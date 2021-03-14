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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
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Коронавірус в ОРДЛО: критична ситуація дедалі погіршується. ДОКУМЕНТ

На окупованих російськими терористами територіях Донбасу спостерігається критична ситуація з поширенням коронавірусу COVID-19. Медичні установи та медперсонал виявилися абсолютно неготовими до пандемії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі видання "Інформаційний навігатор".

Зокрема, опубліковані документи підтверджують, що на окупованих територіях були відсутні ресурси, які дозволили б провести підготовку, мобілізацію, дооснащення, а також перепрофіліювання всієї так званої системи охорони здоров'я "ДНР". Як наслідок, стаціонарна допомога надавалася не всім, хто потребував, навіть у разі гострої потреби - в умовах реанімаційних відділень, із використанням апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Проведення екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО) зовсім є неможливим.

Також у документі звертають увагу, що, крім несвоєчасно вжитих заходів щодо ізоляції території і забезпечення протиепідемічних заходів, на окуповані території здійснювалося завезення інфекції із суміжних територій, що сприяло її епідемічному розповсюдженню. Тобто інфіковані коронавірусом регулярно заїжджали на окуповані території Донбасу з боку Російської Федерації.

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В опублікованих матеріалах також зазначається, що пік другої хвилі пандемії співпав із відсутністю достатнього фінансування і, як наслідок, неможливістю достатнього забезпечити медикаментами, киснем, обладнанням, засобами індивідуального захисту заклади охорони здоров'я, які визначено як госпітальні бази.

Це також підтверджує раніше озвучений факт, що на медицину на тимчасово окупованих територіях так звана місцева влада не виділяє достатньо коштів, що призводить до таких сумних показників.

У документі підкреслюється, що критична ситуація з нестачею лікарського забезпечення госпітальних баз спостерігалася в першій половині IV кварталу 2020 року. Дефіцит життєво важливих лікарських засобів в установах охорони здоров'я був зумовлений пролонгацією термінів виділення додаткових коштів для надання допомоги пацієнтам з COVID-19, а також у зв'язку з тим, що деякі групи лікарських препаратів (антибактеріальні, дезагреганти, антикоагулянти) вже після виділення додаткового фінансування були в дефектурі як у самій невизнаній республіці, так і на суміжній території РФ (відсутність в оптово-роздрібній мережі через зростання захворюваності на COVID-19 на території Росії).

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Фактично, опинившись у ситуації, коли нізвідки, крім як із Росії, поставити необхідні засоби та препарати на окуповані території не могли, а сама Росія відчувала в них дефіцит, так зване ДП "Республіканський центр "Торговий дім "Ліки Донбасу" не могло здійснити оперативну закупівлю необхідних лікарських препаратів і були потрібні додаткові узгодження для того, щоб здійснити заміну лікарських препаратів відповідно до МНН (міжнародна непатентована назва - діюча речовина) або замінити його за фармакологічною групою.

Цей документ якнайкраще продемонстрував, що в умовах існування як невизнаного угруповання (є окупованою територією) так звана "ДНР" не змогла ні фінансово, ні з сторонньою допомогою забезпечити збереження здоров'я і життя жителів окупованої території в період пандемії коронавірусу. Російська Федерація в цій ситуації не стільки допомогла, скільки була основним джерелом поширення вірусу на Донбасі. А брак бюджетних коштів і медпрепаратів обмежував можливості з надання допомоги хворим.

Коронавірус в ОРДЛО: критична ситуація дедалі погіршується 01Коронавірус в ОРДЛО: критична ситуація дедалі погіршується 02

Коронавірус в ОРДЛО: критична ситуація дедалі погіршується 03
Коронавірус в ОРДЛО: критична ситуація дедалі погіршується 04

Автор: 

карантин (18172) Донбас (22354) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Уинстон Черчилль
@Churchill_N1
·
7 ч
Жнівень 2020.
Аварыя "гуманітарнага канвою" па дарозе з Рф у ДНР-ЛНР. Пасыпалася гуманітарка ў зялёных скрынях з пломбамі мінабароны РФ.
Коронавирус в ОРДЛО: Критическая ситуация продолжает ухудшаться - Цензор.НЕТ 495
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14.03.2021 14:53
+9
У них кацапель в голові.
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14.03.2021 14:23
+8
Ви за свою ситуацію переживайте, а не за "дирявих". Хай видохнуть. Менше нам мороки буде.
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14.03.2021 14:23
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У них тоже есть Буковель?
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14.03.2021 14:13 Відповісти
У них кацапель в голові.
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14.03.2021 14:23 Відповісти
Більше через КПП "годувальників" випускайте - хай поширюють ковід, туберкульоз, гепатіт тощо Коронавирус в ОРДЛО: Критическая ситуация продолжает ухудшаться - Цензор.НЕТ 8958
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14.03.2021 14:25 Відповісти
Русскій Міръ це не лише рускій язикъ, але й ковід, туберкульоз, гепатіт, тощо...
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14.03.2021 14:45 Відповісти
Коронавірус в ОРДЛО: критична ситуація дедалі погіршується - Цензор.НЕТ 1371
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14.03.2021 18:24 Відповісти
запечатывайте кармильцев.
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14.03.2021 14:18 Відповісти
С этим ОРВИ прямо ужасть какой то )
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14.03.2021 14:20 Відповісти
Ви за свою ситуацію переживайте, а не за "дирявих". Хай видохнуть. Менше нам мороки буде.
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14.03.2021 14:23 Відповісти
А нехай знову спробують покричати- путєн ввєді вайска. Повинно допомогти. Як мертвому припарка...
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14.03.2021 14:24 Відповісти
І ось якого біса не закриті всі кпп з Лугандоном ?? Вони ж курва приносять в Україну цю холеру тоннами! (
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14.03.2021 14:30 Відповісти
Коронавирус в ОРДЛО: Критическая ситуация продолжает ухудшаться - Цензор.НЕТ 1817
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14.03.2021 14:45 Відповісти
А теперь "кормильцы" последний куй без соли доедают. Соль осталась на подконтрольной Украине территории, в Бахмуте
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14.03.2021 17:51 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
·
1 ч
Огонь полностью уничтожил полевой военный лагерь русской военной банды "МО РФ" в Подмосковье. О своих потерях Шойгу (он же Ривлин) ничего не сообщает.
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14.03.2021 14:50 Відповісти
Уинстон Черчилль
@Churchill_N1
·
7 ч
Жнівень 2020.
Аварыя "гуманітарнага канвою" па дарозе з Рф у ДНР-ЛНР. Пасыпалася гуманітарка ў зялёных скрынях з пломбамі мінабароны РФ.
Коронавирус в ОРДЛО: Критическая ситуация продолжает ухудшаться - Цензор.НЕТ 495
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14.03.2021 14:53 Відповісти
Біосміття саме передохне. Це означає, що в майбутньому буде легше реінтегрувати населення Донбасу (викорінення совколюбства/рашколюбства).
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14.03.2021 15:39 Відповісти
а это точно не про Украину написано?
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14.03.2021 16:42 Відповісти
 
 