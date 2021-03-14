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Новости Санкции против России
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Ряд чиновников ЕС выступают за смягчение отношений с Россией, - Bloomberg

Ряд чиновников ЕС выступают за смягчение отношений с Россией, - Bloomberg

Лидеры Европейского союза в этом месяце планируют пересмотреть стратегию в отношении России. В это время ряд высокопоставленных чиновников в Брюсселе в частном порядке выступают за смягчение санкций.

Как отмечается в материале Bloomberg, такая ситуация приводит к разногласиям с некоторыми государствами-членами, по мнению которых действия Кремля становятся все хуже, передает Цензор.НЕТ.

Издание упоминает слова европейского дипломата, прозвучавшие на встрече топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера и других чиновников ЕС 8 марта. Эдерер якобы заявил, что подход ЕС к России "устаревший и слишком сосредоточен на украинском конфликте". Он посоветовал Боррелю "разработать новый способ" ведения политики с Москвой.

Пресс-секретарь руководителя евродипломатии Набила Масрали отказалась комментировать Bloomberg содержание встречи 8 марта и подчеркнула, что ЕС продолжает настаивать на соблюдении пяти руководящих принципов в отношениях с Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о продлении санкций Евросоюзом: Россия должна отказаться от агрессивной политики в отношении Украины

Издание напоминает эти принципы: полное выполнение "минских соглашений", налаживание тесных связей с бывшими советскими республиками, сдерживание российских угроз и выборочное сотрудничество (например, в вопросе борьбы с терроризмом).

Автор: 

россия (95388) санкции (11259) Евросоюз (17069) Bloomberg (220)


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Топ комментарии
+20
Вот, потихоньку, и выявляются те, в чьи карманы кремлёвские денежки текут.
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14.03.2021 01:29
+15
о ***.. еще одни еврогеи и тайные любители кацапо-мира по методичке кремля строчат...
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14.03.2021 01:26
+15
Ряд чиновников ЕС выступают за смягчение отношений с Россией, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5828
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14.03.2021 06:51
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о ***.. еще одни еврогеи и тайные любители кацапо-мира по методичке кремля строчат...
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14.03.2021 01:26 Ответить
Судя по объёму товарооборота с паРашей ($4.6 млрд импорт и $2.7 млрд экспорт) за прошлый год, самым пламенным любителем )(уйлостана является Украина.
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14.03.2021 05:53 Ответить
я б назвав їх європід@рами, на геїв вони не заслуговують!
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14.03.2021 08:53 Ответить
надо их выслать на срассейю ... пускай их там "смягчат"
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14.03.2021 01:28 Ответить
Он (Маркус Эдерер) уже там - почитайте внимательно статью.
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14.03.2021 01:30 Ответить
А лучше им путинских ихтамнетов запустить, чтобы прочувствовали русский мир сполна
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14.03.2021 07:06 Ответить
Вот, потихоньку, и выявляются те, в чьи карманы кремлёвские денежки текут.
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14.03.2021 01:29 Ответить
Вот именно этих чиновников и надо сразу ловить на коррупции
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14.03.2021 01:31 Ответить
Ну а что, талантливый парнишка, думаю справится.
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14.03.2021 03:23 Ответить
Нефть опять пошла вверх. У *уйла опять появились средства, чтобы скупать эьих шлюх пачками
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14.03.2021 01:42 Ответить
Угу, "Байден придет, порядок наведет"!
Ну пришел.....
Опять началась муйня с Парижскими соглашениями, ограничение добычи нефти в Америке, нефтянка поперла вверх как ракета, труба СП-2 строится, соглашения СНВ-3, которые хотел разорвать Трамп, продлеваются.
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14.03.2021 03:22 Ответить
вообще то демократы традиционно были менее вредны для рф, нежели республиканцы

