Ряд чиновников ЕС выступают за смягчение отношений с Россией, - Bloomberg
Лидеры Европейского союза в этом месяце планируют пересмотреть стратегию в отношении России. В это время ряд высокопоставленных чиновников в Брюсселе в частном порядке выступают за смягчение санкций.
Как отмечается в материале Bloomberg, такая ситуация приводит к разногласиям с некоторыми государствами-членами, по мнению которых действия Кремля становятся все хуже, передает Цензор.НЕТ.
Издание упоминает слова европейского дипломата, прозвучавшие на встрече топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера и других чиновников ЕС 8 марта. Эдерер якобы заявил, что подход ЕС к России "устаревший и слишком сосредоточен на украинском конфликте". Он посоветовал Боррелю "разработать новый способ" ведения политики с Москвой.
Пресс-секретарь руководителя евродипломатии Набила Масрали отказалась комментировать Bloomberg содержание встречи 8 марта и подчеркнула, что ЕС продолжает настаивать на соблюдении пяти руководящих принципов в отношениях с Россией.
Издание напоминает эти принципы: полное выполнение "минских соглашений", налаживание тесных связей с бывшими советскими республиками, сдерживание российских угроз и выборочное сотрудничество (например, в вопросе борьбы с терроризмом).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну пришел.....
Опять началась муйня с Парижскими соглашениями, ограничение добычи нефти в Америке, нефтянка поперла вверх как ракета, труба СП-2 строится, соглашения СНВ-3, которые хотел разорвать Трамп, продлеваются.
какая бы демагогия при этом не велась
Вот такие они "европейские ценности": НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО БИЗНЕС или деньги не пахнут.
По-вашему, Украина сама виновата, потому что ей достался е_анутый на всю голову сосед.
#путінськішльондри
Санкциями они теряют деньги, свои деньги. А в мире кризис.