. Пошлют нас и очень скоро.
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14.03.2021 07:44 Відповісти
ПдрсыРяд чиновников ЕС выступают за смягчение отношений с Россией, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2093
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14.03.2021 08:24 Відповісти
Ряд чиновников ЕС выступают за смягчение отношений с Россией, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2623
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14.03.2021 08:44 Відповісти
_Это - нападение на ЕС и НАТО! И после того как они это проглотили не поперхнувшись, путлер понял: он волен творить вообще любые злодеяния - ответа от пустозвонов не будет.
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14.03.2021 08:48 Відповісти
Ну посмотрите, что наш през делает чтобы этого не было? Ни куя! Поэтому не европа ответственна, а наши мудрые 73%, с чем и поздравляю! Не ищите предательства где то, оно здесь
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14.03.2021 08:50 Відповісти
Логика гопника, избившего до полусмерти прохожего, а нефиг тут ходить
По-вашему, Украина сама виновата, потому что ей достался е_анутый на всю голову сосед.
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14.03.2021 09:05 Відповісти
#кремлівськіганчірки
#путінськішльондри
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14.03.2021 10:02 Відповісти
Хочуть дружити з орками, да будь-ласка! Однак на їх товари мито і податки і вихід з асоціації з питаннь які є невигідні Україні на підставі їх співпраці з окупантом. Болт їм , а не вирізані ліси і колоди до ЄС! Треба діяти адекватно, а не вилизувати їх всіх до входу прямої кишки.
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14.03.2021 10:29 Відповісти
пусть эти ....идараси посмотрят на фото верху слева. а потом делают свои гнусные выводы
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14.03.2021 10:31 Відповісти
А шо делать? Они вынуждены отрабатывать кремлевские деньги.... Ничиво личнава. Тока бизнэс
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14.03.2021 11:05 Відповісти
Мягкий, а потом и жидкий стул.
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14.03.2021 11:08 Відповісти
Пора понять, не смогут ЕС долго держать оборону.
Санкциями они теряют деньги, свои деньги. А в мире кризис.
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14.03.2021 15:29 Відповісти
 
 