какая бы демагогия при этом не велась
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14.03.2021 04:30 Ответить
Они, конечно, подлецы, но хуже то, что и у нас есть такие-же чиновники, депутаты, а до недавнего времени (с временным переобуванием) и целый **********...
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14.03.2021 01:53 Ответить
"Не гонитесь за деньгами, идите им навстречу" 😁 - Эти люди учат других бороться с коррупцией, просто смешно ...
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14.03.2021 01:55 Ответить
вот как-то не патриотично ани енто, нннада им евромайдан, как так то? где их гиднисть мать их эти?
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14.03.2021 02:32 Ответить
Боррель съездил на Расею, Лавруша его в гавно повмокал - СЛЕДУЮЩИЙ!
Вот такие они "европейские ценности": НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО БИЗНЕС или деньги не пахнут.
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14.03.2021 03:16 Ответить
Мда... Вы еще хотите в Ывросайус?
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14.03.2021 05:14 Ответить
Там не ряд. Там целая плеяда!
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14.03.2021 05:47 Ответить
Ряд чиновников ЕС выступают за смягчение отношений с Россией, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5828
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14.03.2021 06:51 Ответить
Ряд чиновников ЕС выступают за смягчение отношений с Россией, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4126
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14.03.2021 06:53 Ответить
https://zh.wikipedia.org/wiki/%**%99%AE%E4%BA%AC%**%98%AF%E4%B8%AA%E5%82%BB%E5%AD%90_(%**%AD%8C%**%9B%B2)
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14.03.2021 12:01 Ответить
https://zh.wikipedia.org/wiki/%**%99%AE%E4%BA%AC%**%98%AF%E4%B8%AA%E5%82%BB%E5%AD%90_(%**%AD%8C%**%9B%B2)
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14.03.2021 12:06 Ответить
По таким заявлениям сразу видно кому ***** бабла отсыпал
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14.03.2021 07:04 Ответить
Пока у нас ООС, ЕС торгует с РФ и нас не спрашивает. Те еще аферисты.
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14.03.2021 07:16 Ответить
Поки у нас ООС Україна на мільярди як торгувала так і далі торгує з кацапами, ЄС дурнiйша за Україну?
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14.03.2021 07:36 Ответить
Їм курва кацапня вже у відкриту сере на голову а вони хочуть пом'якшень поліпшень!! Вони довбойопи ????
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14.03.2021 07:34 Ответить
нiт! вони не довбойопи! вони заробiтчани...
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14.03.2021 11:31 Ответить
***** скуповує всіх кого тільки можна ... І на жаль західний світ теж не ідеальний в плані моралі ...
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14.03.2021 12:35 Ответить
Украина воюя - торгует, наращивая товарооборот с агрессором, а ЕС на себя санкции наложили? Прикольно. Пошлют нас и очень скоро.
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14.03.2021 07:44 Ответить
ПдрсыРяд чиновников ЕС выступают за смягчение отношений с Россией, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2093
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14.03.2021 08:24 Ответить
Ряд чиновников ЕС выступают за смягчение отношений с Россией, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2623
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14.03.2021 08:44 Ответить
_Это - нападение на ЕС и НАТО! И после того как они это проглотили не поперхнувшись, путлер понял: он волен творить вообще любые злодеяния - ответа от пустозвонов не будет.
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14.03.2021 08:48 Ответить
Ну посмотрите, что наш през делает чтобы этого не было? Ни куя! Поэтому не европа ответственна, а наши мудрые 73%, с чем и поздравляю! Не ищите предательства где то, оно здесь
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14.03.2021 08:50 Ответить
Логика гопника, избившего до полусмерти прохожего, а нефиг тут ходить
По-вашему, Украина сама виновата, потому что ей достался е_анутый на всю голову сосед.
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14.03.2021 09:05 Ответить
#кремлівськіганчірки
#путінськішльондри
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14.03.2021 10:02 Ответить
Хочуть дружити з орками, да будь-ласка! Однак на їх товари мито і податки і вихід з асоціації з питаннь які є невигідні Україні на підставі їх співпраці з окупантом. Болт їм , а не вирізані ліси і колоди до ЄС! Треба діяти адекватно, а не вилизувати їх всіх до входу прямої кишки.
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14.03.2021 10:29 Ответить
пусть эти ....идараси посмотрят на фото верху слева. а потом делают свои гнусные выводы
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14.03.2021 10:31 Ответить
А шо делать? Они вынуждены отрабатывать кремлевские деньги.... Ничиво личнава. Тока бизнэс
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14.03.2021 11:05 Ответить
Мягкий, а потом и жидкий стул.
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14.03.2021 11:08 Ответить
Пора понять, не смогут ЕС долго держать оборону.
Санкциями они теряют деньги, свои деньги. А в мире кризис.
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14.03.2021 15:29 Ответить
 
 