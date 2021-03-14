Ряд чиновников ЕС выступают за смягчение отношений с Россией, - Bloomberg

Лидеры Европейского союза в этом месяце планируют пересмотреть стратегию в отношении России. В это время ряд высокопоставленных чиновников в Брюсселе в частном порядке выступают за смягчение санкций.

Как отмечается в материале Bloomberg, такая ситуация приводит к разногласиям с некоторыми государствами-членами, по мнению которых действия Кремля становятся все хуже, передает Цензор.НЕТ.

Издание упоминает слова европейского дипломата, прозвучавшие на встрече топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера и других чиновников ЕС 8 марта. Эдерер якобы заявил, что подход ЕС к России "устаревший и слишком сосредоточен на украинском конфликте". Он посоветовал Боррелю "разработать новый способ" ведения политики с Москвой.

Пресс-секретарь руководителя евродипломатии Набила Масрали отказалась комментировать Bloomberg содержание встречи 8 марта и подчеркнула, что ЕС продолжает настаивать на соблюдении пяти руководящих принципов в отношениях с Россией.

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Издание напоминает эти принципы: полное выполнение "минских соглашений", налаживание тесных связей с бывшими советскими республиками, сдерживание российских угроз и выборочное сотрудничество (например, в вопросе борьбы с терроризмом).